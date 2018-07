Nn., Hamburg

Hamburg hat sein Festkleid angelegt. Überall unter den Lichterbögen stauen sich Menschen- und Autoschlangen in beängstigender Länge. Aber während die bestürmten Warenlager der Geschäfte Nacht für Nacht aufgefüllt werden, während Verkäuferinnen und Kassiererinnen Überstunden machen, raufen sich die Geschäftsleute zwischen Petrikirche und Fischmarkt die Haare. Seit Anfang Dezember zieht nicht mehr der gewohnte weihnachtliche Käuferstrom an ihren Fenstern vorbei, sondern statt dessen donnern mächtige Rammen, Traktoren und Betonmischer unmittelbar vor ihren Türen und Auslagen.

Verständlicherweise beklagen sich die Geschäftsleute über mangelndes Verständnis. Man erfuhr von ihnen, daß etwa 20 vom Hundert des gesamten Jahresumsatzes auf das Weihnachtsgeschäft entfallen. Darüber hinaus mußten sie erhöhte Erkrankungen bei ihren Angestellten in Kauf nehmen Das ist nicht verwunderlich; wenn man sich in diese Gegend – zwei Minuten vom Rathausmarkt – wagte, so blieb einem nichts anderes übrig, als das Taschentuch vor den Mund zu halten und im Laufschritt die Flucht zu ergreifen. Unter monotonem Lärm kroch beißender Qualm von den kohlebefeuerten Rammen durch die anliegenden Straßen. Zahlreiche Geschäfte haben sich von vornherein die Weihnachtsdekoration gespart.

Jetzt ist es zu einem Kompromiß zwischen einem vom Senat eingesetzten Sonderausschuß und dem Beirat des Bürgervereins der Innenstadt gekommen. Bis nach den Feiertagen werden die Rammen schweigen. Auch soll in der Zwischenzeit dafür gesorgt werden, daß die giftigen Kohlenoxydgas; der Dampframmen besser abgeleitet werden. Das ist ein erfreuliches Versprechen. Man fragt sich nur, warum diese lästigste Begleiterscheinung der Bauarbeiten nicht bereits am Anfang behoben werden konnte. Niemand bestreitet, daß der Bau der neuen U-Bahnlinie zur Entlastung des Innenstadtverkehrs notwendig ist. Die Anwohner fragten nur, ob ausgerechnet jetzt vor Weihnachten gebaut werden mußte und ob nicht eine andere, weniger störende Bauweise möglich gewesen wäre.

Der Streit ist ein Präzedenzfall, denn es handelt sich hier lediglich um die allererste Baustufe eines Großprojektes, dessen Planungen bis 1980 laufen. Eine Verschiebung oder Unterbrechung der Bauarbeiten, erklären Baubehörde und Hochbahn, sei aus mehreren Gründen nicht möglich gewesen. Der Bauplan mußte mit Verlegungsarbeiten von Post, Gas und Fernheizung sorgfältig abgestimmt werden. Jede Verzögerung hätte sich notwendigerweise auf die übrigen Bauabschnitte und damit auf die Gesamtplanung ausgewirkt.

Eine heftig diskutierte Frage lautet: Muß überhaupt in offener Baugrube gebaut werden? Und wenn sich das schon nicht vermeiden läßt: Warum hat man nicht andere, weniger störende Rammen gewählt?

Vorerst fühlt sich noch niemand für inzwischen entstandenen Sach- und Personenschaden überhaupt zuständig. Für den Juristen ist es eine „Ermessensfrage“, was von dem einzelnen an Opfern für das allgemeine Interesse gefordert werden kann. Soviel aber sollte man aus dieser unerfreulichen Angelegenheit gelernt haben: Die Bauunternehmer müssen dafür sorgen, daß jeder, der irgendwie materiell oder psychologisch von einem derartigen Vorhaben betroffen wird, rechtzeitig über das Maß der zu erwartenden Schäden und Belästigungen unterrichtet wird. Wenn auf diese Weise keine Regelung gefunden werden kann, wird man mit einer Flut von teuren Prozessen rechnen müssen.