Nach der stürmischen Preisentwicklung im Herbst 1951 hatte sich der Holzmarkt im Verlauf dieses Jahres unter Absinken der Rundholzpreise wieder beruhigt. Zur Klärung der Situation sollte zu Beginn des neuen Forstwirtschaftsjahres (1. Oktober bis 30. September) eine Aussprache dienen, zu der das Bundesernährungsministerium die Spitzengremien der Forst- und der Holzwirtschaft geladen hatte. Die gegensätzlichen Auffassungen über die Holzverkäufe des abgelaufenen Forstwirtschaftsjahres wurden zwar eingehend erörtert, doch konnte vorerst keine Annäherung erzielt werden.

Das neue Forstwirtschaftsjahr traf die Holzwirtschaft wohlvorbereitet. Nicht zuletzt dank der Windwurfkatastrophen des letzten Winters und des gut funktionierenden Imports waren Rund- und Schnittholzlager gefüllt. Die Holzwirtschaft ist daher z. Z. mehr an der Förderung des Absatzes interessiert als am Einkauf, zumal sie weiß, daß noch genügend Rundholz im Walde liegt.

Von seiten des Holzhandels wird die Stabilisierung der Preise, hervorgerufen durch das Überwiegen des Angebots über die Nachfrage, als ein Zeichen beginnender Gesundung der Holzwirtschaft begrüßt. Man ist hier der Meinung, daß die Holzpreise der letzten Zeit die vermehrte Anwendung von Ersatzstoffen für Holz begünstigt haben. Die sich anbahnende ruhige Preisentwicklung sei der Holzverwendung förderlich; auf längere Zeit gesehen wird allerdings eine Senkung der Preise unumgänglich sein, eine Forderung, die von der Forstwirtschaft nicht gebilligt wird.

Ähnliche Erscheinungen wie in der Bundesrepublik haben sich in letzter Zeit auf dem nordischen Holzmarkt gezeigt. Auch hier halten sich die Käufer zurück und, besonders in Finnland, sind Preisrückgänge zu verzeichnen. – Auf dem binnenländischen Rundholzmarkt bestand im Oktober laufend Nachfrage nach Nadelstammholz. Das Preisniveau blieb, von Einzelfällen abgesehen, fest. Stammware schwächerer Klassen war als Bau-, Faser- und Grubenholz stärker begehrt und erreichte bessere Preise als Starkholz.

Beim Laubholz sind die Preise für Eiche weiterhin stabil. Gefragt sind die mittleren Stammklassen, insbesondere für die Parkettherstellung, und sofern vorhanden, Starkholz mit Schneideholzqualitäten. Der Verkauf von Buchenholz hat, von einigen Ausnahmen abgesehen, aus forsttechnischen Gründen noch nicht begonnen. Der Bedarf der Industrie an Starkholz dürfte sich in normalen Bahnen bewegen. Von Bedeutung ist das erneute Interesse der Bundesbahn an der Holzschwelle, nachdem sie offenbar im letzten Jahr keine sonderlich günstigen Erfahrungen mit der Betonschwelle gemacht hat und vielleicht auch die Zementindustrie anderen Absatzgebieten größere Aufmerksamkeit zuwendet. Damit gewinnt das schwächere Buchenholz wieder an Wert. Beim Buchenschichtholz treten neben der Zelluloseindustrie die Holzwerkstoffproduzenten mehr und mehr als Abnehmer in Erscheinung; die Preissituation ist hier noch ungeklärt. hjt.

Vertretung der Deutschen-Bank-Gruppe in Venezuela. Von den zur Gruppe der Deutschen Bank gehörenden Instituten sowie der diesen nahestehenden Deutschen überseeischen Bank (Banco Alemán Transatläntico) wurde nunmehr auch in Venezuela eine Gemeinschaftsvertretung mit Sitz in Caracas errichtet. Die Eröffnung erfolgte gelegentlich der Anwesenheit des Vorstandsmitgliedes der Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Franz Heinrich Ulrich, und deren Direktor Dr. Johannes Feske. Die Leitung der Vertretung liegt in den Händen von G. W. P. Sommerlatte.

Die Hamburgische Wohnungsbaukasse macht auf die mögliche Steuerersparnis durch Hingabe von 7c-Darlehen auch für 1955 (nach allerdings geänderten Bestimmungen) aufmerksam. Diese öffentlich-rechtliche Kreditanstalt, für deren Verbindlichkeiten die Freie und Hansestadt Hamburg haftet, hat zahlreiche 7c-fähige Bauvorhaben vorliegen und übernimmt gegenüber den Darlehensgebern die Garantie dafür, daß die von ihr ausgesuchten Bauvorhaben auch wirklich 7c-fähig sind und die Darlehensgeber also die für das Finanzamt benötigte 7c-Bescheinigung erhalten. Die Hamburgische Wohnungsbaukasse übernimmt 7c-Darlehen im Namen und für Rechnung der Freien und Hansestadt Hamburg die Bürgschaft und die Verpflichtung, an Stelle des Bauherrn die Tilgung zu jedem Fälligkeitstermin zu zahlen. Damit ist für die Darlehensgeber jedes wirtschaftliche Risiko ausgeschlossen. Das Institut übernimmt außerdem kostenlos sämtliche mit der Darlehenshingabe verbundenen Arbeiten wie Aussuchen des Darlehensnehmers, Vertragsschließung, Auszahlung, Beschaffung der 7c-Bescheinigung, grundbuchliche Sicherung, Uberweisung des Tilgungsrückflusses.