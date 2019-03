gn., Berlin

Westberlin ist von einer langen Grenze umgeben: 120 Kilometer, von denen 43 die Scheidelinie zum Sowjetsektor bilden. Da diese Grenze nicht nur Gemeinden trennt, sondern ganze Welten, wird sie auch von Zöllnern bewacht. Die Zollverwaltung hat sogenannte Grenzaufsichtsstellen eingerichtet, von wo aus die Zollbeamten ihre Posten beziehen. Und weil nicht immer die Sonne scheint, stehen da auch Wachhäuschen. Im Winter gestattet es die Dienstvorschrift dem wachsamen Zöllner, innerhalb seiner achtstündigen Dienstzeit zwei Pausen von je 20 Minuten Dauer einzulegen, die er im geheizten Raum der Grenzaufsichtsstelle verbringen darf. Bleiben also noch sieben: Stunden und zwanzig Minuten Dienstzeit, in denen er der Witterung ausgesetzt ist.

Zeit genug für die Kälte, in die Knochen zu gehen. Deswegen haben die Zöllner, ohne Aufhebens davon zu machen, seit Jahren unbeanstandet in ihren Wachhäuschen eiserne Öfchen installiert und mit selbst gekauften Kohlen gefüttert, um sich kurz wieder aufwärmen zu können. Bisher ist kein Fall bekanntgeworden, daß ihre Wachsamkeit dabei gelitten hätte.

Kürzlich hat nun die Leitung der Zollverwaltung diese Öfen rigoros herausreißen lassen, mit der Begründung, die Beamten würden durch soviel Wärme "verweichlicht". Das ist nun allerdings ein beachtliches Argument! Es wirkt um so überzeugender, als es seinen Ursprung am Sitz der Zollverwaltung in einem repräsentativen, vorzüglich zentralbeheizten Bürohaus am Kurfürstendamm hat, der nicht gerade zu den asketisch einfachen Straßenzügen Berlins zählt.