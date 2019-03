Paris, im Dezember

In Moskau fand die Welturaufführung des neuen Rene-Clair-Films "Die großen Manöver" unter rauschenden Festen, großem Beifallsklatschen und leisem Tadel der offiziellen sowjetischen Kritik statt. Die Kritiker Moskaus fanden die Art von René Clair und den Inhalt seines Films zu "leicht". Es ist kein Wunder, zu diesem Schluß zu kommen, wenn man nur gewohnt ist, schwarz-weiß zu malen und "große Themen" linientreu anzupacken.

Gerade die hervorragendste Qualität René Clairs ist seine légèreté. In seinem neuen Film hat er den Reiz der guten alten Zeit, die bereits legendäre, sorgenlose Epoche vor dem ersten Weltkrieg leicht und unaufdringlich hervorgezaubert. Es ist, als wenn man gerührt ein altes Familienalbum betrachtet, und unter der Kamera verwelkte Blumen ihre ursprünglichen zarten Farben, altmodische Spitzenkleider ihre frühere bestechende Eleganz erhalten, und alte Polkamelodien mitreißend neu klingen. René Clair vermeidet jede Übertreibung und verfällt nicht in Flachheiten. Stets weiß er uns zu fangen, zu erschüttern und uns lachen zu lassen. Er hat es sich nicht leicht gemacht und macht es auch dem Zuschauer nicht leicht, der – zuerst etwas verwirrt von dem allzu banal Erscheinenden – nur allmählich den Reiz und den Charme dieses Films entdeckt.

Die Handlung des Films ist schnell zu erzählen: In einer kleinen Garnisonstadt – es ist die Zeit um 1910 – geht ein junger fescher Offizier (Gérard Philipp) auf eine merkwürdige Wette ein. Seine Kameraden, eifersüchtig auf die Erfolge dieses Herzensbrechers, stachelten ihn dazu auf. Es geht darum, noch vor den kurz bevorstehenden Manövern irgendeine durch Los zu bestimmende Dame der Stadt zu erobern. Durch diesen Zufall wird eine unnahbare, geschiedene junge Frau, Marie Louise (Michèle Morgan) Objekt dieser dummeitlen Kasinowette. Marie-Louise ist noch fremd in diesem Ort, vor kurzem hat sie erst einen Modesalon eröffnet. Ihr Verehrer, ein Herr, der zu den Honoratioren dieser Kleinstadt gehört, hat sie dazu überredet, um sie behutsam in die Gesellschaft und in seine Familie einführen zu können, denn er träumt davon, sie zu heiraten.

Der junge Offizier zieht nun alle Register seiner Verführungskunst, um ein weiteres Herz zu erobern und um nicht seine Wette und seinen Ruf als Don Juan zu verlieren. Noch keiner Frau ist er treu geblieben. Er gewinnt auch diesmal, aber verliert zu gleicher Zeit. Zum erstenmal liebt er wirklich in seinem Leben, aber böse Zungen haben der Modistin von der Wette, die sogar schriftlich abgeschlossen wurde, erzählt. Sie ist tief getroffen und verletzt.

Am letzten Abend vor dem Auszug zu den großen Manövern, die am nächsten Morgen beginnen, sind die Offiziere im Kasino beim fröhlichen Zechen. Bei diesem Festessen soll auch das Ergebnis der Wette mitgeteilt werden. Gerade hat der Leutnant seinen ungläubigen Kameraden eingestehen müssen, daß er die Wette verloren habe, denn er will die Frau, die es zu erobern galt, heiraten. In diesem Augenblick wird der Leutnant gerufen. Eine Karosse ist vor dem Kasino vorgefahren. In einer durch ihre Knappheit erschütternde Schlußszene sehen wir die junge Frau von dem völlig verständnislosen Offizier Abschied nehmen. Seine Abwesenheit dauert den Zechern zu lange, grölend gehen auch sie auf die Straße, ohne etwas von dem Drama zu ahnen, das sich einige Schritte vor ihnen in der Droschke abspielt. Der Fiaker fährt ab, verstört, ungläubig bleibt der Offizier zurück, den seine Kameraden wieder mit sich ziehen..

Gérard Philippe interpretiert hervorragend den jungen Leutnant Armand de la Verne, er ist der hübsche, etwas unbedeutende Offizier, der fesche, flotte Kamerad. Michèle Morgan ist leider nicht gleichermaßen für ihre Rolle geeignet. Sie ist zu kühl, zu distanziert und zu distinguiert. Nur in einigen Bildern und besonders in der Schlußszene wirkt sie überzeugend.