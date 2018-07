Mozarts „Cosi fan tutte“ durfte sich hundertundfünfzig Jahre lang nicht auf den deutschen Opernbühnen sehen lassen. Man fand Da Pontes Textbuch mit der Fabel von den beiden Freunden, die durch eine Wette genötigt sind, sich kreuzweise ihre Bräute abspenstig zu machen, zu „frivol“ und „unwahrscheinlich“. Ja, man hat es sogar unternommen, eine andere, minder anstößige Handlung zu erfinden, weil man die „schöne Musik“ für das Opernhaus retten wollte – obwohl doch Mozarts „Cosi fan tutte“-Musik gerade dadurch so „schön“ ist, daß sie den Figuren Da Pontes und den Situationen, in die sie geraten, ansitzt wie nur je eine dramatisch empfundene Musik. Jene Anflüge von wirklicher Verzweiflung, von pathetischem Weltschmerz – wem anders könnten sie zugedacht sein als den beiden verquer Liebenden in ihrer „Verwirrung der Gefühle“?

Heute ist man so zimperlich nicht mehr. Man kann dem Publikum wieder zumuten, daß es sich in Distanz zum Geschehen auf der Bühne begibt – so, wie es das Publikum des achtzehnten Jahrhunderts auch tat, das sich nicht schockiert fühlte, wenn es im Theater aus seinen normierten Meinungen über das, was „man darf“, herausgeschreckt oder herausbelustigt wird. Der „Verfremdungseffekt“, wie Bert Brecht es genannt hat, gehört zum vorklassischen Theater. Das hat Günther Rennert, der Hamburger Inszenator, wie wenige erkannt und auch bei diesem Werk wieder höchst erfinderisch in szenische Gebärde umgesetzt – wenn auch bisweilen mit dem Effekt, daß er die Szene der Musik verfremdet (so etwa, wenn er der von Abschiedsschmerz bewegten brünetten Braut eine Angel in die Hand gibt, an der sich, um ihre Enttäuschung zu vermehren, kein Fisch fängt).

Als Thornton Wilder bei seinem letzten Europabesuch gefragt wurde, welchen Dramatiker er für den wichtigsten halte, kam die verblüffende Antwort: „Eduardo de Filippo, den neapolitanischen Possenschreiber und -spieler.“ Wie denn ja überhaupt Wilders ganzes Interesse dem vorklassischen Theater und dem Studium der „Verfremdungseffekte“ gilt. Dadurch kam er an Nestroy, den großen Nachfahren des italienischen Barocktheaters (Bindeglied: das Wiener Volksstück), und dessen Quellen, und so entstand, aus einer souveränen Laune, die Farce Die Heiratsvermittlerin, deren sämtliche Elemente bis auf eins aus Nestroy übernommen sind – und dieses eine ist die Titelfigur, die alle Fäden in der Hand hält, herausgesponnen aus jenem „Fräulein von Blumenblatt“, das bei Nestroy nur eine Arabeske ist, und einer Schauspielerin (Ruth Gordon) auf den Leib geschrieben. Inge Meysel, in der hinreißend präzisen Aufführung des Hamburger Thalia-Theaters unter Wolfgang Spier, spielte sie so reich und kräftig, als habt Wilder sie ihr auf den Leib geschrieben. Die Weisheit des Dichters häuft die Effekte nicht, aber wenn in jedem der vier Akte einmal eine der Personen an die Rampe vortritt und sich selbst erläutert, wird das Publikum auf die liebenswürdigste Weise aus der Genüßlichkeit heraus- und auf seine höhere Bewußtseinsebene gerückt.

In T. S. Eliots „Privatsekretär“ ist die Verfremdung ganz in die Handlung versenkt. Diese Komödie täuscht ein banales Lustspiel vor. Spielte man sie aber so, wäre sie verloren. Das Eminente an der Regie von Gustaf Gründgens im Deutschen Schauspielhaus – der Reinschrift zu seinen Inszenierungen von Recklinghausen und Düsseldorf – beruht darin, daß er den einzelnen Gestalten je verschiedene Dimensionen der Realisierung ihres Selbst zuweist. So vollblütige Schauspieler wie Hermann Schomberg und Elisabeth Flickenschildt müssen (wie richtig ist das und welche dramatische Spannkraft entsteht dadurch!) als Figurinen ihrer selbst, mit abgezirkelten und bisweilen gefrierenden Gebärden durch die Akte gehen, denn sie, Sir Claude und Lady Elizabeth Mulhammer, haben ja ihre Realisierung verfehlt. Richard Münch dagegen, ein Darsteller scharf konturierter Figuren sonst, kann diesmal, als der alte und einzige Privatsekretär, ein ganzer, runder, schrullig-weiser Mensch sein, ganz in sich ruhend, ganz „privat“ (confidential). Solveig Thomas endlich, als Lucasta – großartig versucht sie, sich zu sich selbst hindurchzukämpfen, und mit heldenhafter Tragikomik erliegt sie dann am Ende in der „Gewöhnlichkeit“ des Maskenhaften, das ihr Zukünftiger niemals durchbrochen hat (Werner Dahms, von dem man Eruptionen gewöhnt ist, macht das durch bloße Verhaltenheit unheimlich deutlich). Christian E. Lewalter