Man stelle sich einmal vor, Schützengräben und Stacheldrahtverhaue liefen mitten durch Mekka, welche Aufregung gäbe das nicht in der gesamten mohammedanischen Welt? Und wir – wie reagieren wir Christen auf Nachrichten von der Beschießung von Fischern auf dem See Genezareth, von Kämpfen in Jerusalem?

Gut, man kann sich auf den Standpunkt stellen, daß die historischen und geographischen Wurzeln unseres Glaubens nur noch symbolische Bedeutung haben. Wir pilgern ja nicht mehr ins Heilige Land und wir ziehen auch nicht mehr wie unsere Vorfahren vor 800 Jahren aus, um Jerusalem von den "Ungläubigen" zu befreien. Map braucht auch nicht ungläubig zu sein, um von einer gewaltsamen Bekehrung der "Heiden" nichts zu halten, und zu den heiligen Orten kann man auch in Gedanken pilgern. Es geht letzten Endes ja nicht um die Orte Bethlehem, Genezareth, Jerusalem, Golgatha, sondern um das Echo dieser Namen in unseren Herzen. Der Stall mit der Krippe der Heiligen Familie und den anbetenden Königen steht heute unter unserem Weihnachtsbaum. Vor 1955 Jahren stand er in dem Dorf Bethlehem. Wir können das nicht vergessen, und wer würde nicht bei der Vorstellung erblassen, daß vielleicht dort, wo der Engel den Hirten erschien, heute ein Maschinengewehr oder ein Panzerwagen steht!

Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, daß die "Frontberichte" aus dem Heiligen Land uns zwar beunruhigen – aber vorwiegend deshalb, weil ja niemand mit Sicherheit sagen kann, ob der Kriegsfunke, der dort schwelt, nicht eines Tages zu einem Brand wird, der auch uns erfaßt – unseren Schlaf aber stören sie nicht, auch nicht in der Weihnachtsnacht. Weder als einzelne noch als Gemeinschaft christlicher Abendländer fühlen wir eine lebendige, tatbereite Verantwortung für das, was im Morgenland geschieht. Gewiß, eine Hungersnot in China geht einen Christenmenschen genauso an wie eine Straßenschlacht in Jerusalem, aber wenn wir eines Tages lesen müßten, daß sich auf jenem Hügel in Galiläa, von dem der Herr das Wort sprach: "Selig sind die Sanftmütigen" eine Bunkerstellung befände, würde uns da nicht der Zustand, in dem die Welt, in dem die, Christenheit sich befindet, auf erschreckende Weise deutlich!

Friedenspredigten allein helfen allerdings wenig. Ermahnungen, schließt Frieden, vertragt euch, seid friedfertig, haben nur dann einen Sinn, wenn hinter ihnen der Entschluß steht, zu handeln und notfalls auch Opfer zu bringen. Ist es unvernünftig zu hoffen, daß die Christenheit auch heute wieder, wie in vergangenen Jahrhunderten, in der Palästina-Frage ein eigenes Anliegen sieht? Würde die Welt nicht im Gegenteil sehr bald eine christliche Intervention in Palästina selbstverständlich finden? Der Krieg in Palästina ist ja im wesentlichen ein Religionskrieg. An Glaubensfragen scheiden sich die Geister und Glaubensbekenntnisse halten die kämpfenden Parteien zusammen. Kein Zweifel, daß auch das christliche Bekenntnis einen legitimen Anspruch hat, in Dingen, die das Heilige Land betreffen, gehört zu werden. Zumal da ein solcher Anspruch ja nichts weiter enthielte als den Wunsch, Frieden zu stiften. Der Wiedereintritt der Christenheit in die praktische Politik wäre ohne Zweifel von großer geschichtlicher Tragweite, und zwar nicht nur für die anderen Völker, sondern für die Christenheit selbst. Die politische Aufgabe könnte ihr zum neuen Impuls werden, und diejenigen, die vom christlichen Abendland nur noch "kulturelle Leistungen" erwarten und es im übrigen ins Museum stellen möchten, bekamen unrecht.

Aber ist der Palästina-Frieden nicht bei der UNO in den bestmöglichen Händen? Sicherlich ist die UNO und besonders deren Waffenstillstandskommission in Palästina von den besten Absichten beseelt, aber im Führungsgremium der UNO sitzen Mächte, die im Nahen Osten neben den ideellen auch sehr materielle Interessen haben. Auf den Vermittler darf nicht der Schatten eines Verdachts fallen, daß er andere Ziele im Auge haben könnte, als den Frieden und die Erlösung vor. 800 000 Palästina-Arabern aus ihrem Flüchtlingselend. Einer christlichen Allianz zur Befriedung des Heiligen Landes sollten daher, jedenfalls in vorderster Linie, nur Mächte angehören, die, wenn sie auch im Konzert der Weltpolitik nicht die erste Geige spielen, wie beispielsweise Italien, Spanien, Schweden, Kanada, diesen Mangel durch das Plus des Glaubens an ihre Uneigennützigkeit gutmachen.

Mit Konferenzen und Waffenstillstandskommissionen ist es allerdings nicht getan. Der christliche Wille, die Waffen in Palästina zum Schveigen zu bringen, müßte sich schon zu einer Art von "Kreuzzug" verdichten, einem Kreuzzug ohne Schwert. Damit aus Schützengräben friedliche Grenzen werden, muß die Auge-um-Auge-, Zahn-um-Zahn-Strategie aufhören, muß der Teufelskreis von Vergeltung und Wiedervergeltung durchbrochen werden; und um das durchzusetzen, sind Menschen nötig, die ebenso bereit sind, ihr Leber für den Frieden zu opfern wie der erste Friedensvermittler in Palästina, Graf Bernadotte. Weder Ruhmsucht noch der Befehl eines Vorgesetzten zwangen ihn zu diesem Opfer, sondern allein sein christliches Gewissen. Sein Beispiel beweist, daß die Zeit der Kreuzritter nicht vorbei ist und daß zum Ritter nicht unbedingt das Schwert gehört. – Der Tod im Heiligen Land war einst die Sehnsucht jedes guten Christen, bedeutete er doch Vergebung der Sünden. Daran glauben wir heute wohl nicht mehr, aber noch immer lebt in vielen von uns die Sehnsucht, einmal die gleichen Wege zu wandern wie unser Herr und die heiligen Stätten mit eigenen Augen zu sehen. Darum gellt uns der Kriegslärm aus diesem Teil der Erde besonders schrill in den Ohren, zumal in diesen weihnachtlichen Tagen.

Der Friede auf Erden ist kein Weihnachtsgeschenk, nach der wir nur die Hand auszustrecken brauchen, sondern eine Verheißung, zu deren Erfüllung wir selbst das Unsere beitragen müssen. Auch der Stern von Bethlehem war kein Geschenk, sondern ein Wegweiser. Ebenso könnte der Krieg im Heiligen Land der Christenheit zum Wegweiser werden, er könnte sie anspornen, das von Graf Bernadotte begonnene und von der UNO-Waffenstillstandskommission fortgesetzte Befriedungswerk endlich zum erfolgreichen Abschluß zu bringen. Sie hätte hier eine Gelegenheit zu zeigen, daß die Weihnachtsbotschaft, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, für sie mehr ist als ein frommer Wunsch und die Krippe von Bethlehem mehr als ein frommes Spielzeug.

Gösta von Uexküll