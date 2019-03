In drei Lesungen hat der Bundestag. vor einigen Wochen eine Tabaksteuervorlage verabschiedet, die für den größten Teil der Tabakindustrie – nämlich für die Mittel- und Kleinbetriebe – eine Erhöhung, und Erweiterung, der bereits bestehenden "Steuererleichterung" vorsieht. Infolge der nahezu Jahr für Jahr eingetretenen Lohnerhöhungen und des Anziehens der Rohstoffpreise, die auf Grund der durch die Banderole gebundenen Endpreise nicht abgewälzt werden konnten, ist besonders die Zigarren- und Rauchtabakindustrie in eine ernste wirtschaftliche Krise geraten. Nur besonders leistungsfähige und günstig gelagerte Betriebe konnten diese Schwierigkeiten ohne erhebliche Nachteile überwinden.

Der Gesetzgeber hat die Folgen anerkannt und daher für einen Teil der Industrie fühlbare Erleichterungen geschaffen. Da die besonders schwierige Lage der Industrie die gesetzgebenden Körperschaften in den letzten Jahren mehrfach gezwungen hat, die Tabaksteuer zu ändern, ersuchte das Parlament bei der Beratung der Änderung zum Tabaksteuergesetz die Regierung, Vorschläge für eine Verbesserung des bisherigen Systems der Tabakbesteuerung vorzulegen. Und das Ziel? – Die Tabakindustrie soll in den Kleinverkaufspreisen beweglicher werden. we.