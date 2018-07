Schon bei der Vorlage des Jahresabschlusses 1952 der Rheinmetall-Borsig AG, Berlin, im vergangenen Frühjahr zeichnete sich trotz aller Schwierigkeiten des in indirektem Mehrheitsbesitz des Bundes befindlichen Konzerns eine gewisse Konsolidierung ab. Dieser Eindruck wird durch die jetzt vorgelegten Abschlüsse für 1953 und 1954 bestätigt, über die eine HV am 20. Januar beschließen wird. Wie der Vorstand in seinem Bericht hervorhebt, war die Gewinn- und Verlustrechnung in beiden Jahren stark durch ao. Aufwendungen und Erträge beeinflußt, die im wesentlichen einerseits durch den Neuaufbau der Tochtergesellschaften Borsig AG, Berlin, und Rheinmetall AG Düsseldorf, andererseits durch die hohen Verbindlichkeiten gegenüber den Altgläubigern bedingt sind. Obwohl diese Einflüsse nach Ansicht der Verwaltung auch in den nächsten Jahren noch wirksam sein werden, ist es doch gelungen, in den beiden Berichtsjahren die Periode der großen Verluste zu überwinden und 1954 bereits einen kleinen Gewinn von 0,094 Mill. DM bei unverändert 15 Mill. DM Stammkapital zu erwirtschaften.

Diese Stabilisierung hat die Verwaltung dazu bewogen, schon im Abschluß für 1953 den bis dahin entstandenen Verlustvortrag von 4,9 Mill. DM zusammen mit dem geringen Neuverlust von knapp 0,1 Mill. DM und Wertberichtigungen in einer Gesamthöhe von 5,13 Mill. DM unter Inanspruchnahme der gesetzlichen Rücklage auszubuchen. Der Gewinn aus 1954 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Trotz dieser, starken Verminderung beträgt die gesetzliche Rücklage am Jahresultimo 1954 noch 2,86 Mill. DM oder fast 20 v. H. des Stammkapitals, wozu weitere 7 Mill. DM als freie Rücklage hinzukommen. Läßt man die Obligationsanleihe von 1944, die unverändert mit 5 Mill. DM ausgewiesen ist und deren Gläubiger nun nach den unbefriedigenden Aussichten des Kriegsfolgenschlußgesetzes für das Unternehmen in Kürze im Vergleichswege abgefunden werden sollen, außer Betracht, so hat sich auch das Verhältnis des Umlaufvermögens zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten fühlbar verbessert. Betrugen diese Verbindlichkeiten 1953 noch 11,3 Mill. DM gegenüber 10,5 Mill. DM Umlaufvermögen bei einer Bilanzsumme von 52,3 Mill. DM, so lauten die entsprechenden Zahlen für 1954: 9,3 Mill. DM Verbindlichkeiten, 14,2 Mill. Umlaufvermögen und 50,9 Mill. DM Bilanzsumme.

Zu der schon in der letzten HV angeschnittenen Frage der Reprivatisierung des Bundesanteiles heißt es in dem jetzigen Bericht, angesichts der bereits mit mehreren Interessenten geführten Verhandlungen sei „begreiflicherweise mit einer besonderen Initiative des Bundes im Sinne unserer Aufbaupläne nicht zu rechnen“. Die Verwaltung selbst sei in manchen Entschlüssen gehemmt, weil sie den Dispositionen eines etwaigen künftigen Großaktionärs nicht vorgreifen wolle. Ohne selbst mehr als beratend beim Verkauf mitwirken zu können, hoffe sie auf eine möglichst baldige Entscheidung unter der Voraussetzung, daß der Käufer „die finanzielle Kraft und die Initiative zu konstruktiver Erschließung der potentiellen Möglichkeiten besitzt“.

Bei den Tochtergesellschaften hat die Borsig AG ihren Ausbau planmäßig fortgesetzt. Das seit Ende 1953 aufgebaute neue Röhrenwerk wird voraussichtlich um die Jahreswende die ersten laufenden Lieferungen aufnehmen. Der Umsatz ist in den beiden Berichtsjahren von 58,2 auf 60,4 Mill. DM gestiegen. Die Rheinmetall AG, Düsseldorf, deren Stammkapital von 3,2 Mill. DM sich voll im Konzernbesitz befindet, soll nach dem Fortfall der durch die Besatzungszeit bedingten Gründe für eine selbständige Rechtsform voraussichtlich wieder wie in der Vergangenheit als Niederlassung in die Gesellschaft aufgenommen werden. G. G.