Ein neues Professoren-Gutachten über die Reform der sozialen Leistungen liegt vor, unter dem ... Titel: "Zum Problem der Realisierbarkeit der Vorschläge der Rothenfelder Denkschrift über ‚Die Neuordnung der sozialen Leistungen‘." (Verlag Dunker & Humblot in Berlin. 89 Seiten. Preis kartonniert 4 DM.) – Die Bezeichnung des an dieser Stelle mehrfach behandelten Vier-Professoren-Gutachtens (Verfasser: Achinger, Höffner, Muthesius und Neundörfer) als "Rothenfelser Denkschrift" ist erfolgt, weil es in Rothenfels (Unterfranken) in selbstgewählter Klausur verfaßt worden ist.

Mit Recht hat in der Hut der Vorschläge zur Reform der sozialen Leistungen das auf Veranlassung des Bundeskanzlers erstattete Gutachten der Professoren Achinger, Höffner, Muthesius und Neundörfer besondere Beachtung gefunden. In der Kritik an dieser Professorenarbeit ist – auch von denjenigen, die ihren Grundgedanken weitgehend zustimmen – beanstandet worden, daß die Reformvorschläge zu stark im Theoretischen steckengeblieben und daß die Empfehlungen zum Neubau der Organisation der sozialen Leistungen noch zu wenig durchdacht seien. Die Verfasser haben selbst im Vorwort entschuldigend bemerkt, daß es ihnen aus Zeitnot nicht möglich gewesen sei, ihre Reformvorschläge in allen Einzelheiten zu entfalten. So muß es begrüßt werden, daß die Versicherungswissenschaftler Rohrbeck, Roehrbein und Meyrich in einer jetzt erschienenen Schrift die Realisierbarkeit der Vorschläge ihrer Kollegen von der anderen Fakultät untersuchen. Erfreulicherweise wird kein neuer Plan vorgelegt, sondern es werden – im Zusammenhang mit einer Kritik der Rothenfelser Denkschrift – eigene Gedankengänge zur praktischen Gestaltung vorgetragen.

Im Gegensatz der Rothenfelser Denkschrift, die den Begriff "Rehabilitation" für alle gegen die Frühinvalidität gedachten Maßnahmen verwendet, empfehlen die Kritiker das Wort "Ertüchtigung" (bei Personen, "die von Natur aus nicht erwerbsfähig sind") oder "Wiederertüchtigung" (bei Personen, "die durch Krankheit oder Unfall Gefahr laufen, ihre Erwerbsfähigkeit zu verlieren, oder sie zeitweise bereits verloren haben"). Auf diesem Gebiete werde, wie die Verfasser unter Hinweis auf die verschiedenen Sozialversicherungszweige, auf Versorgung, Lastenausgleich usw darlegen, schön jetzt recht viel getan. Die Verfasser bezweifeln nicht, daß diese Wiederertüchtigungsmaßnahmen noch wesentlich verfeinert werden können. Sie halten aber eine Neuverteilung der Zuständigkeit, wie sie die Rothenfelser Denkschrift vorsieht, nicht für den richtigen Weg. So wird also abgelehnt, den Berufsgenossenschaften allgemein die wirtschaftliche Betreuung der Versicherten während des "Wiederertüchtigungsverfahrens" zu übertragen, die Arbeitgeber das Krankengeld übernehmen zu lassen und die Krankenkassen allein die Krankenpflege durchführen zu lassen, wofür die Arbeitnehmer künftig allein den Beitrag zahlen sollen.

Soweit die Krankenkassen die Kosten nicht decken können, wollte die Rothenfelser Denkschrift eine staatliche "Rehabilitationskasse" helfen lassen. Das sei, wie die Gegendenkschrift sagt, "ein Verstoß gegen das Prinzip der Subsidiarität, das die Verfasser der Denkschrift an die Spitze ihrer Ausführungen gestellt haben. Die Einführung der vorgeschlagenen Kasse, die also von der öffentlichen Hand finanziert werden soll, würde dazu führen, daß die Krankenkassenverwaltung, die sich ihre Arbeit bequem macht, soviel als möglich ihre Lasten auf die Kasse abwälzt."

Für genauso gefährlich halten die Kritiker den Vorschlag eines staatlichen vertrauensärztlichen Dienstes. Damit "machten sich die Verfasser der Rothenfelser Denkschrift, die die englische Staatsregelung ausdrücklich ablehnen, zu Befürwortern eines staatlichen Gesundheitsdienstes".

Nachdrücklich betonen die Kritiker – hier stehen sie in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der Rothenfelser Denkschrift –, daß, wenn unsere Sozialversicherung durch eine allgemeine Staatsbürgerversorgung ersetzt werden sollte, damit jede Selbstvorsorge und auch der Spartrieb nachlassen würde. "Da der größte Teil des Einkommens somit in den Verbrauch geht, verzögert sich eine Hebung des Kulturstandes des Volkes." Deshalb muß zunächst jeder selbst gegen Not und Elend Vorsorge treffen, ehe er die Hilfe einer Gemeinschaft in Anspruch nimmt. "Diese Pflicht ergibt sich für die Selbständigen bereits aus ihrer unternehmerischen Aufgabe. Sie soll man ihnen nicht abnehmen." Aber auch dem Beirat beim Bundesarbeitsminister wollen Professor Rohrbeck und Genossen nicht zustimmen, der zwar die Sozialversicherung auf die Unselbständigen beschränkt, sich aber "in der Mehrheit seiner Mitglieder für eine restlose Einbeziehung aller Unselbständigen ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Bezüge in die Sozialversicherung ausgesprochen hat". Diesem merkwürdigen Beschluß des Beirats hat auch die Hamburger Senatorin Dr. Kiep-Altenloh zugestimmt. Das ist um so weniger verständlich, als in den von ihrer Partei, der FDP, aufgestellten Leitsätzen zur Sozialreform – übrigens in innerer Übereinstimmung mit den vom Reformausschuß Sozialversicherung der CDU Ende Februar 1955 aufgestellten "Leitsätzen zur Rentenversicherung" – u. a. gefordert wird: "Versicherungspflicht in der Renten- und Krankenversicherung sowie Versicherungsberechtigung in der Krankenversicherung sind weiterhin für Angestellte nach oben zu begrenzen."

Gegen die Ausweitung des Sozialversicherungszwanges sprechen nach Ansicht der Kritiker auch die der Privatversicherung ("Singularversicherung") drohenden Gefahren. Damit kommt der Staat, "der eine Spezialbehörde zur Sicherung der privaten Versicherungsnehmer eingesetzt hat und mit in die moralische Verantwortung für die Erfüllung der Versicherungsverträge eingetreten ist,... in Konflikt mit seiner öffentlichen Garantie." Auf der anderen Seite darf, wie der Rothenfelser Denkschrift entgegengehalten wird, eine an sich zu begrüßende Annäherung der Sozial- und der Singularversicherung nicht dazu führen, "daß beide dieser Zusammenarbeit wegen wesentliche Bestandteile ihres Charakters opfern. Mit jeder Mitwirkung der Singularversicherung an dem erstrebten Ziele einer Zufriedenstellung des ganzen schutzbedürftigen Volkes wird der Gedanke der Selbsthilfe gefördert."