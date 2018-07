An den westdeutschen Börsen gab es nur in einigen Sonderfällen größere Umsätze: der angespannte Geldmarkt erlaubte weder der Kundschaft noch dem Berufshandel großzügige Dispositionen. Die Chance, von den verbliebenen steuerbegünstigten Sparmöglichkeiten Gebrauch zu machen, wird auf Grund des veränderten Einkommensteuergesetzes nur noch in wenigen Fällen wahrgenommen. Offensichtlich wird die lange Bindungsdauer der festzulegenden Beträge überwiegend abgelehnt.

Der Kohle- und Koksaustausch in der Montanunion hat in diesem Jahr gegenüber 1953 (dem letzten Jahr vor der Eröffnung des Gemeinsamen Marktes) um 9 Mill. t und der Eisen- und Stahlaustausch um 3,4 Mill. t zugenommen. Dadurch ist der Anteil des Austausches an der Kohleerzeugung von 6,6 auf 9,4 v. H. und bei Stahl von 5,5 auf 11,9 v. H. gestiegen. Diese Entwicklung hat in starkem Maße produktionssteigernd gewirkt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, unterscheiden sich die Preise für Kohle und Stahl am Gemeinsamen Markt nur geringfügig von denen, die vor Errichtung der Montan-Union bestanden. Dieser Erfolg ist darauf zurückzuführen, daß sich an dem Gemeinsamen Markt mehr Wettbewerber als auf national getrennten Märkten beteiligen können.

Zum Programm der Aktivierung ihrer Mittelstandspolitik, das von der Bundesregierung jetzt mit aller Energie in Angriff genommen werden wird, gehört die Gründung eines Mittelstandsinstitutes. Wie Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard gelegentlich der letzten Sitzung des Bundestages in diesem Jahr ausführte, soll das Institut in Kürze in Form einer Stiftung in Köln gegründet werden. Erhard erwartet, daß das Institut durch seine Arbeit viel zur sachlichen Klärung aller Fragen des Mittelstandes beitragen wird.