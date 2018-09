Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die allgemeine Konjunkturwelle des Jahres 1955 auch die Umsätze der Textil- und Bekleidungswirtschaft mit sich nach oben getragen hat. Der Konjunkturschatten, der zwei Jahre hindurch über diesen beiden klassischen Verbrauchsgüterindustrien ruhte, hat sich stark aufgehellt, vor allem was die Bekleidung anlangt, die mit einer 15prozentigen Zuwachsrate im ersten Halbjahr 1955 gegenüber dem Vergleichszeitraum 1954 den Anschluß an die Allgemeinentwicklung fand. Die Textilindustrie konnte von dieser Belebung auf dem Gebiet Bekleidung nicht in vollem Umfang profitieren, da ein Großteil des Mehrverbrauchs durch Importe gedeckt wurde.

Damit soll nicht gesagt sein, daß der deutsche Verbraucher sich ausländische Bekleidung unmittelbar erwarb; ihm wurden vielmehr (vor allem in niedrigeren Preislagen) in zahlreichen Fällen Bekleidungsstücke, die aus ausländischen Geweben angefertigt wurden, angeboten. Dies gilt vor allem für die im Wert stark zu Buche schlagenden Damenmäntel und modischen Kostüme, wo ganz eindeutig italienischen und holländischen Geweben ein beachtlicher Einbruch gelingen konnte. Diese Entwicklung zeichnete sich schon seit langem ab, da das Qualitätsfilter des Gewichtszolls seit der Umstellung auf den Wertzoll gefallen ist und die Einfuhr billiger Streichgarne dadurch attraktiv wurde. Hinzu kommt, daß die früher auf dem Gebiet der Reiß wollverarbeitung führenden Tuchmacherzentren (Cottbus, Forst und Guben) als Lieferanten nicht mehr in Frage kommen. An deren Stelle ist nunmehr Prato in Italien getreten, dessen Name unseren Wollwebern in Aachen und M.-Gladbach eine Gänsehaut über den Rücken laufen läßt. Man schätzt den Anteil der importierten Gewebe am Mehrkonsum der Bundesrepublik im letzten Jahr auf 50 v. H.

Diese Erscheinung darf jedoch nicht zu dem Fehlschluß verleiten, daß die westdeutsche Textilindustrie international nicht wettbewerbsfähig sei. Sie kann sich mit ihren Erzeugnissen durchaus auf dem Weltmarkt sehen lassen, und ihr gestiegener Exportanteil am Gesamtumsatz beweist, daß sie bei entsprechender Förderung durchaus auch restriktive Maßnahmen auf dem europäischen und Weltmarkt überwinden kann. Insbesondere der Export von modischer Konfektion hat sich mehr als verdoppelt und erreichte 1955 erstmals wieder die vor der Arisierungswelle des Dritten Reiches erzielten Ergebnisse. In Industriezweigen freilich, wo die ertragssteuerlichen Exportförderungsmaßnahmen stark zu Buche schlagen, wie etwa der Seiden-, Samt- und Plüschweberei, droht das mühsam wiedergewonnene Terrain durch das Auslaufen der Steuervergünstigungen verlorenzugehen.

Da in diesen Wochen die Aufträge für das kommende Frühjahr hereingenommen werden und die neue Situation in der Kalkulation berücksichtigt werden muß, sind hier sehr viele sichere Abschlüsse nicht zustandegekommen, und ein Rückgang der Exporte um 50 v. H. dürfte sich kaum vermeiden lassen, falls nicht ein Äquivalent durch eine Erhebung der Umsatzsteuerrückvergütung geschaffen wird. Dies ist um so bedenklicher, als der Druck Japans seit seiner Aufnahme in das Gatt immer stärker wird und es in Bonn als unvermeidlich gilt, diesem alten Textilland neue handelsvertragliche Zugeständnisse zu machen. Da sich dritte Länder in viel schärferer Weise als die Bundesrepublik gegen die japanischen Einfuhren wehren und auf das genauste darauf achten, daß ein Reexport über die Bundesrepublik unterbunden wird, besteht die unmittelbare Gefahr, daß sich diese Importe auf den Inlandmarkt auswirken werden. Wenn auch vorerst nur bestimmte Teile des Baumwoll- und Zellwollgewebemarktes direkt bedroht sind, so hat die Erfahrung früherer Jahrzehnte doch gelehrt, daß eine allgemeine Preiszerrüttung nicht dabei haltmacht.

Eine der Hauptsorgen der Textilwirtschaft war in den vergangenen Jahren die abnorme Wetterlage, die kühlen und regnerischen Sommern milde und verhältnismäßig warme Winter folgen ließ. 1955 hat die Natur erstmals wieder den jahreszeitlichen Zyklus normalisiert, und demgemäß mitsprachen die Absatzverhältnisse und die Dispositionen des Einzelhandels den Erwartungen. Die Wetterempfindlichkeit des Textilgewerbes läßt sich nur mit der Landwirtschaft vergleichen – allerdings ohne den staatlichen Schutz, den diese fordert und erhält. So kann die Auftragslage und die Beschäftigungssituation nicht schlecht beurteilt Verden. Aber von einer Erhitzung der Konjunktur kann keinesfalls die Rede sein. Viel eher dürfte die konjunkturelle Temperatur noch immer als unterkühlt bezeichnet werden können. So ist es zu verstehen, daß Textil und Bekleidung mit einer gewissen Entrüstung die Mahnungen Prof. Erhards zum Preisproblem zurückgewiesen haben. Sie befinden sich noch immer in der Situation des ausgesprochenen Käufermarktes, in der die Preise Ton der Handelsstufe diktiert werden, und sehen sich nicht in der Lage, erhöhte Kosten, die aus Tarifkündigungen und u. a. gestiegenen Kohlepreisen auf sie zukommen, weiterzugeben. Deshalb ist bei gestiegenen Umsätzen (im Durchschnitt um etwa 7 bis 8 v. H.) eine ständig rückläufige Gewinnmarge der Betriebe zu beobachten. Nach außen kommt dies weniger zum Ausdruck, da beide Industriezweige vorwiegend in Form von mittleren Personalgesellschaften geführt werden, die nicht wie Aktiengesellschaften Bilanzen veröffentlichen. Bei den auch vorhandenen Aktiengesellschaften handelt es sich nur in einzelnen Fällen um für die allgemeine Lage typische Unternehmungen.

Um so größere Hoffnungen setzen beide Sparten auf neue Maßnahmen im Hinblick auf die Steuerreform. Die OEEC-Denkschrift vom Frühjahr 1955 hat deutlich gezeigt, welch starken Investitionsbedarf zu Rationalisierungszwecken die europäische und die westdeutsche Textilwirtschaft hat, will sie auf die Dauer lebens- und wettbewerbsfähig bleiben. Die Absatzlage würde jetzt solche Möglichkeiten eröffnen, wenn nicht der Staat, wie in den ersten Jahren nach der Währungsreform, den Löwenanteil abschöpfen würde. Deshalb stellt der BDI-Steuerwunschzettel mit Begünstigungen für nichtentnommenen Gewinn und Rationalisierungsrücklagen eine Lebensfrage für die Textil- und Bekleidungsindustrie dar. B.