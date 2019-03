Ein guter Teil der Etatrede, mit der der Bundesfinanzminister dem Bundestag den neuen, nunmehr auf 32,5 Milliarden DM angeschwollenen Bundeshaushalt 1956 zur Annahme empfahl, war der Polemik gegen Steuersenkungswünsche gewidmet. Schäffers Argumentation ist allerdings dadurch stark vorbelastet, daß sich seine Ankündigungen, die vorjährige Steuerreform werde zu einem erheblichen Einnahmenrückgang führen, in keiner Weise bewahrheitet haben. Das gesamte Steueraufkommen ist gegenüber dem Vorjahr sehr stark gestiegen, ja, selbst die hauptsächlich gesenkten Steuern, nämlich die Einkommen- und die Körperschaftsteuer, haben nicht weniger gebracht als vor der Reform. Schäffer hatte diese beiden Steuern auf 10,7 Milliarden geschätzt, in Wirklichkeit tragen sie reichlich 12 Milliarden und geben damit den Kritikern Schäffers, die das vorausgesagt haben, vollkommen recht.

Unter solchen Umständen sind die Kassenbestände des Bundes wieder ungeheuerlich im Steigen. Am 30. September hatten sie 4,5 Milliarden erreicht; und sie wachsen weiter mit einer Vierteljahresrate von 500 Millionen, werden also bis zum Ende des Haushaltsjahres mindestens auf 5,5 Milliarden angeschwollen sein. Darin drücken sich ebenso die Mehreinnahmen wie die Minderausgaben aus, diese vor allem auf dem Gebiet der Wiederaufrüstung.

Der Bundesfinanzminister legt größten Wert auf die Feststellung, daß er über die Kassenbestände nicht verfügen könne, weil sie, besonders für restliche Besatzungs- und Stationierungskosten, ferner für die Aufrüstung der späteren Jahre zweckgebunden seien. Er will damit sagen, daß für Steuersenkungen in der Bundeskasse kein Geld vorhanden sei, abgesehen von 800 Millionen, die er aus dem kommenden Haushalt dadurch herauswirtschaften will, daß er die Freibeträge für Ehefrauen und die Werbekostenpauschale erhöht, die Zuckersteuer und die Umsatzsteuer für Milcherzeugnisse senkt. Und damit sollte die Steuerreformdebatte geschlossen sein.

Man hätte jedoch gern noch etwas über die sehr großen Beträge erfahren, die aus dem steilen Anstieg des Steueraufkommens stammen und im laufenden Jahr in aller Stille thesauriert wurden. Dies geschieht meist durch Operationen, die darauf gerichtet sind, Ausgaben des außerordentlichen Haushalts auf den ordentlichen Haushalt zu übernehmen.

Zur Rückzahlung der Reste der Besatzungskosten war eine Reserve von 1,1 Milliarden gebildet worden. Schäffer hat diesen Betrag tatsächlich bezahlt, aber nicht aus der dafür gebildeten Reserve, die immer noch auf seinem Konto bei der Bank deutscher Länder liegt, sondern aus laufenden Steuereinnahmen. Wäre er nach dem vorgesehenen Plan vorgegangen, das heißt: hätte er aus der für diesen Zweck angelegten Reserve gezahlt, dann wäre der Zuschußbedarf des außerordentlichen Haushalts nicht 2,0, sondern nur 0,9 Milliarden gewesen, und dann hätte der gesamte Haushalt einen Überschuß nicht von 0,5, sondern von 1,6 Milliarden (im ersten Haushaltsjahr 1955) gehabt. Die noch bestehende Reserve von 1,1 Milliarden, die in den Kassenbeständen des Bundes enthalten ist, ist daher nicht zweckgebunden; ihr Zweck ist ja schön erfüllt. Sie ist aber unsichtbar geworden, ebenso wie ein Betrag von 300 Millionen, den der Bundesfinanzminister außerplanmäßig dem Lastenausgleichfonds als Kredit zur Verfügung gestellt hat.

Das sind zusammen 1,4 Milliarden, ein respektables Sümmchen, das wohl die Grundlage weiterer Steuerreformpläne bilden könnte, zumal es gewiß ist, daß die jetzt noch bestehenden Restforderungen der Alliierten an Besatzungskosten ebenfalls aus laufenden Steuereinnahmen bestritten werden können.

Mit diesen stillen Reserven von 1,4 Milliarden sollte sich der Bundestag beschäftigen. Bei gründlichem Suchen wird er vielleicht noch einige ähnliche, wenn auch kleinere Posten finden. Beträge nämlich, die in den Kassenbeständen stecken, ohne zweckgebunden zu sein, oder die – wie der Kredit an den Lastenausgleich – zwar nicht in den Kassenbeständen verrechnet werden, aber eben doch nicht "ausgegeben" sind. Das wird dann die Diskussion über die Steuerpolitik Schäffers jedenfalls auf das angenehmste beleben. Walter Fndericia