Mit den Bauarbeiten für eine neue Elbstaustufe sowie für ein Pumpspeicherwerk der Hamburgischen Electricitäts-Werke AG wurde in Geesthacht – 35 Kilometer vor den Toren Hamburgs – nach dreienhalbjährigen Planungen begonnen. Es handelt sich bei diesem Projekt um das seit Jahrzehnten bedeutendste Bauvorhaben an der Elbe. Der erste Bauabschnitt für die Staustufe wird etwa vier Jahre, der für das Pumpspeicherwerk etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Rund 1000 Arbeiter werden mehrere Jahre bei diesem Bauvorhaben beschäftigt sein.

Hauptbauwerk der Staustufe wird ein Wehr mit vier Öffnungen von je 50 m Breite sein. Das Laufkraftwerk, das neben dem Wehr errichtet werden soll, wird über sieben Turbinen jährlich etwa 130 Willi Kilowattstunden Strom erzeugen. Die Schiffahrt wird über einen 5 km langen Seitenkanal umgeleitet. Der Binnenschiffahrt Hanburg-Lauenburg-Lübeck und Hamburg-Altgarge wird damit eine neue Binnenwasserstraße zur Verfügung stehen, die für Schiffe bis zu 1000 t dauernd befahrbir sein wird. Auch die Leistungsfähigkeit des Hamburger Hafens soll durch dieses Projekt gesteigert werden. Durch die Aufstauung wird man oberhalb von Geesthacht einen gleichbleibenden Pegelstand der Elle erreichen können. Zugleich wird es möglich sein, das Unterelbefahrwasser auf 11 1/2 m zu bringen. Besonders die großen Tanker sind daran interessiert.

Man stand lange vor der Wahl, sich für ein Heizkraftwerk oder für ein Pumpspeicherwerk zu entscheiden. Vergleichende wirtschaftliche Untersuchungen ergaben jedoch, daß durch die Nachtspeicherung von Strom in Form von Gefällewasser eine bessere und billigere Möglichkeit besteht, die Belastungsspitzen zu decken. Des Speicherbecken wird in der Lage sein, 600 000 Kilowatt an Energie "auf die hohe Kante" zu legen. Die Deckung des Spitzenstromverbrauchs für Hamburg sollte damit auf Jahrzehnte gesichert sein. An den Gesamtkosten beider Bauvorhaben beteiligen sich der Bund mit zwei Drittel und Hamburg mit einem Drittel. Sobald der erste Bauabschnitt beendet ist, plant man über Wehr, Kraftwerk und Schleuse den Bau einer Sraßenbrücke mit einer Tragfähigkeit bis zu 30 Tonnen. Dies: weitere Verbindung zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen würde zugleich die überbeanspruchten Hamburger Elbbrücken entlasten. Zudem sind alle Fachleute der Ansicht, daß dieses Bauobjekt lediglich ein erster Schritt zu einer Regulierung des Elbstromes bis zur Tschechoslowakei sein sollte. Für die Sowjetzone, besonders für den Hafen Boizenburg, bringt es schon heute wesentliche Vorteile mit sich. L. N.