Von Walter Abendroth

Die große Konversionsbewegung unter der schöpferischen Intelligenz, die einmal in Frankreich ihren Anfang nahm (worüber einen der interessantesten Berichte Raissa Maritain vorgelegt hat) und die, viel später, nach dem zweiten Weltkrieg auch in Deutschland spürbar wurde, hat nun einen bemerkenswerten literarischen Vertreter in Schweden gefunden: den ausgezeichneten Historiker und Romancier Sven Stolpe. Nicht die bloße Tatsache – die ja schließlich als Einzelfall nicht so gewichtig wäre –, aber die Vehemenz, mit der dieser junge Skandinavier sein Bekenntnis ablegt, muß erstaunen in einem Lande, in dem (wie Albert Hartmann in seinem Buch "Toleranz und christlicher Glaube", Verlag Josef Knecht Carolusdruckerei, Frankfurt a. M., berichtet) noch im Jahre 1859 sechs Frauen des Landes verwiesen wurden, weil sie katholisch geworden waren, wo erst das "Dissenterlag" (Gesetz für Andersgläubige) von 1873 den Bürgern die Freiheit gab, aus der lutherischen Staatskirche zu einer anderen christlichen Konfession überzutreten und wo bis 1952 katholische Klöster verboten waren. Wie muß es hier schon gewirkt haben, daß der größte Dichter des Landes, August Strindberg, mehr als einmal in seinem Leben mit dem Konversionsgedanken spielte und überhaupt oft, in entscheidenden Zusammenhängen, einer gewissen katholisierenden Mystik zuneigte, die auch sein Sterben begleitete. Liest man nun aber einen Roman wie

Sven Stolpe: "Frau Birgitta lächelt", Verlag Josef Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt am Main, 348 S., 11,80 DM (aus dem Schwedischen übersetzt von Alfred von Sterneck),

so ist hier keine Spur mehr von jenem Motiv, das noch bei Strindberg wirksam war – nämlich einer Flucht aus den Fesseln und Fallstricken eines ausweglosen materialistischen Zeitgeistes oder gar dem Motiv abgründiger menschlicher Verlorenheit, die sozusagen "alles erklärt"; sondern man steht vor einer zwar leidenschaftlich verfochtenen, aber vollkommen selbstsicher in sich beruhenden religiösen, sogar theologisch durchdachten Überzeugung.

Sven Stolpe ist in Deutschland kein gänzlich neuer Name. Er ist in den letzten Jahren mehrfach (immer über denselben Verlag und in vortrefflichen Übersetzungen) hervorgetreten und ließ die aufmerksamen Leser von Anfang an aufhorchen. Natürlich nicht wegen jener Katholizität, sondern wegen der dichterischen Potenz, dem schriftstellerischen Rang, die sich darin manifestierten. Zuerst war es der Roman "Spiel in den Kulissen", dann die hervorragende dokumentarische Darstellung "Das Mädchen von Orleans". Darauf folgte ein zweiter Roman "Leicht, schnell und zart" – und der war eine Enttäuschung. Hier wurde die ewige, mehr oder weniger verborgene Gefahr literarischen Bekennertums (wenn es sich der Kunst bemächtigt) nicht gebannt: es handelte sich um eine Konversionsgeschichte, deren Tendenz allzu knüppeldick aufgetragen war, während der Handlung die Schlüssigkeit, der künstlerischen Komposition die Geschlossenheit aufs empfindlichste mangelte. Nach dieser Lektüre mußte man fürchten, den Fall Stolpe ad acta legen zu sollen, zu den betrogenen Erwartungen, den geprellten Hoffnungen.

Der neue Roman nun, "Frau Birgitta lächelt", bedeutet eine hundertprozentige Rehabilitierung. Es ist die Endgeschichte des Birgitta-Klosters in Vadstena, des Mutterhauses aller Ordensniederlassungen, die sich auf die heilige Birgitta, die große schwedische Mystikerin des Mittelalters, zurückführen, während der schwedischen Reformation. Diese Geschichte ist mit einer wunderbar gesammelten Kraft vorgetragen, sie wird von einer Reihe scharf geprägter Gestalten getragen, hat einen gestrafften, folgerichtigen Verlauf und ist schwer von konzentrierten, wohl abgewogenen Stimmungswerten. Dem Autor gelingt es, den Leser um das Schicksal einer wirklichen Glaubensinsel inmitten des inneren Verfalls und des äußeren Aufstandes unkontrollierbarer Kräfte mit bangen zu lassen, und er findet einen Ausklang, der den entmachteten Werten ihre ungeschmälerte Gültigkeit beläßt. Dabei kann hier von "Tendenz" nicht mehr gesprochen werden. Es wird keine Partei ganz weiß, keine ganz schwarz gezeichnet. Aber es wird freilich, verglichen mit der offiziellen Überlieferung des Landes Schweden, die gemeinhin kaum beachtete "Kehrseite der Medaille" gezeigt. Die sieht so aus, daß nicht alles bessere Frömmigkeit ist, was gegen religiöse Erstarrung revoltiert, nicht alles höhere Moral, was gegen eingerissene Mißstände protestiert, nicht alles "Religionskampf", was sich gegen Urbegriffe des Glaubens wendet, nicht alles "moderner Geist", was sich am Geiste schlechthin ärgert und von dem Segen der Kontemplation nichts weiter begreift als die Untätigkeit. Auf dieser Kehrseite der Medaille erscheint auch das Porträt des ruhmgekrönten Befreiers Gösta (Gustav Wasa) einigermaßen abweichend von der geläufigen Lesart. Gewiß, er bleibt die mächtige, heldische Figur, die als Schatten hinter allem Geschehen steht; er bleibt der sagenumwobene Kriegsmann, der das Joch der dänischen Fremdherrschaft zerbricht. Aber die Furcht vor ihm geht nicht nur unter den Feinden um – sie ist allgegenwärtig auch im schwedischen Lande, besonders unter denen, die ihrem Glauben noch wirklich ergeben sind. Denn König Gösta braucht Geld, viel Geld, und um sein Befreiungswerk zu halten, zu festigen, muß er die Schätze rauben, wo sie zu finden sind. Seine Soldaten sind der Schrecken des Landes (nicht weniger als diejenigen Gustav Adolfs hundert Jahre später in Deutschland). Klöster und Kirchen werden geplündert und niedergebrannt, ihre Insassen und Diener ermordet. Und um das alles vor dem unbeteiligten Volke zu rechtfertigen, dazu bedarf es eben des Arguments der Besserung fauler Zustände. Wohlgemerkt: nicht gegen die einmal fällig gewordene "Reformation" spricht etwas in dieser Aufzeigung der Kehrseite; aber gegen eine gewisse nachträgliche unterschiedslose Glorifizierung der Motive, die dem historischen Vollzug der Kirchenspaltung häufig genug zugrunde lagen.

Diese Bemerkungen sind vielleicht unerläßlich, weil es naheliegt, auch diesem neuen Roman Sven Stolpes "Tendenz" vorzuwerfen. Soweit Tendenz in jeder noch so sachlich begründeten, bestimmten Auffassung einer vielschichtigen Erscheinung liegt, ist sie in diesem Buche völlig aufgesogen von der ehrlichen Objektivität der Sicht und der Wahrhaftigkeit der erzählerischen Darstellung. Es ist obendrein ein "schönes Buch", das auf jeder Seite zur Teilnahme zwingt und das man nach dem Abgang des prächtigen Kempen Nils Dacke aus der Hand legt mit dem Bedauern, daß es schon zu Ende ist.