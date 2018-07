Nichts schreckt heute einen Unternehmer mehr als der Gedanke, daß der Markt plötzlich und unerwartet für seine Produkte gesättigt ist. Moderne Betriebe sind, da kapitalintensiv, mit hohen fixen Kosten belastet. Das Lohnsystem istunreagibel geworden. Die Unternehmen vertragen deshalb keine Unterbeschäftigung mehr; diese führt zwangsläufig zu großen Verlusten, die in kurzer Zeit alle Reserven aufbrauchen. Daher das große Interesse heute an Konjunkturprognosen. Nun aber gibt es andererseits auch keine Konjunktur, die alle Märkte gleich stark erfaßt; immer hinken einige Wirtschaftszweige nach, während sich andere in voller Entwicklung befinden. Das zwingt heute jedes Unternehmen, sehr sorgfältig seinen eigenen Markt zu beobachten und sich nicht mit allgemeinen Prognosen oder individuellen Eindrücken, denen immer das Zufällige anhaftet, zu begnügen.

Diesen Bedürfnissen versuchen die in der Nachkriegszeit überall entstandenen Marktforschungsinstitute dadurch gerecht zu werden, daß sie ihre Untersuchungen immer mehr auf Einzelbereiche der Wirtschaft konzentrieren. Sie lösen quasi den Gesamtmarkt in eine Unzahl von Einzelmärkten auf, um aus dem Verhalten des Details auf das Ganze zu schließen. Von hier aus ist es nur noch ein Schritt zur Konjunkturbeobachtung der Unternehmungen selbst. Die Schmalenbach-Gesellschaft hatte aus solchen Überlegungen heraus ihrer diesjährigen Arbeitstagung als Thema „Konjunkturbeobachtung und Marktanalyse als zeitnahe Leistungsaufgabe in der Einzelunternehmung“ gegeben. Sie will damit der Betriebswirtschaftslehre eine zusätzliche Aufgabe stellen. Zwangsläufig muß sie sich darauf beschränken – da nun einmal das Erkenntnisobjekt, der Markt, außerhalb des eigentlichen Betriebsgeschehens liegt –, Methoden zu entwickeln, die es dem einzelnen Unternehmen ermöglichen, eine systematische Marktbeobachtung zu betreiben. Am Anfang dieser Arbeiten steht die Erfahrungssammlung. Die Tagung vermittelte so auch in zahlreichen Referaten und Diskussionsbeiträgen einen Überblick über das, was einzelne fortschrittliche Betriebe geschaffen haben. Dabei zeigt es sich, daß die individuellen Bedürfnisse der Betriebe uu recht unterschiedlichen Lösungen führten. Direktor Dobmann (Unilever) berichtete von der Wiedereinführung einer Margarinemarke nach vorangegangenen Marktuntersuchungen. Sie sollten vor allem feststellen, wie das vorgesehene Produkt in allen seinen Äußerlichkeiten gestaltet sein muß, um bei der Hausfrau „anzukommen“. Psychologische Tests, Hausfrauenbefragungen und viele andere systematische Erkundigungen gaben hierüber Aufschlüsse. – Ganz anders die Verhältnisse in einem Rohstoffbetrieb, über die Dr. Pongratz (Vereinigte Glan stoff) referierte. Hier dominiert bei der Marktbeobachtung die Statistik, die durch Spezialinstitute für den ganzen Wirtschaftszweig, durch die Betriebe individuell für ihre eigenen Erzeugnisse durchgeführt werden muß, um die Entwicklungslinie des Marktes zu erkennen. Statistische Ergebnisse allein aber genügen nicht; sie bedürfen ihrer Ergänzung durch Einbeziehung aller auf den Mark einwirkenden Erscheinungen, wie Modeentwicklung, Konsumgepflogenheiten u. ä. Notwendig werden daher auch Meinungsforschungen, mit deren Durchführung Institute, die sich auf solche Arbeiten spezialisiert haben, beauftragt werden. – Gemeinsam ist, daß durch eine systematische Marktforschung wertvolle Urteilsgrundlagen für die Geschäftspolitik erarbeitet werden können, daß aber dadurch die Unternehmerfunktion selbst, nämlich der intuitive, aus der Gesamtschau resultierende Entschluß, nicht ersetzt werden kann. lb.