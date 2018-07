In einer Zeit, da auch die kulturellen Werte im großen Stil für kommerzielle Zwecke herhalten müssen, da das Umsatzinteresse die künstlerischen Belange nur zu oft abwürgt, gewinnt die unter Fred Hamels inspivierter Leitung stehende Archiv-Produktion der Deutschen Grammophon Gesellschaft, über die wir hier schon mehrfach berichtet haben, wachsende Bedeutung. Und mit Befriedigung stellt man fest, daß ihre beiden führenden Prinzipien: Systematik und historische Strenge, in Verbindung mit dem gewaltigen Koordinatensystem ihrer „Forschungsbereiche“ inzwischen nicht nur Schule gemacht haben, sondern neuerdings auch zu einem repräsentativen Exportartikel geworden sind. Damit hat der Geist der Archiv-Produktion zum Überfluß auch auf dem Weg über den materiellen Erfolg seine Durchschlagskraft bewiesen.

Joh. Seb. Bach: Weihnachts-Oratorium I. Teil. Gunthild Weber / Sieglinde Wagner / Helmut Krebs / Heinz Rehfuß / Berliner Motettenchor / RIAS-Kammerchor / Berliner Philharmoniker / Fritz Lehmann (Dt. Grammophonges. 14051/2 APM).

Bachs Weihnachts-Oratorium, ihr jüngstes Erzeugnis, fesselt in dem Punkt am meisten, der in den Analysen oft bagatellisiert oder nur sozusagen schamhaft gebeichtet wird: wir meinen seine Zusammenstoppelung aus älteren weltlichen Gelegenheitskompositionen des Meisters und verhältnismäßig wenigen für den kirchlichen Zweck hinzukomponierten oder herangezogenen geistlichen Bestandteilen. Denn wie bei der Johannispassion die improvisierte, so wird hier die summarische Entstehungsart zu einer Quelle überraschender Einsichten und Freuden. Erstens erfährt das traditionelle Bild des Thomaskantors eine willkommene Ergänzung, indem er zur Abwechslung einmal als nüchtern rechnender, höchst praktisch denkender Kapellmeister erscheint, der es sich gelegentlich auch leichtzumachen versteht und außerdem, einer guten Hausfrau gleich, nicht gerne etwas umkommen läßt. Beinahe interessanter noch ist aber die Unbekümmertheit selber, mit der Bach die stellenweise recht heidnisch heitere Musik fast unverändert auf einen frömmelnden pietistischen Text aufpfropft. Dieses Verfahren hat in seiner Menschlichkeit etwas ungemein Liebenswertes, und es bewirkt eine Grundstimmung von solcher Wärme, daß das Werk in musikalischer Hinsicht weit über seine eigentliche Aufgabe im Kirchenjahr hinausgehoben wird. Daher stammt natürlich auch seine große Volkstümlichkeit, und es ist gut, daß die Langspielplatte ihm endlich die schon längst fällige partiturgetreue Aufnahme ohne Kürzungen vielmehr mit sämtlichen vorgeschriebenen Wiederholungen zuteil werden lassen kann.

Der Dirigent Fritz Lehmann versucht klugerweise nichts zu verschleiern, eher unterstreicht er noch bei allen provenienzmäßig dazu berechtigten Partien deren hinreißende weltliche Fröhlichkeit. Bei der eifrigen Verwendung von dröhnenden Pauken und schmetternden Trompeten durch den Komponisten, den hier Eisenacher Jugenderinnerungen angeregt haben mögen, bedeutet dies eine darstellerische Vorurteilslosigkeit, die man in solchem Zusammenhang nicht hoch genug einschätzen kann. Andererseits trägt der Dirigent alle Sorge, neben der Fröhlichkeit auch die Weihe, neben der Diesseitigkeit auch das Absolute herauszuarbeiten. Mit großer Noblesse in der Abtönung des Orchesters, das unter seinem Zauberstab im Handumdrehen aus einer munteren Stadtkapelle zum ernsthaften Kammerorchester wird – wir denken besonders an die klanglich und rhythmisch so reizvollen, raumfern dahinschwebenden Zwischenspiele der Engel- und Hirtenmusikanten – gibt er den wichtigen Chorälen je nach ihrem Zusammenhang geheimnisvoll mystische oder autoritär markante Wirkung, in jedem Fall aber eine Endgültigkeit, die dem fast in zuviel Licht getauchten Werk auf einer höheren Ebene schließlich doch Ernst und Ebenmaß verleiht.

Zwischen den beiden Stilelementen fällt. den und sangssolisten eine bedeutsame Vermittlerrolle zu, und sie entledigen sich ihrer Aufgabe mit Hingebung und Geschick. Von den Instrumentalsolisten erhalten wir tausenderlei Überraschungen beschert, und die beiden Chöre setzen mit ihrer Präzision und ausgeglichenen Klangwirkung eine hohe Berliner Tradition fort. Die Klangwirkung ist, wie neuerdings immer bei der Deutschen Grammophon Gesellschaft, unmittelbar gegenwärtig und packend. Chr.