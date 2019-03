"Kriegsgefangene" und "politische Häftlinge" – Wenn einer sich amüsieren will – Von "Caritas" kann nicht die Rede sein

Von Rudolf Walter Leonhardt

Eine sachliche Mitteilung des Auswärtigen Amtes war für viele Deutsche die schönste Weihnachtsfreude: Die Rückkehrertransporte aus Rußland laufen wieder an. Weit über die engen Kreise derer, die selber noch Heimkehrer erwarten, strahlt diese Freude hinaus und läßt uns allen den trüben Dezembertag etwas weniger trüb erscheinen. Sicher ist das ein geeigneter Augenblick, davon zu schreiben, was aus denen geworden ist, die nun schon seit zwei Monaten wieder bei uns sind. Unser Redaktionsmitglied Rudolf Walter Leonhardt hat während der letzten Wochen viele von ihnen gesehen und sich lange mit ihnen unterhalten. Mit Rücksicht auf die Sicherheit der Heimkehrer und die Ruhe ihrer publizitätsmüden Familien haben wir dort, wo es wünschenswert schien, Namensangaben geändert.

Sie verstehen mich hoffentlich nicht falsch: – manchmal haben wir den Eindruck, daß die Leute sich für sechstausend Mark Ruhe und ein gutes Gewissen gekauft haben." Herr Werner, der einmal Oberst Werner gewesen ist (und so steht es noch auf seinem Entlassungsschein), sagte das ohne Bitterkeit und mit sehr viel Resignation. Dabei gehörte er zu den Glücklicheren unter den Spätheimkehrern – zu denjenigen, auf die eine Familie und ein Elternhaus gewartet haben und die sich jetzt nur in eine doch recht fremdgewordene Welt wieder hineinfinden müssen. Andere – und zwar die Mehrzahl – müssen sich ihre Welt erst wieder bauen. Sechstausend Mark auf einen Haufen sind für die meisten Deutschen eine Menge Geld – aber für den Aufbau einer neuen Welt reichen sie nicht so sehr weit. Denn dieser Aufbau erfolgt unter erschwerten Bedingungen. Wer heute in Deutschland irgend etwas neu anfangen will, hat oft das Erlebnis des Hasen in seinem Wettlauf mit dem Swinegel: er rast irgendeinem Ziel zu, und dann sitzt schon einer, der vor ihm da war.

Unter denen, die sich mit sechstausend Mark ein neues Leben aufbauen sollen, kann man zwei große Gruppen unterscheiden: ehemalige Berufssoldaten, unter ihnen damals junge Generalstabsoffiziere, die heute nicht mehr jung sind, und Freiwillige, die als halbe Kinder das Elternhaus verließen und deren ganze Berufsausbildung aus dem besteht, was sie im Lager gelernt haben; das ist meistens nicht viel und, aus verständlichen Gründen, zu stark assoziationsbelastet, als daß sie einen zivilen Beruf darauf aufbauen möchten. Auch die wenigen unter den kriegsgefangenen Spätheimkehrern, die einen heute noch brauchbaren Beruf hatten, können nicht dort wieder weitermachen, wo sie einmal aufgehört haben. "Was glauben Sie, was sich da inzwischen alles geändert hat!" sagt man ihnen. Also warten sie ab – bei ihren Familien die Glücklicheren; in einem Erholungsheim jene auch noch Glücklichen, die in Bundesländer zurückgekehrt sind, wo die "zuständigen Stellen" Phantasie und Initiative entwickelt haben; einsam in möblierten Zimmern die viel zuvielen, die keine Angehörigen mehr haben, vielleicht nie Angehörige im Westen hatten; denn groß ist die Zahl derer unter den Spätheimkehrern, die – meist mit Hilfe von Kameraden aus dem Lager – irgendeine Adresse in der Bundesrepublik angegeben haben, statt in ihre eigentliche Heimat zurückzukehren, die östlich vom Eisernen Vorhang liegt.

Von einer Behörde zur anderen

Sie alle finden den westdeutschen Alltag überwältigend, und sie können es sich doch nach zehn verlorenen Jahren nicht leisten, Zeit mit Experimenten zu verlieren. Wenn sie einmal etwas wieder anfangen, dann soll es auch das Richtige sein. Und das haben selbst von denen, die die Entlassungswelle des Jahres 1953 zu uns gebracht hat, viele noch nicht gefunden.