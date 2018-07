Inhalt Seite 1 — Theater von hinten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thaddäus Troll

Ist mein Mann schon gestorben?“ fragt eine freundliche alte Dame, und eine andere entgegnet vom Barstuhl herüber: „Nein, der wird heute nicht vor halb zehn Uhr umgebracht.“

„Na, dann gehe ich noch Schaufenster angucken“, sagt die Dame, welcher der Witwenstand kurz bevorsteht. Wer aber glaubt, sie sehe sich jetzt nach Trauerkleidung um, der irrt sich.

Denn die Szene spielt sich hinter der Portierloge des Theaters ab, wo sich ein kleiner Erfrischungsraum befindet. Die Dame auf dem Barstuhl ist die Ophelia, die sich mit einem Glas besinnlich machenden Rotweins auf ihren Wahnsinn vorbereitet. Der Herr, der heute erst gegen halb zehn erstochen wird, ist Polonius, der sich eben auf der Bühne lauschend hinter einen Vorhang aus Krepp-Papier stellt.

Es tutet dreimal. Das ist das Zeichen für den Geist des alten Hamlet, der sein Schinkenbrot aus der Hand legt und sich das Schwert umschnallt, um noch einmal kurz im Schlafzimmer der Königin zu spuken. Von ferne hört man erregten Wortwechsel, schon liest Hamlet seiner Mutter die Leviten und Ophelia beginnt, ihre schwarzen Haare wahnsinnsreif zu zerzausen. Droben plumpst etwas. „Ach, der ist schon tot“, sagt Ophelia ungerührt, „da hätte ja seine Frau noch warten können.“ Denn nach kurzem Zank mit der Mutter beschließt Hamlet: „Ich will den Wanst ins nächste Zimmer schleppen!“ und auf diesen Satz hat Polonius nur gewartet, damit es ihm noch auf die Straßenbahn kurz vor zehn Uhr reicht. Jetzt kommt auch Hamlet auf einen Sprung an die Bar und bestellt sich ganz schnell einen Steinhäger, denn er hat nur wenig Zeit. Droben fragt der König die Königin: „Wo ist eu’r Sohn? Was macht Hamlet?“ Sie: „Er rast wie See und Wind!“ Das ist eine glatte Lüge, denn er lehnt freundlich lächelnd am Schanktisch und fragt Ophelia, ob sie den kleinen Dicken in der zweiten Reihe gesehen habe, der immer an der falschen Stelle lache.

In der kleinen Bar neben der Portierloge kannst du erleben, wie sich ein Erzbischof die Mitra unter den Arm klemmt und fragt, ob seine Frau schon angerufen habe. Wie Philipp von Spanien, eben noch von Magengeschwüren geplagt, in den Ruf ausbricht: „Herr Meßmer, bitte ein ganz kaltes Bockbier!“ Oder wie dir eine rothaarige Heilsarmeeschwester die Abstinenz aus dem Leib redet und dich zu einem doppelstöckigen Kirsch verführt.

Droben auf der Bühne ist des Bäckers schöne Frau mit einem Schäfer durchgebrannt. Sie sei mit ihm im Sumpf, behaupteten des Bäckers Freunde. Dies stimmt nur halb. Denn der Schäfer ist schon nach Hause gefahren, sie aber sumpft zwei Akte an der Bar leise vor sich hin. Er habe sie splitternackt gesehen, behauptet droben der Lehrer, der Schelm. Das ist maßlos übertrieben. Während droben das ganze Dorf über sie lästert, wie schlecht sie sei, kommt der Regissseur und sagt: „Du bist heute besonders gut!“ Inzwischen klingelt beim Portier das Telephon, Bertold habe einen Sohn bekommen, und der Portier fragt des Bäckers Frau, wie man es ihm sagen könne. „Er kommt gleich, um mich zu retten“, begütigt sie.