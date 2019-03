Inhalt Seite 1 — Sozialismus ist nicht genug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die SPD muß eine klare innenpolitische Konzeption entwickeln

Von K. w. Beer

Zwischen dem Ergebnis der Betriebsratswahl in Dortmunds größtem Werk, der 15 000 Mann starken Westfalenhütte, und der Gewissenerforschung, die die SPD anstellt, mögen nur geringe und äußerliche Zusammenhänge bestehen. Immerhin kommentierte Erich Ollenhauer vor sozialistischen Redakteuren und Verlegern die Tatsache, daß von nun an 17 kommunistische Betriebsräte in der Westfalenhütte (6 sozialdemokratische, 2 christliche) die absolute Mehrheit haben werden, mit der betroffenen Feststellung: "Diese Wahl ist ein alarmierendes Warnzeichen."

Warnzeichen!

In der Tat ist sie das, und zwar für jedermann, für die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien in gleichem Maße wie für die Sozialdemokratie; denn diese Wahl in einem der bestbetreuten Betriebe der Bundesrepublik geschah wider alle politischen Erwartungen. Sie brachte den Kommunisten eine überraschende Mehrheit in einem Moment, in dem alle politischen Wahlen und Tests auf Bundes-, Länder- und Kommunalebene den ständig schwindenden Anreiz des Kommunismus für die Bevölkerung bezeugt hatten. Daß dieses Abstimmungsergebnis die SPD besonders getroffen hat, zeigt, daß sie sich von einer gewissen Schuld an dieser Niederlage nicht freistellen will.

Sozialdemokratische Betriebsfunktionäre haben seit zehn Jahren die Westfalenhütte beherrscht. Die nun von den Kommunisten Geschlagenen weisen kopfschüttelnd auf all das hin, was unter ihrer Führung in diesen Jahren für die Arbeiter und Angestellten der Westfalenhütte geschaffen vorden ist: die schönsten Sport-, Tennis- und Reitplätze in der Stadt, kostenlose Ferienreisen der Belegschaftsmitglieder, ein paar tausend vom Werk erstellte Wohnungen, gute Löhne. Weiter: ein sozialdemokratischer Betriebsangehöriger sitzt als Arbeitsdirektor an der Spitze des Betriebes, und der Betriebsratsvorsitzende, dem ein Wagen zur Verfügung steht, hat gewichtigen Sitz und Stimme im Aufsichtsrat. Es schien also, daß hier ein Idealbild der Mitbestimmung entwickelt worden sei. Die sozialdemokratischen Funktionäre hielten daher einen kommunistischen Betriebsratssieg für vollkommen ausgeschlossen. Jetzt, nach diesem Schock stellt man fest, daß in der Bundesrepublik nahezu 5000 kommunistische Betriebsratsgruppen bestehen. Man erinnerte sich der östlichen Direktive, alle kommunistische Infiltrationsarbeit in Westdeutschland solle über die Werke und Betriebe gehen. Erst jetzt wird bekannt, wie viele Angehörige westlicher Betriebe kommunistische Zentralen der Sowjetzone besucht haben.

Vielleicht ist es gut, daß die Deutschland-Pläne, die Molotow in Genf enthüllte, und die deutlich die Forderung aufgestellt haben, alle "Errungenschaften der DDR" auf das künftige Gesamtdeutschland zu übertragen, die bundesdeutsche Sozialdemokratie alarmiert haben. Die Schärfe und Deutlichkeit, mit der Ollenhauer bei der außenpolitischen Debatte im Bundestag gegen jeden Versuch aufbegehrte, auch nur Teile dieser kommunistischen "Errungenschaften" der Sowjetzone in die Bundesrepublik übertragen zu wollen, war außerordentlich bemerkenswert. Seit Schumachers klarer Absage an die Kommunisten und an das sowjetische System hat sich die SPD niemals mehr so scharf von dem distanziert, was der Osten "sozialistisch" nennt. Diese Wendung ist um so gewichtiger, als ihr eine Zeit voranging, in der die Sozialdemokraten für die von ihnen angestrebte schnelle gesamtdeutsche Lösung nach Kontakten, nach Austausch, Begegnungen und Übereinstimmungen mit unteren und mittleren Organen der Sowjetzone eintraten, die von kommunistischer Seite mehr und mehr als mögliche Übereinstimmung gewertet worden sind.