Die Bundesrepublik wird zu den Staaten, die die DDR anerkannt haben, keine diplomatischen Beziehungen aufnehmen und sie wird bereits bestehende diplomatische Beziehungen abbrechen, sofern ein Staat sich entschließen sollte, mit Pankow diplomatische Vertreter auszutauschen. Es ist eine radikale Entscheidung, die Außenminister von Brentano da verkündet hat. Aber es geht um die Frage, ob es ein Deutschland gibt oder zwei und da sind harte Entscheidungen notwendig. Denn es kann nicht zwei Deutschland geben: ein freies, das sich seine Regierung wählt, und ein Pseudo-Deutschland, dessen Präsident sowjetischer Staatsbürger ist und dessen Regierung vor freien Wahlen zittert. Ein solches Deutschland gibt es nicht. Genausowenig wie es zwei Weihnachten gibt: ein christliches und ein volksdemokratisches.

Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber es mag sein, daß für manche der asiatischen Völker das geteilte Deutschland ein so ferner Begriff ist, wie für uns Korea oder Vietnam. Ihnen soll mit jener Entscheidung vor Augen geführt werden, daß es auch für sie nur ein Deutschland geben wird, denn sie müssen wählen zwischen der Bundesrepublik mit ihren 51 Millionen Bewohnern und der DDR mit ihren 17 Millionen. Sie müssen bedenken, daß die DDR mit 11 Staaten diplomatische Beziehungen unterhält – nämlich mit den sieben Staaten des Ostblocks, mit China, der Mongolei, Nordkorea und Nordvietnam, daß die Bundesrepublik aber durch 35 Botschaften und 27 Gesandtschaften in der Welt vertreten ist. Die Bundesrepublik gehört 57 internationalen Organisationen an, die internationalen Organisationen, zu denen die DDR gehört, sind rasch aufgezählt: die ECE, das Internationale Büro der Gewichte und Maße und die Zentrale für internationalen Eisenbahntransport.

Gewiß, es gibt keine schlüssige Formel, mit der man das Gewicht zweier Gebiete miteinander vergleichen kann. Wenn man die Quadratkilometer einander gegenüberstellt, so ist die Bundesrepublik nur wenig mehr als doppelt so groß (245 300 qkm zu 107 700 qkm). Aber während der Landwirtschaft in der DDR für diese Fläche nur etwa 23 000 Traktoren zur Verfügung stehen, gibt es in der Bundesrepublik über 300 000. Wir stellen jährlich 560 000 Personenwagen her, sie nur 25 000. Wir produzierten über 15 Millionen Tonnen Stahl, sie nur 2 Millionen Tonnen.

Und noch eins: es sollte eigentlich genügen, sich einmal die Menschen vor Augen zu führen, sich daran zu erinnern, daß weit über die Hälfte aller Richter und aller Staatsanwälte in der Sowjetzone Schuster und Schlosser sind, die in Schnellkursen auf ihr hohes Amt vorbereitet wurden; es sollte genügen, eine Sitzung anzuhören der bereitwilligen Claqueure, die sich drüben Volksvertreter nennen; oder das Ansehen Grotewohls zu vergleichen mit der Persönlichkeit Adenauers.

Nein, die DDR ist weiter nichts als eines jener willkürlichen Gebilde, wie sie dann und wann in der Weltgeschichte einmal aufkommen und wieder vergehen. Geboren, nicht aus geschichtlicher Notwendigkeit, revolutionärem Geist oder innerer Stärke, sondern vom Zufall einer flüchtigen Konstellation entworfen. Mit dem Bleistift eines unkundigen, phantasielosen Siegers auf eine uralte Landkarte gemalt, die für ihn nur Gelände bedeutete in dem Interessensphären abzugrenzen waren. Eine Weile bleibt ein solches Gebilde, kraf: des Beharrungsvermögens, das allen Dingen innewohnt, auf jener Landkarte verzeichnet, aber im Angesicht der Geschichte wird es nur eine kleine Weile sein.

Marion Gräfin Dönhoff