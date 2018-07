Die Vereinigte Trikotfabriken Vollmoeller AG, Stuttgart-Vaihingen, hat ihre Beschäftigtenzahl in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 25 v. H. erhöhen müssen und ist auf Monate hinaus voll beschäftigt. Auch bei diesem führenden Unternehmen der deutschen Textilindustrie macht sich der Facharbeitermangel bereits unangenehm bemerkbar. Um in der Auslieferung der in hohem Umfange vorliegenden inländischen und ausländischen Aufträge keine Verzögerungen eintreten zu lassen, hat man den Ausweg gewählt, verschiedene Produktionsabschnitte in Heimarbeit zu vergeben. Besonders nachteilig ist, daß die Spinnereien jetzt schon Lieferfristen bis zu fünf Monaten in Anspruch nehmen. Das Unternehmen stellt Kleider, Röcke, Blusen und Wäsche sowie in Linzenz Jantzen-Badeartikel her. Es konnte in den rückliegenden Jahren mit seinen hochmodischen Jersey-Erzeugnissen dank ihrer hervorragenden Qualität breiteste Käuferschichten erfassen. In der Exportstatistik stehen neben den nordischen Ländern (vor allem mit Oberbekleidung) noch Holland und Österreich an der Spitze. Die Vollmoeller AG, die alle ihre Erzeugnisse unter der Marke „Lanova“ auf den Markt bringt, überrascht in ihrer Frühjahrskollektion mit einer Rockneuheit aus einem neuen Gewirk. Es handelt sich um eine Kammgarn-Qualität, die mit Rhovyl verarbeitet wird. -zke.

Krefft stellt Radio-Produktion ein. Die Herdfabrik Krefft AG in Gevelsberg (Ennepe-Ruhrkreis) stellt mit dem 31. Dezember dieses Jahres ihre Produktion von Rundfunk- und Fernsehapparaten ein. Das Produktionsvolumen, so teilt die Verwaltung mit, sei zu klein gewesen, um rentabel zu arbeiten. Zur Zeit seien noch Verhandlungen im Gange, um vielleicht in einer anderen Firma die „Weltfunkgeräte“ weiter zu produzieren. Die Krefft AG, die in der Hauptsache Herde und Ofen herstellt, beschäftigt rd. 3000 Personen. Von der Einstellung der Radioproduktion bei Krefft werden etwa 200 befristet eingestellte Arbeitnehmer, meistens Frauen, betroffen.

Photo-Porst führt die 40-Stunden-Woche ein. Das Nürnberger Photohaus „Photo-Porst“ teilt mit, daß am 1. Januar für ihre 1039 Mitarbeiter die progressive Einführung der 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich beginnen wird. Als erster Schritt wird ab 1. Januar bei vollem Lohn- und Gehaltsausgleich vorerst statt 48 Stunden nur 45 Stunden an fünf Werktagen je Woche gearbeitet, um dann planmäßig durch weitere Rationalisierungen baldmöglichst das Ziel der 40-Stunden-Woche zu erreichen.

Die Nordseewerke Emden übergeben am 20. Dezember mit dem für Rechnung der Reederei Johs. Fritzen und Sohn/Emden erbauten 22 800. tdw großem kombiniertem Erz/Öl-Schiff „Gertrud Fritzen“ das bisher größte Schiff, das jemals auf ihren oder den Heiligen einer anderen niedersächsischen Werft erbaut worden ist. Die „Gertrud Fritzen“ verfügt über einen Rauminhalt von 830 000 cbf für die Öl- und einen solchen von 432 000 cbf für dieErzbefrachtung. Eine Siemens-Schuckert-Turbine mit einer Normalleistung von 8500 WPS wird dem Schiff eine Geschwindigkeit verleihen, die bei 15 km liegt. Aus Anlaß dieses für den niedersächsischen Schiffbau, recht bedeutsamen Ereignisses wird neben Niedersachsens Wirtschaftsminister Ahrens auch die „Pressekonferenz Niedersachsen“ an der Probefahrt teilnehmen.