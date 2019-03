ra., ie., Stettin

im Herbst bis zum Winter 1955 sind in Stettin 14 Taxifahrer überfallen worden, was bei der geringen Zahl von Autodroschken sehr viel ist. Die Behörden behaupteten bis jetzt immer wieder, daß ausländische Matrosen, die für kurze Zeit an Land gehen dürfen, die Übeltäter seien. Andererseits aber fürchten sich die ausländischen Seeleute seit langem, bestimmte Gegenden Stettins während ihres Landganges aufzusuchen, weil sich dort die Kriminellen auf die Beraubung Fremder spezialisiert haben. Inzwischen mußte die Stadtverwaltung jedoch zugeben, daß es sich bei den Banditen um Polen handelt. Man ertappte nämlich eine Taxiüberfallbande auf frischer Tat, als sie zwei hintereinander fahrende Droschken anhielt und berauben wollte. Die sechs Festgenommenen waren ausnahmslos polnische Staatsangehörige.