Es macht der westfälischen Industriestadt Hagen alle Ehre, daß sie sich dreiunddreißig Jahre nach der kurzsichtigen Aufgabe der weltberühmten Folkwangsammlung entschlossen hat, ihre neue Sammlung, die den Namen des Folkwanggründers Karl Ernst Osthaus trägt, in das ursprüngliche Haus zurückzubringen. Die Schätze, die 1922 nach Essen verkauft und später als „entartete Kunst“ verschleudert wurden, lassen sich zwar nicht mehr zurückholen, geschweige denn ersetzen. Aber vielleicht inspiriert der kühne schöpferische Geist Osthaus’, der an diesem Orte gewirkt hat, auch seine Nachfolger zu in die Zukunft planenden Taten, zu einer neuen Sammlung mit weitem Horizont und hohem Qualitätsanspruch. Dies wäre jedenfalls die einsichtsvollste Ehrung eines Mannes, der zu Anfang des Jahrhunderts mit wenigen gleichgesinnten Kunstfreunden die moderne Malerei Gauguins, van Goghs, der Neoimpressionisten und der „Primitiven“ in Deutschland eingeführt und bekannt gemacht hatte. Osthaus ließ sich 1898 von dem Berliner Architekten Karl Gérard ein Museumsgebäude für seine Sammlung, der er den Namen Folkwang aus der germanischen Mythologie verliehen hatte, errichten, übergab jedoch 1900 die Innenausstattung des Rohbaues an Henry van de Velde, da „das Museum Folkwang ein Protest gegen den Mißbrauch der Stile und ein Weckruf an die Künstlerschaft und ein Jungbrunnen deutscher Kultur werden sollte“ (Osthaus). Von dieser Jugendstileinrichtung sind nur wenige Ornamente an den Stuckverkleidungen der Eisenstützen im Vestibül und am holzgeschnitzten Geländer des Treppenhauses erhalten geblieben. Die jahrzehntelange Entfremdung des Hauses, das ab 1922 einer Elektrizitätsgesellschaft gedient hat, die Kriegsverwüstungen und die neuerdings notwendigen Umbauten zur Einrichtung des Museums haben die ursprüngliche Substanz einschneidend verändert. Das Karl-Ernst-Osthaus-Museum besitzt jetzt nach Abschluß der ersten Bauphase im Erdgeschoß eine sehr große Vorhalle, hinter der ein Vortragssaal sowie Verwaltungs- und Bibliotheksräume liegen, im Obergeschoß dann eine Folge verschiedener Seitenlichträume, die um zwei zentral gelegene Oberlichtsäle gruppiert sind. Letztere enthalten augenblicklich die ständige Sammlung expressionistischer und abstrakter Kunst.

Frau Dr. Hesse-Frielinghaus, die Direktorin des Museums, eröffnete nicht mit einem Rückblick, sondern mit drei zeitgenössischen deutschen Bildhauern: Ewald Mataré, Fritz Lehmann und Bernhard Heiliger. Das war ein lobenswerter Entschluß, denn Plastikausstellungen werden selten gezeigt und meist wegen der Transportkosten und der nicht einfachen Aufstellung gescheut. Die drei Bildhauer passen auch gut zueinander, vielleicht schon zu gut, weil jene Spannung fehlt, die durch gegensätzliche Kräfte erzeugt wird. Jeder Künstler kam sehr ausführlich mit Bildwerken, Graphik und Zeichnungen zur Geltung. Es wurden mehr als 200 Arbeiten vorgeführt, zur Hälfte von Mataré, der als Senior auf das umfangreichste Werk zurückblicken kann. Mataré macht zwischen angewandter und freier Kunst keinen Unterschied; ihm ist alles gleich wichtig. Daher sah man in seiner bunt gemischten Kollektion die charakteristischen knappen Tiersilhouetten, die Handschmeichler aus Bronze, exotische grobgeschnitzte Idolfigürchen und abstrakte polierte Dinge, Farbholzschnitte, Heiligenstatuetten, Vasen, Aschenbecher, Plaketten, Wetterfahnen und Kirchentürgriffe nebeneinander. Nichts wurde datiert oder entwicklungsgeschichtlich sortiert, was bei Mataré sowieso ein vergebliches Bemühen wäre, sondern einträchtig als große, sich geschwisterlich ähnelnde Formenfamilie versammelt.

Die beiden jüngeren Bildhauer haben natürlich auch ihre Position festgelegt. Lehmann beschäftigt sich mit der Komposition kleiner Gruppen, die unter irgendein Motiv (küssendes Liebespaar, Mutter und Kind im Huckepack, Akrobaten und dergleichen) gestellt sind. In ähnlich deduktivem Verfahren „motiviert“ Lehmann auch das Spiel mit konkreten und transparenten Formen durch verschränkte Arme, Flötenspielen, Schaukeln und andere, manchmal genrehafte Anlässe. Als beste Arbeiten prägten sich das Steinrelief des „Knienden Jünglings“ und die große bronzene „Badende“, beides ältere Arbeiten, ein.

Heiliger brachte außer den oft gezeigten, reich bewegten Torsi (darunter sein Vorschlag für ein „Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen“) und mehreren Zeichnungen, in denen er die gleichen Aufgaben der Rhythmisierung mächtiger Körpervolumen in illusionistischer Technik anfaßt, eine Reihe seiner bekannten Porträtplastiken. Ihm gelang in diesen ausdrucksvollen Köpfen aus Zementguß die Lösung des Problems, mit einer weitgehend abstrahierenden Formensprache ohne große Zugeständnisse an die Naturimitation eine wirklich zeitgenössische Bildniskunst, das heißt die Übersetzung individueller Physiognomien in typische plastische Objekte. Eduard Trier