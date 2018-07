Inhalt Seite 1 — Die Aktie ist wieder im Kommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aber die Wertpapieranlage ist leider noch eine Geheimwissenschaft

Bis zum Jahresende 1954 hat das Kapitalmarktförderungsgesetz die festverzinslichen Werte gegenüber den Aktien bevorzugt. Seit Anfang 1955 stehen Aktien und Renten nunmehr wieder unter etwa gleichen Startbedingungen. Daher konnte schon im Herbst 1954 eine Renaissance der Akte vorausgesagt werden.

Worin bestand nun die Diskriminierung der Aktie? Geht man vom Beispiel der 5 prozentigen Bundesanleihe 1952 aus und läßt man die technischen Details beiseite, so erhielt der Käufer dieser Bundesanleihe 5 v. H. netto, da er die Zinsen steuerfrei vereinnahmen konnte. Welcher Aktionär war dagegen in diesen Jahren in der Lage, die gleichen 5 v. H. netto zu vereinnahmen? Rechnet man nur 25 v. H. Kapitalertragsteuer, so mußte die Dividende, um dem Aktionär 5 v. H. netto zu erbringen, etwa 7 v. H. betragen. Um auf eine Dividende dieser Größenordnung bei den damaligen Steuersätzen zu kommen (60 v. H. Körperschaftsteuer und dazu eine Vielzahl „kleiner“ gewinnabhängiger Steuern: ergibt als Gesamtbelastung rund gerechnet 70 v. H.), mußte eine Aktiengesellschaft, sehr vorsichtig gerechnet, etwa 23 v. H. des Aktienkapitals jährlich für den auszuschüttenden Gewinn und die damit verbundenen Steuern erwirtschaften. Die Zinsen für Anleihen dagegen galten – und gelten noch – steuerlich als Kosten und sind somit vom Gewinn abzugsfähig. Kurz, die Aktie war diskriminiert, weil sie den Unternehmungen als Finanzierungsinstrument zu teuer war. Und weil sie zu teuer war, schüttete man tunlichst eine geringe Dividende aus, was wiederum den Aktionär abhielt, allzu großes Interesse an der Aktie zu seigen. Als Ausweg blieb den Unternehmen die Selbstfinanzierung. Sie schütteten die Gewinne also nicht aus, sondern ließen sie im Betrieb weiterarbeiten – mit dem Nachteil natürlich, daß das Zinsbarometer fehlte, das Barometer, das anzeigt, ob sich die in Selbstfinanzierung getätigten Investitionen auch lohnten.

Nunmehr beträgt die Körperschaftsteuer im den auszuschüttenden Gewinn 30 v. H. und jetzt unterliegen auch neu emittierte festverzinsliche Werte der Besteuerung. Insoweit kann wohl von etwa gleichen Startbedingungen gesprochen werden. Daher schätzten Fachleute die Ausgabe neuer Aktien für 1955 auf 600 Mill. DM. Aber bereits im Frühjahr dieses Jahres korrigierte man sich. Man setzte die Schätzungszahl auf etwa 1 Mrd. DM herauf. Doch schon bis in den Sommer wurde – praktisch anstandslos – diese Zahl erreicit; und fast jede Woche werden neue Emissionswünsche bekannt. Vergleicht man diese Zahlen mit deren des gleichen Zeitraums 1954, so zeigt sich, daß die Ausgabe von neuen Aktien 1955 wohl fünfmal höher sein wird als im vergangenen Jahr.

Wer kauft Aktien?

Über den Anfangserfolgen darf man jedoch nicht vergessen, daß es noch genügend Probleme gibt, die zu bewältigen sind. Es läßt sich z. B. noch nicht sagen, daß die Aktie wieder populär sei – mag sie sich auch als Finanzierungsinstrument (Aktienkapital ist ja Beteiligungs-, ist Risikokapital, gehört somit für das Unternehmen unter die Rubrik „Eigenmittel“) wieder durchzusetzen beginnen.

Hier ist zuerst die Frage berechtigt, wer die neuen Aktien gekauft hat. Nun, mögen die Emissionen in diesem Jahr auch in ihrer Höhe imponieren, so sind sie doch noch nicht so zahlreich, daß nicht die Altaktionäre von ihrem Recht, neue Aktien zu beziehen, weitgehend Gebrauch gemacht hätten. Der Aktionär hat ja ein Bezugsrecht. Bezugsrechtverkäufe – also der Verzicht der Altaktionäre, junge Aktien zu beziehen – sind noch nicht ausgeprägt. Hieraus ergibt sich, daß neue Kreise noch nicht in breitem Maße in diesem Jahr an die Aktien herangeführt worden sind.