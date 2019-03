Eines hat die östliche und die westliche Welt gemeinsam: die Freude an der großen Zahl. Rekordzahlen imponieren beiden gleichermaßen, gleichgültig ob es sich um Fußballtoto, Kirchentage oder Staatsempfänge handelt. Wenn Nehru und Mao Tse Tung sich die Hände schütteln, erschauert die Welt im Bewußtsein, daß eine Milliarde Menschen im Geiste mitschütteln. Wenn 2000 Journalisten bei der Genfer Konferenz zugegen sind und sich gegenseitig interviewen, ist man überzeugt, daß dies ein Zeichen für die außergewöhnliche Bedeutung dieser Veranstaltung sei. Zuweilen allerdings spottet die Wirklichkeit solcher Rekordsucht – sagt doch da eine Meldung von United Press, der zwölf Kilometer lange Weg vom Flugplatz in die Stadt Kalkutta sei zu Ehren von Chruschtschow und Bulganin von fünf Millionen Menschen gesäumt worden. Das wären rund 200 Menschen auf jeden laufenden Meter – die Inder sind zwar spindeldürr, soviel Platz beiderseits der Straße gibt es aber selbst in Indien nicht. D