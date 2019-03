Auf der Jahresmitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Reeder erneuerten 250 Binder aus Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ihre Forderung nach staatlicher Unterstützung zur Erreichung eines freien und fairen Wettbewerbes im internationalen Seeverkehr. Sie sind der Ansicht, daß die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Handelsflotte auch in Zukunft Hauptziel jeder deutschen Schiffahrtspolitik sein muß. Offensichtlich reicht die private Unternehmerinitiative der Reeder allein nicht aus, um sich gegenüber den protektionistischen und diskriminierenden Maßnahmen vieler Länder im Bereich des Seeverkehrsmarktes zu behaupten. Grundsätzlich vertreten die deutschen Reeder nach wie vor das Prinzip des freien Wettbewerbs auch in der Seeschifffahrt. Sie können aber in der scharfen internationalen Konkurrenz nur dann bestehen, wenn ihre finanziellen Ausgangspositionen im Niveau ihren ausländischen Konkurrenten angepaßt werden und ihnen ein freier Wettbewerb ermöglicht wird.

Davon ist die deutsche Schiffahrt noch weit entfernt. Wie Prof. Dr. Rolf Stödter der bisherige geschäftsführende Vorsitzende des Verbandes, dazu mitteilte, ist die finanzielle Situation der deutschen Reeder viel zu schmal. Sie besteht aus 25 v. H. Eigenkapital und 75 v. H. Fremdkapital, während es im Ausland genau umgekehrt ist. Aus diesem Grunde setzen sie sich immer wieder für eine Stärkung ihrer Finanzkraft ein, damit sie auch in schlechten Zeiten dem ausländischen Wettbewerb standhalten können. Alle Vorschläge, die in dieser Richtung gemacht werden, erfahren eine ernsthafte Prüfung. Das gilt besonders von dem kürzlich durch den Hamburger Senator Ernst Plate vorgelegten Vorschlag steuerfreier Rücklagen für die Seeschiffahrt. Er bezweckt, gewisse Gewinnbeträge für die spätere Investierung in Neubauten abzuzweigen.

Einen breiten Raum der Beratungen nahmen aktuelle Fragen der Flaggendiskriminierungen ein, weil sich die Folgen einer Abkehr vom marktwirtschaftlichen Prinzip in der Seeschiffahrt auf alle Schiffahrtsnationen schädigend auswirken. Und wenn die deutschen Reeder zur Durchsetzung des marktwirtschaftlichen Prinzips im Seeverkehr, an dem sie selbst festhalten wollen, eine klare Haltung der Bundesregierung fordern, dann ist dies ficht mehr als ein Akt der Notwehr.

Auf Grund des raschen Wiederaufbaues der Tonnage seit 1950 und infolge der Ausbildungslücke während des zweiten Weltkrieges ist die Frage der Besetzung der neuen deutschen Schiffe mit qualifizierten Schiffsoffizieren und Mannschaften weiter in den Vordergrund getreten. Jährlich werden etwa 600 bis 700 junge Nautiker und die gleiche Zahl an Schiffsingenieuren gebraucht. Um diese Sorgen allmählich zu beseitigen, wird die deutsche Reederschaft ihre Aufmerksamkeit in verstärktem Maße den Nachwuchs- und Besetzungsfragen sowie der Berufsausbildung zuwenden. Die Reeder haben beschlossen, sich an den laufenden Kosten für die Ausbildung des seemännischen Nachwuchses an den vier Schiffsjungenschulen in Hamburg-Grüneck, Bremen (Schulschiff Deutschland), Priwall und Elsfleth angemessen zu beteiligen. Darüber hinaus hoffen die Reeder, daß die Kapazitäten der Seemanns- und Schiffsingenieurschulen endlich erweitert werden, um die Heranbildung ausreichenden Nachwuchses für die neu in Dienst zu stellenden Schiffe zu gewährleisten. ww.