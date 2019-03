Inhalt Seite 1 — Rohstofftendenz der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank AG, dem Nachfolgeinstitut der Dresdner Bank in Norddeutschland, entnommen

Auf den Weltrohstoffmärkten setzte sich bei z. T. lebhafter Geschäftstätigkeit eine Preisfestigungstendenz durch. Die politischen Spannungen und die Aussichten auf einen weiterhin günstigen Verlauf der Konjunktur beeinflußten insbesondere die industriellen Rohstoffe. Aber auch die nordamerikanischen Getreidemärkte verzeichneten unter dem Einfluß kalter Witterung, geringer Zufuhren und umfangreicherer Exportabschlüsse eine Anstiegstendenz. Unterstützt wurde diese Bewegung durch Pläne, 1956 Weizen der Spitzenqualitäten, der trotz des allgemeinen Oberschusses relativ knapp ist, mit 90 v. H. der Parität zu stützen, um eine Verschlechterung der Durchschnittsqualität des US-Weizens zu verhindern. Bei Baumwolle ist das Überschußproblem besonders kritisch, da wegen der großen Ernte und der ungünstigen Entwicklung des Exports Ende der Saison eine weitere Zunahme der Bestände in den USA zu erwarten ist. Es ist daher erneut der Plan aufgetaucht, Baumwolle zu ermäßigten Preisen im Ausland abzusetzen, was am New Yorker Markt eine nervöse Grundstimmung hervorrief. Bei Kaffee und Kakao ist, nachdem die Eindeckungen für das Weihnachtsgeschäft beendet sind, eine leicht rückläufige Preisentwicklung eingetreten, die bei Kaffee noch durch die baissegünstig lautende Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums für die Ernte 1955/56 verstärkt wurde. Auch Zucker gehört zu den zur Schwäche neigenden Rohstoffen. In den USA, wo die Schweinepreise den niedrigsten Stand seit 14 Jahren erreichten, griff die Regierung mit Stützungskäufen auf dem Schmalzmarkt ein.

Getreide: Auf den nordamerikanischen Märkten setzte sich eine Preisfestigungstendenz durch. Die kalte Witterung im Getreideanbaugebiet sowie der geringe Umfang der Zufuhren regte die Kauflust an. Außerdem erhielt insbesondere der Weizenmarkt eine Stütze durch umfangreiche Exportgeschäfte. Ferner ging ein festigender Einfluß von der Erklärung des US-Landwirtschaftsministers aus, daß die Regierung die Rückkehr zur starren Preisstützung zu 90 v. H. der Parität für Weizen der Spitzenqualitäten in Erwägung ziehe. Hinsichtlich der Aussichten für den US-amerikanischen Weizenexport im laufenden Jahr erklärte der Leiter der Abteilung für ausländische Agrarwirtschaft des US-Landwirtschaftsministeriums, daß die US-Exporte von Weizen und Weizenmehl in der laufenden Saison nur dann ungefähr die Höhe des Jahres 1954/55 erreichen könnten, wenn die bestehenden Exportprogramme voll ausgenutzt würden, da in den Ländern außerhalb der USA das Weizenahgebot in diesem Jahre größer ist als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr seien, so erklärte er, rund 50 v. H. der US-Weizenexporte mit Hilfe der Regierungsprogramme durchgeführt worden. Die Aussichten für den US-amerikanischen Futtergetreideexport dagegen werden günstiger beurteilt, da die Viehbestände in den Ländern außerhalb der USA steigen und außerdem im laufenden Getreidewirtschaftsjahr in den europäischen Ländern weniger Weizen verfüttert werden würde, so daß Europa mehr Futtergetreide importieren werde. Es müßte möglich sein, den Export von rund 5 Mill. sht auf rund 8 Mill. sht in diesem Jahr zu erhöhen.

Kupfer: In den USA hat sich die Verknappung des Angebots weiterhin fortgesetzt. Auch Kupferschrott, dessen Preise gleichfalls steigende Tendenz aufweisen, ist knapp. In London trat Anfang der Berichtswoche eine Beruhigung der nervösen Grundstimmung ein, als bekannt wurde, daß kein Streik im chilenischen Bergbau stattfindet. Die feste Tendenz des US-amerikanischen Kupfermarktes, der Rückgang der Bestände in den Lagerhäusern der Londoner Metallbörse sowie Nachfrage kontinentaleuropäischer Verbraucher waren die stärksten Stützungsfaktoren. Ein festigender Einfluß ging außerdem von Erwägungen im Zusammenhang mit der politischen Spannung zwischen Ost und West aus.

Zinn: Die stärkste Preisfestigung unter den NE-Metallen verzeichnete Zinn, wobei auffallend war, daß der New Yorker Preis, der lange Zeit nicht in vollem Umfang die Londoner Preisschwankungen mitgemacht hatte, während der Berichtswoche kräftig anzog. Kassaware und nahe Lieferungen sind knapp. Die USA-Nachfrage war besonders lebhaft, da infolge der vorübergehenden Schließung einer malaiischen Zinnhütte die Dezemberverschiffungen nach den USA noch geringer sein dürften als die Novemberverschiffungen. – Die malaiischen Zinnexporte sind weiter gestiegen und haben im November fast 6000 lgt im Vergleich zu 5553 lgt im Oktober erreicht. Nach den USA gingen jedoch nur 3376 lgt, was nur knapp 2/3 des US-Bedarfs entspricht, während noch im vergangenen Jahr rund 3/4 des US-amerikanischen Industriebedarfs an Zinn durch malaiische Erze gedeckt wurde.

Blei und Zink: Obwohl Anfang der Berichtswoche in London die Geschäftstätigkeit nachzulassen begann, war die Tendenz bei Blei durchaus fest. Zink setzte die Preisanstiegsbewegung fort, und die Kassanotierung erreichte zum ersten Male seit Wiedereröffnung des freien Handels in London vorübergehend die 100-£-Grenze. Bei beiden Metallen tauchten in den USA erneut Vermutungen über eine evtl. Heraufsetzung der dort gültigen Notierungen auf. Zum Wochenschluß bröckelten die Londoner Preise etwas ab, jedoch wurde nicht mit einer nachhaltigen Ermäßigung gerechnet.

Wolle: Der Londoner Wollterminmarkt eröffnete Anfang der Berichtswoche ruhig. Obwohl auf den Rohwollauktionen in Australien Preiserhöhungen bis zu 2 1/2 v. H. eintraten, wurde die Unternehmungslust nicht angeregt. Im weiteren Verlauf der Berichtswoche allerdings traten Preiserhöhungen unter dem Einfluß des günstigen Verlaufs der Londoner Wollversteigerungsserie und des Preisanstiegs in Antwerpen ein, und die Nachfrage besserte sich.