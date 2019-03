Im Jahre 1948 ist das Staatstheater in Brauischweig als erstes im Gebiet der Bundesrepublik neu aufgebaut worden. Erlöst von den "Nudelbrettern" konnten sich die Leute wieder in einem "Foyer" mit Teppich und Spiegeln treffen, und überhaupt: ein richtiges Theater – das erzeugte Braunschweig einen ersten Besucherrekord. Er wirkte als Initialzündung. Bühnenverein und Städtetag fühlten sich durch den Testfall, das "Wunder Braunschweig", zu der Empfehlung bewogen: Baut neue Häuser, und die Theater sind voll.

Einen sehr hohen Durchschnittsbesuch verzeichnet auch heute das Braunschweiger Staatstheater. Von den 1252 Plätzen des Großen Hauses sind 1170 besetzt, und vor der Studiobühne am Stadtpark, dem Kleinen Haus, bleibt von den 350 Plätzen fast nie einer frei. Das ist heute nichts Ungewöhnliches und doch bemerkenswert. Das neue Haus ist nämlich inzwischen alt geworden. Die Materialien vor der Währungsreform waren noch nicht so gut, als daß die Pracht von damals heute noch attraktiv wäre. Neulich ging in Braunschweig sogar der Eiserne Vorhang aus den Fugen. Die Bühnentechnik ist fast primitiv. Und welche soziologisch-architektonischen Probleme ein neuer Theaterbau stellt, das wird einer größeren Öffentlichkeit erst jetzt, besonders durch die Diskussionen um die Hamburger Oper und das in Kassel nichtgebaute Theater von Scharoun, bewußt.

Das "Wunder Braunschweig" scheint indessen nach innen geschlagen zu sein. Generalintendant Hermann Kühn, dessen persönliches Interesse der Oper gilt, inszenierte, mit seinem neuen Musik-"General" Arthur Grüber am Pult, die Oper "Penelope" von Rolf Liebermann auf den Semiseria-Text von Heinrich Strobel. In Braunschweig verzeichnet das moderne Werk einen starken Publikumserfolg. Außerdem stehen im Spielplan dieser Saison "Die Kluge" von Orff und Hermann Reutters "Witwe von Ehesus", "Johanna auf dem Scheiterhaufen" von Claudel-Honegger und ein Tanzabend mit Bartoks "Mandarin" und dem "Feuervogel" von Strawinskij. Als Experiment darf es auch gelten, wenn in diesen Tagen Wolfgang Wagner in Braunschweig zum ersten Male außerhalb des Familienbezirks von Bayreuth inszenieren darf, Mozarts "Don Giovanni".

Das Schauspiel wird in ungewöhnlichem Ausmaß von der Gegenwart bestimmt. Ein come back von Paul Baudisch, der vor 1933 auch in Deutschland renommiert war, blieb mit seinem Schauspiel "Alice und Ali" umstritten. Über die heiteren Novitäten von Hans Homberg und von Kishon-Brod konnte DIE ZEIT schon positiv berichten. Als vierte Novität sahen wir nun die Uraufführung der Komödie Das purpurne Segel von dem in Deutschland unbekannten Franzosen André Beaucour. Ein Engländer und ein Schwede werden mit deutschen Erst-, aufführungen folgen. Beaucours Schritt von der Erzählung zur Bühne ist besonders in den ersten beiden, brillant gefügten Akten einer Farce um Penelopes Warten auf Odysseus gelungen. Der Autor folgt der französischen Neigung zur Antiken-Travestie. Er spielt aber mit literarisch geheiligten Ingredienzen so souverän und anzüglich, daß man sogar seinen "aktuell" gewürzten Spaß daran haben kann. Trotz des großen Publikumserfolgs wird der anwesende Franzose bei der Bühnendarstellung bemerkt haben, daß er im zweiten Teil seinen besten Einfall zugunsten einer bürgerlichen Eheposse verschenkte: Der Frieden, den die wieder vereinten Gatten mit der nach zwanzig Jahren Trennung verwandelten Wirklichkeit schließen, die Erkenntnis, wie sich die Bilder nicht mehr gleichen, und die sentimentale Renitenz, mit der die "Treue" eine Unwirklichkeit festhält – dieses anklingende Motiv hätte ein ironisch romantisierendes Finale à la Giraudoux werden können. Carl Werckshagens spitze Übersetzung ermöglichte Helmut Geng eine durch Wortwitz zündende Inszenierung. Freilich ließen tüchtige Schauspielerleistungen noch jene französische Eleganz vermissen, durch die das Deutliche diskret geworden wäre. Aber ein Einfall von bestrickender Bildhaftigkeit war die mit Kordeln verschnürte Szenerie von Otto Stich – ironisch, hübsch und modern. Johannes Jacobi