Der Umfang der Hochkonjunktur in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist aus einer Zusammenstellung ersichtlich, die die New York Times über die Nettoeinnahmen von 667 amerikanischen Gesellschaften in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres angefertigt hat. Sie betragen 5,088 Mrd. 3, gegenüber 3,913 Mrd. $ im ersten Halbjahr 1954. Nahezu alle Zweige der Wirtschaft, mit Ausnahme der Landwirtschaft, sind an diesem Boom beteiligt. Die elf führenden Stahlgesellschaften hatten mit 428,668 Mill. $ Nettoeinnahmen einen Rekord, der gegenüber dem Vorjahr um 67 v. H. höher liegt. Allein die Nettoeinnahmen der United States Sted Inc. betrugen 84,026 Mill. $.

Obwohl die Preise für landwirtschaftliche Produkte gefallen sind und das Einkommen der Farmer geringer wurde, haben die Gesellschaften, die landwirtschaftliche Maschinen herstellen, Nettoeinnahmen, die 29 v. H. über denen des Vorjahres liegen. Unternehmen zur Herstellung von Fabrikanlagen und Werkzeugmaschinen blieben unter den Ergebnissen des Vorjahres. Dagegen erzielten Werke zur Herstellung von Leichtmetallen und Metallteilen eine Steigerung von 50 v. H. Von den 20 Herstellern von Eisenbahnausrüstungsmaterial hatten zwölf höhere Gewinne, jedoch ergab sich im Gesamtresultat ein Minus von 6 v. H. Die Gesamtgewinne von 40 Erdölgesellschaften lagen um 12 v. H. höher. Die metallerzeugenden und metallverarbeitenden Industrien hatten hohe Gewinne, die die große Nachfrage und die hohen Preise für Metall widerspiegeln. An der Gewinnspitze der Automobilindustrie steht die General Motors Inc. mit 55,5 v. H.; Chrysler erzielte einen Nettogewinn von 70,010 Mill. gegenüber 15,791 Mill. $ in der gleichen Periode des Vorjahres. In der Elektroindustrie konnte die General Electric Inc. ihren Gewinn von 93,856 Mill. $ auf 101,892 Mill. $ steigern. Insgesamt jedoch waren die Gewinne in diesem Industriezweig um 7 v.H. niedriger, als in der gleichen Zeit des Vorjahres. -r.