Inhalt Seite 1 — Alter Löwe brüllt noch gut Seite 2 Auf einer Seite lesen

London, im Dezember

Sir Winston Churchill hat sich in letzter Zeit wieder regelmäßig im Unterhaus sehen lassen. Zum erstenmal als Ex-Premierminister erschien er dort am Tage, an dem Attlee seinen Rücktritt erklärte. Langsam betrat er den Saal, mit der stolzen Unbeirrbarkeit einer Fregatte, die vor dem Winde segelt. Er setzte sich auf eine der hinteren Bänke, auf den gleichen Platz, von dem aus er als konservativ ver Abgeordneter in den dreißiger Jahren heftige Angriffe gegen die „Koexistenz-Politik“ Baldwins und Chamberlains geführt hatte.

Sir Winston hat im Unterhaus noch nicht wieder das Wort ergriffen, obwohl die Abgeordneten wiederholt versucht haben, ihn dazu zu bewegen. Aber seine Anwesenheit allein wirkt. Sie gibt dem Haus nicht nur Würde, sondern auch eine Art erwartungsvoller Heiterkeit. Bei seinem ersten Besuch stand er plötzlich vor dem kleinen und etwas mickerigen Labour-Abgeordneten Silverman, der früher oft wilde Attacken gegen ihn geritten hat. Sir Winston sah ihn an und bemerkte, daß Silverman sich inzwischen einen Bart zugelegt hatte. Darauf rieb Sir Winston sich das Kinn, strahlte und nickte dem verblüfften Abgeordneten beifällig zu.

Noch im Alter von 81 hat Churchill etwas Jungenhaftes; die Silverman-Geschichte zeigte das ebenso wie das laute „Hört, hört!“, mit dem er die freundlichen Abschiedsworte der konservativen Minister an Clement Attlee begrüßte. Seine Großzügigkeit ist nicht jener kleinlichen Pedanterie gewichen, die man an alten Männern so oft beobachten kann.

Vor einigen Tagen – es war, als Premierminister Eden mit einer Erkältung das Bett hüten mußte – soll jemand Churchill gefragt haben, warum er denn auf einmal wieder so gewissenhaft jeden Tag ins Unterhaus gehe. „Ja, ich muß wohl“, soll Sir Winston geantwortet haben, „der Eden wird alt.“

Noch immer ist Churchill ein mächtiger Mann. Die Zeitungen bestürmen ihn und wollen seine Ansichten über die politische Lage hören. Bisher hat er nur einmal eine größere Rede gehalten. Am Anfang zögerte er, wirkte weniger sicher als früher, allmählich aber fand er sich; und am Ende konnte man nur sagen, daß auch diese Rede eines alten Mannes sehr viel besser war als das meiste, was man von jüngeren Politikern zu hören bekommt. Jedes seiner Worte ist sorgfältig gewählt. Er bewies auch, daß er sich keineswegs ganz in Erinnerungen vergraben hat, sondern über die politische Lage noch genaustens informiert ist. „Was technische Schulen anlangt“, sagte er bei dieser Gelegenheit, „so sind uns die Russen heute schon in höchst bedenklichem Grade überlegen. Die Regierung Ihrer Majestät sollte in dieser Sache sofort etwas unternehmen.“

Er ist noch immer ein Politiker und will als Politiker gesehen werden. Und noch immer macht es ihm Spaß, der Labour Party eins auszuwischen. „Wenn die Sozialisten die Verstaatlichung aus ihrem Programm streichen“, sagte er neulich, „was bleibt dann überhaupt noch vom Sozialismus übrig? Sehr wenig“. Hugh Gaitskell, den neuen Führer der Opposition, dürfte diese Frage sehr beschäftigen.