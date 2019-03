Inhalt Seite 1 — Der Griff in den Geist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

In Lissabon ist in diesen Tagen ein Mann gestorben, der in seinem Leben eine geniale wissenschaftliche Tat vollbrachte, die ihm vor sechs Jahren den Nobelpreis eintrug. Die Tat selbst war eine Operation. Sie geschah vor zwanzig Jahren, genau am 12. Dezember 1935, ebenfalls in Lissabon. Der sie vollbrachte, hieß Egas Moniz, war Professor für Neurologie und Gehirnchirurgie, einer der größten Chirurgen und – wie selten vereinigt sich das in einer Person! – einer der genialsten Nervenärzte unserer Zeit... Und doch gehört die Operation dieses Mannes, der jetzt mit 81 Jahren starb, zu den dämonischen Entdeckungen unseres Jahrhunderts, grauenhafter vielleicht noch als die Erfindung der Giftgase und der Wasserstoffbombe.

Egas Moniz, ein Mann, der in Coimbra, Bordeaux und in Paris Medizin studiert hatte, der sich schon im Jahre 1900 in Coimbra habilitierte, dessen Leben dann von Erfolg zu Erfolg führte (Professor in Coimbra, Ordinarius in Lissabon, der Welt erste Kapazität in Fragen der Gehirnchirurgie – dazwischen erfolgreiche Ausflüge in die Politik; Abgeordneter, portugiesischer Gesandter in Madrid, portugiesischer Delegationschef in Versailles, Außenminister seines Landes), Egas Moniz also hatte zeit seines Lebens der Griff in den menschlichen Geist interessiert. In Paris kann er Charcot gerade noch gehört haben, den großen französischen Psychiater, der 1893 starb – in jenen Jahren war einer der Assistenten Charcots ein kleiner österreichischer Arzt namens Sigmund Freud. Die beiden, Freud und Moniz, sollten später im Kampf gegen die Geisteskrankheiten einen genau entgegengesetzten Weg einschlagen: während der Arzt aus Wien den sanften Weg in die menschliche Seele einschlug, wählte der Mann aus Lissabon den Weg der Gewalt.

Es ist jetzt nicht wichtig, darauf einzugehen, daß schon vor Moniz andere Ärzte versucht hatten, Geisteskranke durch einen operativen Griff ins Gehirn zu heilen (schon im Mittelalter, wo bei hysterischen Frauen die Gebärmutter entfernt wurde, weil die Ärzte glaubten, dieses Organ verursache durch Wandern im Körper die Hysterie, ging man bei der Bekämpfung der Geisteskrankheiten operativ zu Werke); wichtig ist nur, daß Moniz es war, der den Eingriff in den menschlichen Geist so richtig tat, daß er heute wissenschaftlich nicht mehr angefochten werden kann und eben deshalb aus der modernen Medizin auch nicht mehr fortzudenken ist. Der Erfolg dieses Eingriffs aber übersteigt die Kompetenz des Arztes weit. Es tritt etwas ein, was jeden Menschen, der nicht nur mit den Augen des Gehirnchirurgen die Welt sieht (und Moniz war gewiß kein so beschränkter Spezialist), erschüttert.

Moniz also operierte an jenem 12. Dezember 1935 einen Patienten, der an Schizophrenie litt. Bei einem Menschen, der von dieser schweren Krankheit befallen wird, ist das Stirnhirn nicht mehr in der Lage, normale Gefühls- und Erregungsimpulse auszusenden: zu starke Impulse werden in das Zwischenhirn gejagt und bringen bildlich gesprochen – die dort versammelten Gefühls- oder Empfindungsimpulse durcheinander, durchsetzen sie mit Angst- und Schreckvorstellungen.

Von dieser Theorie der Schizophrenie ausgehend, kam Moniz zu folgender Überlegung: Wenn das Stirnhirn erkrankt ist, muß man versuchen, den kranken Einfluß chirurgisch auszuschalten. Im Zwischenhirn ist ja alles in Ordnung. Sollte der Mensch nicht mit den dort vermittelten Erscheinungen des Geistigen allein auskommen können? – Und also durchschnitt Moniz bei seinem Patienten die Nervenstränge zwischen Stirnhirn und Zwischenhirn und legte das Stirnhirn still. Diese ohne Zweifel geniale Operation nannte er "Leukotomie".

Tatsächlich war nun die Schizophrenie behoben – aber auch die "normalen" Funktionen des Stirnhirns fielen aus – was bedeutete: ein Teil des Übersetzungsapparats zwischen Körper und Geist, ein Teil jenes Organs, dem es der Mensch verdankt, daß er nicht als Säugetier, sondern als Person auf dieser Erde erscheint, war zerstört worden.