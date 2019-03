Er wählte zweimal Deutschland. Figur im Schach, das man im Dunkeln spielt

Von Jan Molitor

Noch wissen wir die exakte Lösung des Rätsels nicht, das Dr. Otto John, ehemals Präsident des Amtes für Verfassungsschutz, uns aufgab. Noch ist der Schleier nur gelüpft, nicht gehoben. Die Schlußpointe des Schauerdramas steht noch aus. Nur Geduld, bald werden wir’s wissen: Was als Skandalstück begann, endet als Farce!

Es hat zu lange gedauert, dieses Spiel bei meist verdunkelten Scheinwerfern; bedrohliches Gemurmel im Publikum verwandelte sich in Witzeleien; schließlich kam gähnende Langeweile auf. Und eben dies wird vermutlich noch ein Glück für den Haupt- und Staatsakteur sein. Denn wäre John vor Jahresfrist und nicht erst heute zurückgekommen, so hätte man das Publikum nicht erst zu fragen brauchen: sein Verlangen, es müsse dem Dr. John an den Kragen gehen, wäre leidenschaftlich laut geworden wie ein Schrei.

Niemand jubelt

Ob John ein "Verräter" oder ein "Verschleppter" war – diese Frage hat schließlich einmal das Parlament so wild wie die Straße aufgewühlt; ja, sogar so feine Unterschiede waren von Gewicht wie der zwischen einem "Überläufer" und einem "Übergänger" – welch neues Wort angeregt zu haben, immer ein Verdienst Dr. Johns bleiben wird. Mittlerweile hat sich dann herumgesprochen, daß John (wenn damals auch der Wert seines Geheimnisses auf eine halbe Million Mark festgelegt wurde) vornehmlich eine Eigenschaft hat, die – mag einer als Held, als Idealist oder als Gangster auftreten – stets noch am wenigsten gegolten hat: "Labilität" nennen’s die Psychologen, und "Labrigkeit" die Berliner – dies Wort trifft’s genau.

Das Ende vom langen Lied des kleinen John läßt in allen – sowohl den Beteiligten und Zuschauern in Ost als auch in West – ein peinliches Gefühl von Blamage und Schalheit zurück. Und wenn uns der "Fall John" zu irgendeiner Lehre nützlich sein soll, dann gilt es, dies Gefühl zu definieren, zu begreifen.