Da wir hier schon den Gutachterausschuß behandeln, dem man bescheinigen kann, daß er zu den wenigen Bonner Gremien gehört, denen die Kunst des Schweigens vertraut ist, sollen hier die Etappen und die Schwierigkeiten dargestellt werden, denen diese Examinatorengruppe in ihrer bisherigen Historie unterlag. So amüsierlich, wie diese Geschichte klingt, ist sie keineswegs. Und auf längere Sicht ist es noch die Frage, wer bleibt: der Ausschuß oder Minister Blank?

Ganz zu Beginn hatte sich Theodor Blank gedacht, es sei wohl eine feine Sache, wenn man ihn nicht eines Tages für falsch ausgewählte Offiziere verantwortlich machen könnte. Deshalb sprach er lange Zeit davon, einen Gutachterausschuß ins Leben zu rufen, der diese Verantwortung übernehmen, im übrigen aber ihm Untertan sein sollte. Adenauer war natürlich gegen diese Idee, die so wenig Verantwortungsfreude verriet. Er hatte schon größere Verantwortungen ganz allein übernommen. Als es dann ernst wurde und die Bundesrepublik zwar noch keine Truppen, wenigstens aber Gesetze zur Herbeischaffung der Truppen in Paris bei der NATO vorzeigen mußte, kam Richard Jaeger von der bayrischen CSU. Er und seine Freunde waren gegen Blank und hatten lieber einen der ihren als Verteidigungsminister gesehen. Adenauer aber wollte seine alte Zusage an Blank einlösen, um so mehr, als Blank sich mit allgemeiner Zustimmung in Paris bei den Verhandlungen um EVG und NATO gut geschlagen hatte.

Gemeinsam mit der CSU stritt die SPD gegen Blank, die zwar grundsätzlich für Verteidigung, ebenso grundsätzlich aber gegen NATO und daher praktisch gegen jedes Militär war. Als Blank nicht nachließ, für den Gedanken des Gutachterausschusses zu werben, fanden CSU und SPD, die Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Energie sei gekommen. Es gab CDU-Vertreter im Rechtsausschuß, die behaupteten, daß die Einführung eines Gutachterausschusses mit verbindlichen Entscheidungen verfassungswidrig sei (so daß – trifft dies zu – jeder der Betroffenen durch eine Verfassungsklage den Ausschuß zum Platzen bringen könnte). Vergeblich wurde Blank auf seine eigene Verantwortung in so wichtigen Fragen der Besetzung höherer militärischer Posten hingewiesen, der gerade der Verteidigungsminister sich nicht entziehen kann. Auch Adenauer, auf das höchste alarmiert, wehrte sich heftig gegen den Ausschuß. Weil sie aber wieder einmal die CSU brauchte und mit der SPD keinen überflüssigen Streit beginnen wollte, gab die Mehrheit der CDU-Fraktion nach; trotz Adenauers Protest.

Der Verteidigungsminister Blank blieb lange Zeit optimistisch. Entsprach doch die Zusammensetzung des Ausschusses durchaus seinen Wünschen, größtenteils seinen Vorschlägen. "Da kann nichts passieren", versicherte er nach links und rechts. Er hätte wissen müssen, daß Körperschaften, sind sie einmal gebildet, ihren eigenen Willen entwickeln. So geschah es. Erste Eigenwilligkeit: Der Personalgutachterausschuß fragte Blank, für welche Position die jeweils zu begutachtenden Offiziere vorgesehen seien. Natürlich, das war klar gegen das Gesetz, welches dem Ausschuß keinerlei Rechte für solche Fragen gewährte. Würde er Auskunft geben? Wenn man Herrn Blank kannte, hätte man seine Reaktion vorhersagen können: "Niemals!" Er hätte jedoch besser daran getan, nicht so stolz zu sein, jedenfalls nicht in dem Moment, da er seinen wichtigsten Mann, Oberst a. D. Fett, und außerdem Bergengruen dem Ausschuß präsentierte. Man stellte ihm dieselbe Frage. Es könnte ja sein – so deutete der Ausschuß an –, daß für den Oberst Fett ein Posten vorgesehen sei, der ihm keinen übermäßigen Einfluß auf die Erziehung des Nachwuchses einräumte? Unter solchen Umständen könne man ihn sicher passieren lassen. Blank schwieg. Als ihm sein Staatssekretär Rust dringend den Weg des geringsten Widerstandes empfahl, sagte Blank: "Wir wollen doch sehen, ob sie das wagen!" Sie haben es gewagt und Herrn Fett kühl und knapp die Zustimmung verweigert.

Das allerdings ist nun eine internationale Sensation. Seit vier Jahren verhandelt derselbe Oberst Fett als Beauftragter der Bundesregierung bei EVG und NATO, kennt alle militärischen Geheimnisse. Jetzt wird er (mit einer Pension von 400 Mark als alter Offizier) vielleicht hinausgeworfen! Man ist zwar gewiß, daß sich bei Oberst Fett der Fall Bonin nicht wiederholen wird. Aber unsere Partner in der NATO – was sollen sie zu dieser Sache sagen?

Weshalb ist Fett abgelehnt? Das ist das Geheimnis des Ausschusses und wird es bleiben. Sicherlich handelt es sich um sorgfältig geprüfte und schwerwiegende Gründe. Stellungnahme gegen Beteiligte des 20. Juli? Beanstandungen im Privatleben? Aber es sind schon Fälle von dem Ausschuß zurückgewiesen worden, weil der Bewerber nach 1945 ein zweifelhaftes Haus geleitet oder im Schwarzhandel ein Vermögen verdient hatte. Was Fett betrifft, so muß gesagt werden, daß er sich durch eine ungewöhnlich aufopfernde Arbeit in den letzten vier Jahren Verdienste erworben hat, die allgemein anerkannt werden.

Blank hat es schwer. Viele haben vorausgesagt, daß der erste Verteidigungsminister – wer es auch sei – auf der Strecke bleibe. Adenauer hat Blank schon deshalb den tüchtigen Staatssekretär Rust zur Seite gestellt, nachdem er vorher die Aufgabe hatte, im Wirtschaftsministerium "nach dem Rechten zu sehen". Man ahnt folgende Unterhaltung: "Jlauben Se, dat dat mit dem Herrn Blank noch weiterjeht?" Antwort: "Ich glaube nicht, Herr Bundeskanzler." B-d