Inhalt Seite 1 — Das große Dilemma heißt Baumwolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. v. B., Kairo, im Dezember

Die ausländischen Handelsdelegationen in Kairo geben einander die Türklinke zum Empfangszimmer des Ministerpräsidenten Nasser in die Hand: Tschechen, Rumänen, Polen, Jugoslawen, und nicht zu vergessen die deutsche ostzonale Delegation, deren Bedeutung durch die Anwesenheit des stellv. Handelsministers Rau noch unterstrichen wurde. Regelmäßig erscheinen Bilder in den Tageszeitungen, auf denen Gamal Abdel Nasser freundlich lächelnd-händeschüttelnd die Mitglieder der Delegationen begrüßt. Und der Bildertext unterrichtet die Leser von den freundschaftlichen Beziehungen, die Ägypten mit diesen Ländern verbindet, von den angenehmen Erwartungen, denen sich beide Teile beim Ausbau der gegenseitigen Handelsbeziehungen hingeben. Nach wenigen Tagen stellen sich die Delegationsführer mutig dem indiskreten Kreuzfeuer der ägyptischen und ausländischen Pressevertreter im Rahmen des Semiramishotels. So bietet sich erneut den auswärtigen Gästen die Gelegenheit, ihr Wohlwollen für den industriellen Aufbau. Ägyptens zu bekunden, für die Ziele der Revolution, ihre Bewunderung für die Person des jugendlichen Revolutionsführers Gamal Abdel Nasser. Das nennt man "Publicity".

Die westdeutsche Handelsdelegation, die sich unter Führung des Min.-Dirigenten Dr. Daniel vom BWM seit mehreren Wochen in Kairo aufhält, um mit der ägyptischen Regierung wegen der Erneuerung des von der Bundesregierung gekündigten Zahlungsabkommens zu verhandeln, ist andere Wege gegangen. Ein Besuch bei Premier Nasser ist bisher noch nicht erfolgt. Eine Pressekonferenz hat ebenfalls noch nicht stattgefunden, auch keine gemeinsame Unterrichtung der deutschen Presse. Die Delegation wollte offensichtlich während der laufenden Verhandlungen jeden Kontakt mit der Öffentlichkeit vermeiden. Ein sehr harmonisch verlaufener Empfang beim deutschen Botschafter Dr. Becker vereinigte einige Delegationsmitglieder mit Vertretern der in- und ausländischen Presse. Deren Neugierde wurde weiter genährt, jedoch nicht befriedigt. So konnte es nicht ausbleiben, daß die westdeutsche Delegation von der ostzonalen Konkurrenz in der "Publicity" vollkommen überspielt wurde...

Das Dilemma der deutsch-ägyptischen Handelsbeziehungen heißt Baumwolle. Es ist zugleich das Dilemma des Handelsaustausches von Ägypten mit dem Westen. Nicht zuletzt liegen hier auch die tieferen Gründe, die den Einbruch der Sowjetunion in den Nahen Osten, den Verkauf der Tschechenwaffen an Ägypten begünstigten oder sogar erst ermöglichten. Die Welt-Baumwollhausse, Folge der Kriege in Korea und Indochina, nahm ein Ende, als die Waffen im Fernen Osten zum Feiern gezwungen wurden. Übrig blieb der Druck des Überhanges an nordamerikanischer Baumwolle, die Zunahme an baumwollerzeugenden Ländern, die auf das Anhalten des Kriegsbedarfs spekuliert hatten, und nicht zuletzt das Anwachsen der industriellen Produktion des Westens an Kunstfasern und ähnlichen Konkurrenten der gewachsenen Faser.

Politische Gründe beeinflußten den ägyptisden Markt erheblich. Großbritannien, ursprünglich Ägyptens bester und beinahe einziger Kunde, scheidet seit 1951 wegen der schwebenden Verhandlungen um den Sudan und die Suez-Kanal-Stüzpunkte beinahe vollkommen aus. Frankreich, surker Abnehmer wegen Indochina, die Bundesrepublik, Italien, Schweiz, Belgien und Holland traten als stärkere Käufer auf – aber nur für kurze Zeit. Die Spinnereien der Welt wurden zurückhaltend. Die ägyptischen Baumwollausfuhren sind daher seit 1954 um 25 v. H. gesunken, und das ausgerechnet zu einer Zeit, da Ägyptens Einfuhren aus dem Westen sich verdoppelten, um den Bedürfnissen des industriellen Aufbaues, den sich die Revolutionsregierung zum Ziel gesetzt hat, zu genügen.

Die frühzeitigen Erkenntnisse der zurückgehenden Exporte nach dem Westen zwangen die ägyptischen Verantwortlichen schon seit mehr als Jahresfrist zur Suche nach neuen Märkten. Sie waren nur im Osten hinter dem Eisernen Vorhang zu finden. Das bilaterale Handelssystem der Ägypter schien den Warenaustausch mit totalitären Staaten zudem zu begünstigen. Die erste Folge war, daß die Verschuldung an den Westen anhielt, während die Lieferungen aus dem Osten nicht den erhofften Umfang annahmen. Der ägyptische Importeur zieht eben einen privaten Handelspartner einem oststaatlichen Handelsbüro vor. Hinzu kommt, daß die östlichen Lieferungen qualitativ oft enttäuschten. So blieb Ägypten der Schuldner des Westens und wurde zum Gläubiger des Ostens, ohne seine Guthaben gegen seine Verpflichtungen, die meist in harten Währungen zu begleichen sind, aufrechnen zu können. Dabei hatten die Baumwollausfuhren nach dem Osten sich von 10 v. H. der Gesamtausfuhr auf 30 v. H. erhöht.

Der ägyptische Handelsminister Nusseir, nach der Bandung-Konferenz und seinem Besuch in Peking eifriger Verfechter des Ausbaues der ägyptischen Handelsbeziehungen zu den totalitären Staaten, verfügte energische Einschränkungen der Einfuhrlizenzen aus den Ländern, denen Ägypten verschuldet ist. Zu ihnen gehört die Bundesrepublik. Hier eine Lösung zu finden, ist die Aufgabe der westdeutschen Handelsdelegation.