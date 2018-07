Die HV der Bayerische Rückversicherung AG, München, genehmigte die Abschlüsse seit der Währungsreform bis einschl. 1953 und für 1953 aus 0,51 Mill. DM Gewinn einschl. 0,23 Mill. DM Vortrag erstmals seit der Währungsumstellung 6 v. H. Dividende auf das eingezahlte Kapital von 3,2 Mill. DM. Ferner wurde die Erhöhung des Grundkapitales um 1,6 auf 8,0 Mill. DM beschlossen bei 50 v. H. Einzahlung und Gewinnberechtigung ab 1. Januar 1955.

Wie die Verwaltung mitteilt, erlitt die Gesellschaft in dem zusammengefaßten Geschäftsjahr 1948/49 bei einer Prämieneinnahme von 67,09 Mill. DM erhebliche Verluste in den Sparten Unfall-, Haftpflicht-, Kraftfahrzeug-, Hagel- und Maschinenversicherung, die durch günstige Ergebnisse aus anderen Sparten und durch eine Entnahme aus den Schwankungsrückstellungen nicht ausgeglichen werden konnten. 1948/49 schloß mit 0,43 Mill. DM Verlust. Seit mit dem 1. Januar 1950 das Verbot der Tätigkeit im Ausland aufgehoben wurde, arbeitete die Gesellschaft wie früher auf dem internationalen Markt, Die Prämieneinnahmen haben sich von 34,26 Mill. DM brutto (16,34 Mill. DM für eigene Rechnung) in 1950 auf 71,51 Mill. DM brutto (30,66 Mill. DM für eigene Rechnung) in 1953 erhöht. 1954 beliefen sich die Bruttoprämien auf 80,35 (34,55) Mill. DM (Nettoprämien 34,55 Mill. DM). Gewinne wurden von 1950 bis 1953 nur in der Feuerversicherung, den „sonstigen Versicherungszweigen“ und in der Lebensversicherung erzielt. Die Transport- und die Maschinenversicherung hatten jeweils ein Verlustjahr und drei Gewinnjahre. Die Unfall-, Haftpflicht- und Kraftfahrzeugversicherung brachten nur 1950 Gewinne, in den anderen Jahren Verlust. D.

„National“ 10 : 5,66. Die 1845 gegründete „National“ Allgemeine Versicherungs-A.-G., Lübeck, legte zusammen mit den Tochtergesellschaften, der „National“ Lebensversicherungs-A.-G. in Lübeck und der Stettiner Rückversicherung-A.-G., Lübeck, mit denen Interessen- und Verwaltungsgemeinschaftsverträge bestehen, die Umstellungsrechnung sowie die Abschlüsse bis 1953 vor. Die „National“ Allgemeine Versicherungs-A.-G. hat ihr AK von 10,5 Mill. RM, das mit 4,5 Mill. RM eingezahlt war, auf 3,75 Mill. DM mit einer Einzahlung von 2,55 Mill. DM umgestellt, das bedeutet eine Umstellung von 10 : 5,66 des eingezahlten Kapitals, Den Rücklagen wurden 1,90 Mill. DM überwiesen. Seit 1949 stieg bis 1954 die Prämieneinnahme im Neugeschäft um 191 v. H. auf 8,4 Mill. DM und die gesamte Prämieneinnahme um 178 v. H. auf 37,5 Mill. DM. Der Ende 1952 zur Verfügung stehende Überschuß von 167 584 DM ermöglichte die Ausschüttung von 6 v. H. Dividende. 1953 wurden aus 226 236 DM Gewinn 8 v. H. Dividende verteilt. – Die „Stettiner Rückversicherungs-Aktien-Gesellschaft, Lübeck“, hat ihr eingezahltes Kapital 10 : 5,714 umgestellt. Das neue AK beträgt 525 000 DM mit einer EinZahlungsverpflichtung von 105 000 DM gegen bisher 1,26 Mill. RM mit 525 000 RM Nachzahlungsverpflichtung. Die Rücklagen sind mit 123 083 DM dotiert worden. Die Prämieneinnahme stieg seit 1949 von 1,2 Mill. auf 3,2 Mill. DM, das heißt um 162 v. H. Es wurden 1952 6 v. H. Dividende und 1953 8 v. H. bei 46 145 DM Gewinn verteilt.