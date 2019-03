o. f., Frankfurt

Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt, sagte einst der Berliner Milieuzeichner Heinrich Zille. Eine Frankfurter Studentenzeitung berichtet jetzt von einem Zimmervermieter, der es in dieser Art Totschlag schon erstaunlich weit gebracht hat. Einer Studentin, die bei ihm wegen eines freistehenden Zimmers vorsprach, wurde eine Liste von Mietbedingungen zur Unterschrift vorgelegt, die 15 Punkte umfaßte. Darin steht unter anderem: "Die linke Hälfte des Kleiderschrankes wird nicht mitvermietet."

Gut, dachte die Studentin und las weiter: "Das Zimmer ist in dem Zustand, in dem ich es vorgefunden habe, zu belassen. Darunter verstehe ich, daß Bilder und Karten nicht von der Wand zu nehmen sind und andere, mir gehörige Bilder, Photos, Karten und so weiter nicht an die Wand geheftet werden dürfen. Das Aufstellen eines Radiogerätes, ferner das Ausüben von Musik jeglicher Art, Schreibmaschinenschreiben, Deklamieren ist nicht gestattet. Der Gebrauch von Parfüm ist nicht gestattet."

Da die Studentin nach der Lektüre dieses Passus zwar unsicher wurde, aber doch noch erwog, das Zimmer zu mieten, las sie weiter: "Rauchen ist nicht gestattet. Desgleichen ist mir nicht gestattet, Herrenbesuch zu empfangen; darunter verstehe ich auch ausdrücklich, daß ich meinen Verlobten an und in der Liegenschaft nicht empfangen darf."

Ob das Fensteröffnen und nächtliches Schnarchen untersagt waren, und ob letztlich die Studentin verzichtete, ist uns nicht bekannt. Zu wünschen wäre, daß jemand geeignete Maßnahmen fände, die Menschheit vor solchen Zimmervermietern zu schützen.