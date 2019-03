New York, im Dezember

Pipe Dream" (Traum in den Wolken des Pfeifenrauches) der "Firma R. a. H." (wie auf dem Broadway die Operettenherstellung durch den ersten Librettodichter Amerikas Oskar Hammerstein und den tantiemenreichsten Branche-Komponisten

Richard Rodgers genannt wird) ist überraschenderweise keine Groß-, sondern eine gemütlich-burschikose Milieu-Operette. Schon vor der Uraufführung schöpfte sie einen Vorverkauf für eineinviertel Millionen Dollar ab, worunter sich 72 vollständig an Vereine abgegebene Vorstellungen ("theatre parties") befinden. Höher kann der "Musical"-Rausch kaum getrieben werden, wobei es den New Yorker Theaterkritikern doppelt zur Ehre gereicht, daß sie, solcher Massentollheit mit Geschmack und Zivilcourage begegnend, wohlwollend, aber kühl feststellen – ein Urteil, dem man sich nur anschließen kann –, daß das neue R. a. H.-Fabrikat "sweet, plesant... but not a dream of musical" (süß, gefällig ... aber nicht gerade der Traum von einer Operette) sei. Und das Beste daran sei des Librettos Urform, nämlich John Steinbecks "Sweet Thursday", die so vielgelesene wie vielbetonte Fortsetzung von "Cannery Road", ein südkalifornisches Faulheits- und Offenherzigkeitsidyll von bezaubernder, weil sanftmütigster Vulgarität, voll exotischem Schmutz und Schlendrian, wimmelnd von elegisch versoffenen, philosophischen Strolchen, lungernden Intellektuellen und in allen Kitsch des Lebens verliebten Prostituierten.

Die Zentralfiguren dieser so sarkastisch vermeinten wie an sich übermütig lebensunklugen Handlung sind in das "Musical" hinübergenommen worden. In dessen melodienanregendem Mittelpunkt steht die unwirsche, aber dabei seltsam zartgefaßte Liebesaffäre zwischen dem kameradschaftlich verlotterten jungen Arzt und Aquariumbesitzer und der nach Romantik hungernden kindlichen Insassir eines unverkennbaren "Etablissements", als desser. "Mama" keine Geringere auftritt als Helen Träubel

*

Das große Filmereignis in New York ist die Verfilmung von Clifford Odets "The Big Knife", des fast strindbergisch grimmigen Anti-Hollywood-Dokuments, wie man diesen dramatischen Inferno-Streifen wohl nennen darf. Er wurde im Sommer bereits in Venedig preisgekrönt, und seine New Yorker Amerika-Uraufführung ist fast mehr des Eindrucks wegen interessant, den er auf die einschlägige Zunftwelt machte. Sie sieht ihn als ein gewaltiges realistisches Werk an, aber als keineswegs treffsicher für der Filmstadt eigentliche Probleme und Mißstände, die viel "kommerzieller" und "hypokritischer" seien, als diese Legende vom idealistischen Mimen, der sich an einen "Producer" verkauft hat und von diesem zur "Geistlosigkeit" gezwungen und erpreßt wird. Fest steht aber, daß die von James Poe verfaßte Filmdichtung und die Spielleitung Robert Aldrichs die zerrissene und zerquälteDarstellung, vornehmlich durch Lack und Palance, die rapide Gepreßtheit des Odets-Dramas wort- und stoßdicht wiedergeben und der ganze Film in der Tat ein kleines Dämonium ist an psychischer Düsterkeit, verhaltenem Ingrimm, höhnischster Milieuverachtung und wuchtigem Situationsgriff. Producer und Presseagenten, die zum Mord raten, um einen kassenkräftigen Star nicht zu verlieren, mögen einer Dichterphantasie Übertreibung sein, aber sie ist im Grunde logisch aus der Hollywooder Seelenwelt einer tumultuösen Erfolgsfabrik deduziert. I.