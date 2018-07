I.

Die Mariengestalt ist nicht transzendental, wenn unter einer transzendentalen Gestalt eine Gewalt verstanden wird, in deren Verehrung die beiden großen Konfessionen des abendländischen Christentums zusammenstehen. Man weiß, wieviel reservierter im protestantischen Raum die Marien-Verehrung ist als im Raum der katholischen Kirche. Aber zwei wesentliche Punkte bleiben für beide Kirchen bestehen. Der erste: Maria ist die Mutter des Herrn. Der zweite: wie sie sich dazu verhält, daß sie bestimmt ist, die Mutter des Herrn zu sein.

II.

Man wird etwas weiter ausholen müssen, um lagen zu können, was hierzu zu sagen ist. Man beinne sich auf das Selbstgefühl. Es ist ein Thema mit vielen Variationen. Da sind auf der einen Seite die Menschen, die sich herausstellen müssen um jeden Preis, damit wir anderen wissen, was wir an ihnen haben. Es liegt ihnen nicht, so lange zu warten, bis sie durch ein Verdienstkreuz ausgezeichnet werden. Sie zeichnen sich selbst durch Verdienst-Kreuze aus. Auf der anderen Seite ist es bestürzend zu sehen, wie groß die Zahl der Menschen ist, die schwer daran leiden, daß sie sich nicht genügend geehrt fühlen. Und es ist klar, daß der Druck dieses Mißbehagens dadurch nicht verringert wird, daß es im allgemeinen Fall nicht zur Schau getragen werden kann. Man muß etwas schärfer zusehen, um es gewahr zu werden.

III.

Im „König Lear“ gibt es eine Stelle, auf die man sich immer wieder einmal besinnen sollte. Es ist die Szene, in welcher sichKent dem mißtrauischen alten König vorstellt. Der König: „Was ist dein Beruf?“ Kent: „Mein Beruf ist, nicht weniger zu sein, als ich scheine; dem treu zu dienen, der es mit mir versuchen will; den zu lieben, der ehrlich ist; mit dem zu verkehren, der Verstand hat und wenig spricht; den guten Leumund zu achten; zu fechten, wenn ich’s nicht ändern kann, und keine Fische zu essen. Wozu ein gewöhnlicher Mensch brauchbar ist, dafür tauge ich, und das Beste an mir ist der Fleiß.“ ist das Selbstgefühl eines unverworrenen schlichten Menschen jemals glaubwürdiger ausgedrückt worden? Der Verzicht auf die Fische stehe für sich. Wenn wir ihn einklammern, so steht vor uns ein Mensch, dem zu gleichen der Mühe wert sein sollte. „Mein Beruf ist, nicht weniger zu sein, als ich icheine. Und das Beste an mir ist Fleiß.“ Wie ist es unübertrefflich gesagt! Aber man täusche sich nicht. Man wird sich nicht irren, wenn man annimmt, daß die Zahl der Menschen, deren Selbstgefühl hierdurch befriedigt wird, auf eine kleine Schar zusammenschrumpft.

IV.