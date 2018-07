Wir leben in einer Zeit, in der manche Bindungen an die Familie, an Konfessionen, an rechtliche oder sittliche Ordnungen zweifelhaft geworden sind. Man mag darüber klagen oder gar schimpfen, man mag selbst noch alte Werte bewahrt haben oder nicht – es ist so. Die Umschichtung materieller Werte, die Vernichtung von Besitz und Sicherheit, das Durcheinanderwirbeln der gesellschaftlichen Schichten hat in vielen Fällen jene inneren Halteseile zerrissen, die die alten Wertungen und ihre vordergründigen Tatsachen um Besitz, Geborgenheit, Sicherheit, gesellschaftliche Stufung zu einem festen Welt- und Lebensbild zusammengeflochten haben.

Man sieht es an vielen Beispielen im Betrieb. Da sind die – vor allem aus der „Kriegsgeneration“ –, die auf jedes ernste Wort, die zu jedem wesentlicheren Thema, die zu jeder mühsam erarbeiteten inneren Stellungnahme ein rasches, scharfes und zersetzendes Wort finden. Jene Mitarbeiter, von denen man (oft ist es allerdings nur ein äußeres Abwehren) den Eindruck hat, daß ihnen „nichts mehr heilig“ sei.

Oder da sind jene, die erst nach diesem Krieg ins Berufsleben kamen, jene jungen Menschen, bei denen man in vielen Fällen nur sehr mühsam oder gar nicht zu einem Pausen- oder Feierabendgespräch über die ernsteren Dinge des Lebens kommt. Ihre Unterhaltungen drehen sich um den Fußball (nichts gegen den Sport!), um die Motorräder (nichts gegen die Möglichkeit, schöne fremde Landschaften rasch zu erreichen und dann zu genießen!), ihre Wertungen scheinen sich sämtlich in Mark und Pfennigen ausdrücken zu lassen. Man ist versucht zu glauben, daß sie manchmal den Wert einer guten betrieblichen Atmosphäre überhaupt nicht begreifen und statt dessen nur über die Lohnhöhe sprechen (wo doch beides so wichtig ist!). Dem erschreckten Betrachter will es scheinen, als ob für sie nur das Hier und Heute, und selbst das nur in seiner materiellen Faßbarkeit existiere.

St. Frigidaire – der heilige Kühlschrank – das scheint der Schutzpatron großer Teile der jungen Generation zu sein. Der Lebensstandard, die Anzahl der Kino- und Lokalbesuche, die Höhe des Alkoholkonsums und die Summe der rasend zurückgelegten Kilometer – das deucht manchmal einzig sinnvolles Gesprächsthema zu sein, während die Höhe der Anschaffungen (via Ratenkauf) von technischen Bedarfs- und Luxusgütern die gesellschaftliche Wertung zu bestimmen scheint.

So will jedenfalls manchem älteren Vorgesetzten die Schicht der Nachrückenden vorkommen. Mancher dieser Menschen, der die Verantwortung für seine Mitarbeiter nicht nur im Produktionsprozeß zu tragen bereit ist, sondern der sich darüber hinaus um die menschlichen Dinge glaubt kümmern zu müssen, ist in Sorge, wenn er bedenkt, nach welchen Gesichtspunkten, unter welchen Wertzeichen diese Generationen einmal das Schicksal des Werkes, das Schicksal der Wirtschaft, das Schicksal unseres Volkes bestimmen werden.

Gewiß – der betriebliche Vorgesetzte hat nicht die Aufgabe, etwa einen Pfarrer zu vertreten. Es ist nicht seine Sache, für Weltanschauung und Denkungsart seiner Untergebenen zuständig zu sein. Aber auch über dieses Thema muß einmal gesprochen und geschrieben werden.

Einmal deshalb, weil die älteren, die noch in festen Wertbegriffen aufgewachsen und verwurzelt sind, wissen müssen, daß das, was sie da vordergründig Tag für Tag mit ihren jüngeren Mitarbeitern erleben, nicht alles ist. Vielleicht ist es in vielen Fällen nur so, daß diese junge Generation mit einer sehr skeptischen Behutsamkeit gegenüber den großen Worten, gegenüber allem, was nach Pathos klingt, gegenüber den Bindungen von gestern und vorgestern ausgerüstet ist. Ich sage, ausgerüstet: ich sage das deshalb, weil ich damit ausdrücken möchte, daß diese Ausrüstung zum Teil sicher nur etwas Äußerliches ist. Die Reaktion nämlich auf ein „Zuviel“ und auf ein „Falsch“ der Wertsetzungen in der öffentlichen Meinung, in der öffentlichen Propaganda. Diese Skepsis ist ein Echo auf all die Sünden der letzten Jahrzehnte, in denen immer wieder recht großzügig mit der Umprägung von Wertbegriffen verfahren wurde. In vielen dieser jungen Menschen steckt durchaus (und ich glaube, daß der Prozentsatz kaum kleiner ist als in einer anderen Generation) eine Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Manchmal mag diese Vorstellung verschüttet sein, manchmal mag die Waage tatsächlich stärker dem Materiellen zuneigen, weil – so seltsam das klingt – selbst da ein seelischer Nachholbedarf besteht.