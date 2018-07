Es sagt sich so leicht hin, und es klingt auch recht plausibel, wenn es heißt: die Löhne dürften nur in dem Rahmen erhöht werden, der durch die jeweilige Produktivitätszunahme bestimmt ist – aber was ist eigentlich damit gemeint? Zweifellos steckt ein richtiger Kern in diesem Postulat. Doch läßt sich der Produktivitätszuwachs, den eine bestimmte Volkswirtschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erreicht hat, leider nicht zahlenmäßig exakt ermitteln. Und noch weniger ist es möglich, einigermaßen genau festzustellen, welcher Anteil aus dieser Zuwachsquote im Wege der „Zurechnung“ auf die einzelnen Faktoren – und dabei speziell auf „produktive“ Löhne, Regiekosten, Ersatz- und Neuinvestitionen – entfallen könnte oder rechtem entfallen müßte.

Für den einzelnen Betrieb freilich (und für die einzelne Werkstatt oder den einzelnen Arbeitsplatz) läßt sich eine „Produktivitätsmessung“ u. U. noch einigermaßen genau aufstellen, und das um so eher, je einfacher der Produktionsvorgang ist. Wenn nur ein (gleichartiges) Produkt hergestellt wird, dann ist ja leicht zu ermitteln, daß (beispielsweise ...) die „Ausbringung“ an Mauersteinen während der diesjährigen Kampagne, verglichen mit dem Vorjahr, um die Hälfte gestiegen ist, während die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nur um ein Drittel zugenommen hat – was also eine Zunahme der Arbeitsproduktivität um ein Achtel (gleich 12,5 v. H.) bedeutet, (wie sich aus dem Ansatz 3:2 geteilt durch 4:3 ergibt). Dabei wurde der Einfachheit halber angenommen, daß der Verbrauch an Kohle und sonstiger Energie im gleichen Maße wie die erzeugte Menge angestiegen ist, und daß keine Qualitätsverschiebungen eingetreten sind: also der Anteil der Steine „erster“ und „zweiter Wahl“ gleichgeblieben ist. Ganz anders aber wird das Bild, wenn zu Beginn der neuen Kampagne (beispielsweise ...) ein neuer Ringofen in Betrieb genommen worden ist, der erhebliche Einsparungen an Feuerungsmaterial ermöglicht, und außerdem ein Förderband, das mehr Aufwendungen an Energie erfordert, dafür aber die menschliche Arbeit erleichtert und die Arbeitsvorgänge im ganzen beschleunigt.

Nehmen wir weiter an, daß gleichzeitig die Ausbringung an Steinen „erster Wahl“ relativ höher geworden ist, so lassen sich die verschiedenen Faktoren nur so auf einen Nenner bringen, daß sie in Geld umgerechnet werden. Es würden sich dann gegenüberstehen: Die Aufwendungen des laufenden Betriebs und die Abschreibungsbeträge für die neuen Anlagen auf der Kostenseite, die Erlöse aus erhöhter Stückzahl und verbesserter Qualität auf der Ertragsseite ... wobei man (im Unterschied zur Rentabilitätsrechnung) bei dieser Rechnung von den Vorjahrspreisen und -löhnen auszugehen hätte, um durch „Ausschaltung der Preisbewegung“ zu vergleichbaren Größen zu gelangen. Das Ergebnis mag, für mancherlei Zwecke, recht lehrreich sein – aber je komplizierter ein Betrieb ist, um so eher wird sich die Frage stellen: ob sich die ganze Mühe denn überhaupt noch lohne, und ob der Erkenntnis nicht besser durch verhältnismäßig einfache Hilfsrechnungen gedient sei, bei denen der Mengenaufwand an Rohmaterial, Vorprodukten, Hilfsstoffen und Energie jeweils in Vergleich zu der Ausbringung an Hauptprodukten gesetzt wird. Analoge Vergleichsrechnungen könnten dann auch für den Arbeitsaufwand (insgesamt – oder getrennt nach „Werkstättenstunden“ und „Regieleistung“) aufgestellt werden, um wenigstens ein Bild der „relativen Produktivitätsfaktoren“ zu gewinnen, wenn sich nun schon einmal die absolute Produktivität, einer Ermittlung entzieht...

Nun werden ja die Tariflöhne jeweils nicht für den einzelnen Betrieb festgesetzt, sondern für ganze Sparten und Wirtschaftszweige. Läßt sich da nun etwa einigermaßen exakt sagen, ob die Löhne „hinter den Produktivitätsfortschritten zurückgeblieben“ oder vor diesen „vorausgeeilt“ sind –? Das ist ja schließlich die praktische Frage, die (zumal jetzt) vordringlich interessiert. Hierzu hat nun Professor Gabriel (Kiel) auf der Arbeitstagung der Deutschen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft in Heiligenhaus bei Düsseldorf (Anfang Dezember dieses Jahres) einige sehr bemerkenswerte Zahlenbeispiele genannt. Er ging von der Forderung aus, daß die Arbeiterschaft, die Verbraucherschaft und der Betrieb zu je einem Drittel an dem „Mehr“ partizipieren sollten, das aus der Produktivitätszunahme erwächst – also durch höhere Löhne und Gehälter, durch sinkende Preise, durch „Zuteilung“ an den Fonds, aus dem Ersatzinvestitionen und (zu einem Teil auch) Neuanlagen zu bestreiten sind. Wäre man für den Zeitraum von Mitte 1948 bis Ende 1951 danach verfahren, so hätte der Metallarbeiter im Fahrzeugbau den doppelten Lohn erreicht, wie sein Kollege im Maschinenbau, und den dreifachen Lohn des Mannes, der in der Eisen- und Stahlerzeugung tätig ist ... Selbst wenn diese Rechnung nicht ganz exakt aufzumachen wäre, so zeige doch diese Größenordnungen schon, daß dergleichen Forderungen absurd sind. Und zu dem gleichen Ergebnis führt ja auch bereits die ganz simple Überlegung, daß es wichtigste Wirtschaftsgruppen gibt, in denen nur ganz geringe Produktivitätsfortschritte zu erzielen sind – wie etwa fast alle Zweige der Urproduktion, bei uns insbesondere die Landwirtschaft und der Steinkohlenbergbau. Die Menschen, die dort tätig sind, verlangen aber – und das, nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, durchaus zu recht! – eine „angemessene“, das heißt in Zeiten eines allgemein ansteigenden Lohnniveaus eine aufgebesserte Entlohnung.

Deshalb kann die Lohnentwicklung nicht nach den Produktivitätsfortschritten in einzelnen Branchen bemessen werden, sondern muß sich ja wohl, wenn eine (inflatorische) „Geldverdünnung“ vermieden werden soll, nach der durchschnittlichen Zuwachsquote der Produktivität richten, wie sie für die gesamte Volkswirtschaft gegeben ist – oder, sagen wir etwas vorsichtiger: wie sie für die gesamte Volkswirtschaft geschätzt, „gegriffen“ werden kann. Denn was von dem jeweiligen Zuwachs des Sozialprodukts (oder des Volkseinkommens – dies sind ja identische Größen) dem Faktor „Arbeitsleistung“– im engerem Sinne, als der Leistung der in einem Arbeitsverhältnis stehenden Menschen – zuzurechnen wäre, und was den übrigen Leistungsfaktoren, wie also der Betriebsorganisation, dem Verbrauch an („mechanischer“) Energie, der maschinellen Apparatur und schließlich (vergessen wir die Landwirtschaft nicht!) der Gunst des Wetters: Das ist ja eben nur in einem sehr weiten Rahmen zu veranschlagen. E. T.