Zum erstenmal – und ich vermute, als der einzige heute lebende Autor – habe ich den Namen „Rapial“ benutzt, als ich in einer Handvoll Bemerkungen eine Überschrift gab, die in einem der zu Weihnachten und Neujahr üblichen, anziehend ausgestatteten Verlagskataloge erschienen sind. Es ist landläufig, solche Bemerkungen als Aphorismen zu bezeichnen, und auch einige andere Überschriften wären recht üblich gewesen, aber ich wage das heute so wenig wie damals zu tun, und einige andere Überschriften, wie Gedankensplitter und Gedankenblitze, sind mir widerlich.

Ich habe an ein Notizbuch gedacht, das die Entwürfe zu solchen Bemerkungen enthalten könnte, und da man in der niederdeutschen Kaufmannssprache das Konzept- oder Schmierbuch, in dem der Reihe nach ohne Ordnung eingetragen wird, die Kladde nennt, und da ich immer eine Abneigung gegen dieses Wort habe, läßt mich beim Blättern in einem Wörterbuch der Zufall bei diesem Wort die Worte Klütterbuch und Rapial finden als das, was ihm im Oberdeutschen entspricht.

Wer ein schlechter Lateiner ist, kann sich an einen Zusammenhang an rapio erinnert fühlen. Es ist ein kriegerisches Wort als Kladde. Und vielleicht kommt es, wenn schon von schlechtem Latein, so doch vom Mönchslatein. In mancher Eigenschaft ein guter Titel. Er hat auch Eindruck gemacht. Besonders merkwürdig aber war, daß viele Menschen mit mir über diese Aphorismen gesprochen haben. Aber wahrhaftig kein einziger mich gefragt hat, was ihre ungewöhnliche Benennung bedeute!

*

Dichten ist Gerichtstag halten über sich-selbst; mit einem sicheren Freispruch!

Die Jugend überschätzt das Neueste, weil sie sich mit ihm gleichaltrig fühlt. Darum ist es ein zweifaches Unglück, wenn das Neueste zu ihrer Zeit schlecht ist.

Ansichtskarten von Ringkämpfern hat es gegeben, als noch kein Film war. Überdies auch von Opernsängern und Schauspielern. Beispiel eines Bedürfnisses, das unter besonderen Umständen übermächtig angewachsen ist. Welches Bedürfnis? Dabeisein, Berühren, Aufbewahren einer aus dem Strauß gefallenen Blume, Museum der Matterhornopfer.