Der Zentralbankrat hat keinen Gefallen an dem Referentenentwurf eines Bundesbankgesetzes gefunden. Das ist weiter nicht erstaunlich. Dem Prinzip der Unabhängigkeit der Notenbank, das im Mittelpunkt aller Erwägung stehen muß, wurde nicht ausreichend Rechnung getragen. Vor allem bereitet der aus Ministern des Bundes und der Länder zusammengesetzteVerwaltungsrat erhebliche Sorgen. Diese Konstruktion ist nun tatsächlich recht bedenklich, da der Verwaltungsrat (über einen Bilanzgenehmigungsbeschluß) Einfluß auf die Notenbankpolitik ausüben kann. Man sollte deshalb zu dem früheren Vorschlag – der Schaffung eines Bundesbankkuratoriums – zurückkehren. Ein solches Gremium hätte den Vorzug, daß es mit Persönlichkeiten, die das öffentliche Vertrauen genießen, aber nicht aktiv in der Politik stehen, besetzt werden könnte.

Der Zentralbankrat hat in seiner Stellungnahme sich nicht mit dieser Abwehr begnügt, sondern selbst Vorschläge erarbeitet. Er schlägt eine föderale oder, als Alternativlösung, eine zentralorganisierte Bank vor. Dies ist bei der Zusammensetzung des Zentralbankrates weiter nicht erstaunlich. Dieser ist bestrebt, die Dinge soweit wie möglich zu belassen und dort nur Korrekturen vorzunehmen, wo dies das Grundgesetz dringend erfordert. Dabei kommt allerdings ein Kompromiß heraus, der zu Lasten der Unabhängigkeit der Notenbank geht.

Mit der vorgeschlagenen Poolung der Gewinne und Verluste – praktisch heißt dies eine Alimentation notleidender Zentralbanken durch die Bundesbank – verlieren zwangsläufig die Landeszentralbanken an Selbständigkeit. Das wird vor allem dann der Fall sein, wenn ein Institut mit Verlusten arbeitet. Ob der Präsident einer solchen Bank sich gänzlich unabhängig gegenüber seinen glücklicheren Kollegen, und vor allem gegenüber dem Direktorium der Bundesbank, fühlen wird, erscheint zumindestens nicht ganz sicher. Deshalb ist das einstufige System das bessere: es ist solchen Gefahren nicht ausgesetzt.

Gefahren liegen auch in der Art und Weise, wie die Direktoren ausgesucht werden sollen. Wenn die entsprechenden Rechte einer einzigen politischen Stelle zufallen, dann kann so dem Direktorium ein politischer Stempel aufgedrückt werden. Eine Politisierung der Währungspolitik aber wäre bedenklich. Das erkennt der Zentralbankrat in seinem Alternativvorschlag völlig richtig. Er versucht, diese Gefahr dadurch aus der Welt zu bringen, daß er einer Aufsplitterung des Ernennungsrechtes das Wort spricht. Die Präsidenten sollen vom Bund, die dem Direktorium angehörenden Leiter der Bundesbankhauptstelle von den Ländern und die Mitglieder des Direktoriums von diesen selbst ausgewählt werden. Dieses Kooptionsrecht des Direktoriums könnte etwa so ausgeübt werden, daß man der Regierung Vorschlagslisten einreicht, aus denen jeweils die geeignete Fachpersönlichkeit ausgewählt wird.

Das ist an sich kein neues Verfahren. Man findet es im öffentlichen Bereiche überall dort, wo auf eine gewisse Konstanz Wert gelegt wird. Hierauf kommt es aber bei der Währungspolitik vor allem an. Sie darf nicht zum Spielball schnell wechselnder politischer Meinungen werden. Daher sollte man diesem Vorschlag besondere Bedeutung beimessen. Er ist ein wertvoller Beitrag zur Diskussion über das Bundesbankgesetz, den der Bundeswirtschaftsminister nicht unbeachtet lassen darf. Der Referentenentwurf in seiner vorliegenden Form sollte nicht an das Kabinett gehen, sondern noch einmal umgearbeitet werden. Es eilt ja nicht. Der jetzige Aufbau des Zentralbanksystems mag dem Grundgesetz nicht entsprechen und wird deshalb eines Tages abgeändert werden müssen – er hat aber den großen Vorzug, daß er funktioniert. Für den Augenblick ist das aber doch erst einmal das Wesentliche. J. Hofsommer