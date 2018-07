Inhalt Seite 1 — Wer schlägt, muß sitzen! Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. P., Hannover

Die American Friends of Russian Freedom (AFRF) werden eine Weile auf die Dienste ihres ukrainischen Helfers Michail Rudenko verzichten müssen. Rudenko wurde am vergangenen Donnerstag nach einem Prozeß von drei Tagen Dauer, in dem an die dreißig Zeugen und vier Sachverständige gehört wurden, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem die Geschworenen des Schwurgerichts in Hannover ihn der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig befunden hatten.

Rudenko hat am 15. Mai 1953 im Ausländerlager Hannover-Bothfeld die Polin Jadwiga Latynska durch Fausthiebe und besonders durch Tritte in den Leib schwer verletzt. Sie starb zwei Tage darauf. Obwohl die Tat im Lager bekannt wurde, fanden sich Zeugen, die den Täter durch falsche Aussagen entlasteten. Man hatte Angst vor Rudenko und vor seinen in der Kunst der Körperverletzung geübten Freunden, zu denen Leute wie die Russen Abramow und Schulgin gehörten, die schon mehrfach einschlägig vorbestraft sind. Außerdem schien Rudenko den besonderen Schutz der AFRF zu genießen, einer privaten Hilfsorganisation in Amerika lebender Russen, von der man nicht weiß, ob es ihr Zweck ist, den sowjetischen Flüchtlingen nützlich zu sein oder sich diese nützlich zu machen. Das Ermittlungsverfahren wurde damals jedenfalls eingestellt.

Einige Monate später jedoch stieß der Journalist Donald Ahrens bei einer Untersuchung der Situation der in die Bundesrepublik geflüchteten Russen auf den Fall Rudenko. Er ging der Sache sorgfältig nach. Das Ergebnis war ein Bericht im Länderspiegel der ZEIT Nr. 24 vom 17. Juni 1954 „Wer pfeift, muß sterben“. Einige Wochen nach der Veröffentlichungerschien eines Morgens bei Ahrens ein ihm unbekannter Amerikaner. Er nannte sich Pearce, gab sich als Austauschstudent aus und bat um eine Unterredung über den Artikel, der sich allgemein mit der Situation der sowjetischen Flüchtlinge befaßte. Als Ahrens in dem Opel-Kapitän des Amerikaners Platz nahm – man wollte sich in einem Café unterhalten –, zog der Wagen plötzlich im ersten Gang mit großer Geschwindigkeit an; am Steuer saß Rudenko. Pearce drehte. sich um und sagte höhnisch grinsend: „Das hätten Sie wohl nicht gedacht.“ Daß diese Farce als ein Einschüchterungsversuch gedacht war, stellte sich heraus, als der „Austauschstudent“ (die Geschichte vom Austauschstudenten hatte Pearce erlogen), der damals tatsächlich der Leiter der AFRF in der Bundesrepublik war, Ahrens zu nötigen versuchte, seinen Bericht als falsch zu widerrufen. Als dies strikt abgelehnt wurde, erklärte Pearce wiederholt, es sei besser für ihn, Ahrens, wenn er den Bericht zurückzöge, andernfalls er ihn noch zu bereuen haben werde. Dann ging unter dem ersten November 1954 ein Berichtigungsverlangen des Rudenko bei der Redaktion der ZEIT ein. Es wurde abgelehnt mit der Begründung, daß offenkundige Anhaltspunkte dafür vorhanden seien, daß die Veröffentlichung inhaltlich richtig, die Berichtigung dagegen inhaltlich falsch sei.

Ahrens‘ Recherchen führten zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Nachdem einige Zeugen ihre früheren Aussagen widerrufen und ihre wahre Kenntnis von den Vorgängen zu Protokoll gegeben hatten, wurde Rudenko im Herbst 1954 wieder in Untersuchungshaft genommen. Etwa ein Jahr später erhob die Staatsanwaltschaft die öffentliche Klage

Auf der Anklagebank saß am 5. Dezember 1955 ein 37jähriger, etwa 1,80 Meter großer Ukrainer, ein Mann, auf dessen rundem Kopf das schwarze Haar sich zur Stirnglatze zu lichten beginnt, mit einem lauernden Schillern in den dunklen Augen, einem Zug verspielter Grausamkeit um die obere Mundpartie und den geschmeidigen Bewegungen einer Katze. Es war nicht leicht, hinter seiner ausgezeichnet gespielten freundlichen Zurückhaltung und seiner unschuldsvollen Bescheidenheit den kalten Charakter und die eitle Dreistigkeit des Halbintellektuellen zu erkennen. Im Profil konnte man ihn bisweilen sogar sympathisch finden, und ein Teil der Zuschauer meinte, er sehe ausgesprochen gut aus.

Der Prozeß sollte länger und schwieriger werden als erwartet. Nicht nur, daß der Angeklagte leugnete und seine auf doppelte Sicherheit angelegten Märchen von den Kanadiern wiederholte, die die Getötete mißhandelt hätten, und von dem Jugoslawen, der bei seinem Erscheinen im Zimmer der Latynska mit Hilfe einer Wäscheleine durchs Fenster geflüchtet sein sollte. Es fehlte vor allem an den klassischen Beweismitteln, an Tatzeugen, die zur Zeit der Tat erwachsen und zurechnungsfähig waren, die Vorgänge gesehen und darüber vor der Polizei, vor dem Untersuchungsrichter und in der Hauptverhandlung die genau gleichen Aussagen gemacht hätten. Tatsächlich hatten ja fast alle Belastungszeugen in ihren ersten Vernehmungen die Wahrheit aus Angst verschwiegen oder entstellt. Die Verhandlung verlief auch deshalb so schleppend, weil ein großer Teil der Zeugen nicht genügend gut deutsch sprach, so daß die Vorhalte der Verteidigung und des Gerichts ins Russische oder Polnische, die Zeugenaussagen aber von einer dieser beiden Sprachen ins Deutsche übersetzt werden mußten. Dabei kam zu einigen Zweifeln an der Unparteilichkeit des Dolmetschers Dr. Gregor, von dem einige Insassen des Lagers behaupten, er habe an der Vorbereitung der Verteidigung des Rudenko mitgewirkt, vor allem durch Anwerbung von Entlastungszeugen und indem er für den Angeklagten im Lager Geld gesammelt habe.