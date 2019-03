Inhalt Seite 1 — Die SPD macht mit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einigung im Bundestag über Verfassungsänderung in Sicht

Bonn, im Dezember

Seit Monaten führt Dr. Jäger, Vorsitzender des Sicherheitsausschusses, einen zähen, mutigen Kampf um die Vormachtstellung des Parlaments dem Verteidigungsminister und den Streitkräften gegenüber. Noch ist er nicht am Ziele, noch kann es Überraschungen geben, die die Einigung, die bisher im Sicherheitsausschuß erreicht wurde, wieder in Frage stellen. Immerhin ist es dem CDU-Abgeordneten Jäger und dem real wägenden Erler von der SPD gelungen, im Sicherheitsausschuß über sämtliche Verfassungsänderungen, die die Aufstellung von Streitkräften erforderlich macht, Übereinstimmung zu erzielen – bis auf den Oberbefehl.

Sorge um die Kanzler-Demokratie

Bei der Frage des Oberbefehls gibt es noch Diskrepanzen. Zwar ist man sich auf beiden Seiten darüber einig, daß der formelle Oberbefehl dem Bundespräsidenten übertragen werden soll, der materielle im Frieden dem Bundesverteidigungsminister, im Ernstfalle dem Bundeskanzler. Die SPD möchte aber den Verteidigungsminister eben wegen dieser seiner Machtstellung einer stärkeren Abhängigkeit vom Parlament unterwerfen, als dies für die übrigen Minister zutrifft. Er soll nämlich nur mit Zustimmung des Bundestages ernannt und abgesetzt werden können. Die CDU/CSU lehnt diesen Vorschlag einstweilen energisch ab. Sie ist der Meinung, daß damit das Gefüge der Kanzler-Demokratie – laut Grundgesetz können die Minister nur durch ein konstruktives Mißtrauensvotum gegen den Kanzler alle zusammen gestürzt werden und nicht einzeln – auf eine gefährliche Belastungsprobe gestellt würde.

Weiterhin gibt es in der CDU/CSU eine starke Strömung gegen die Institution eines Wehrbeauftragten des Bundestages, die vom Sicherheitsausschuß mit 17 gegen 5 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen wurde. Dieser Wehrbauftragte soll ein Hilfsorgan des Parlaments sein, eine Beschwerdeinstanz für Soldaten, die sich schlecht behandelt fühlen. Mit Recht erwartet man schon von der Tatsache der Existenz einer solchen Stelle eine gewisse Wirkung. Aber in der CDU/CSU hat sich eine große Gruppe eben noch nicht mit einer solchen Neuerung befreunden können, obwohl sie nur für uns neu ist, nicht für andere Länder. In Schweden hat man mit einem Bevollmächtigten ähnlicher Art gute Erfahrungen gemacht. Man hofft nun, daß es zwischen der CDU/CSU und der SPD zu einem Kompromiß kommen wird, indem die einen in der Frage des Wehrbeauftragten, die anderen in der Parlamentsabhängigkeit des Verteidigungsministers nachgeben. Dann könnte der Bundestag mit überwältigender Mehrheit, wenn nicht einstimmig, die Grundgesetzänderungen durchführen, und bekäme damit die kaum noch zu erschütternde Kontrollmöglichkeit gegenüber dem Militär und dem Verteidigungsressort.

Der Sicherheitsausschuß – in Zukunft soll er Verteidigungsausschuß heißen – soll ein Verfassungsorgan werden, das bedeutet: es wäre nicht mehr in das Ermessen des Parlaments gestellt, ob ein solcher Ausschuß eingerichtet wird oder nicht. Er soll über die Legislaturperiode hinaus wirken, was für den Fall einer vorzeitigen Auflösung des Parlaments von Bedeutung sein könnte. Vor allem aber soll der Verteidigungsausschuß die Rechte eines Untersuchungsausschusses erhalten, so daß er von sich aus Nachprüfungen einleiten könnte, wo ihm dies notwendig erscheint. Damit wäre eine echte und nicht nur eine deklamatorische Parlamentskontrolle über die Armee und das Verteidigungsministerium geschaffen. Auf diesem Wege könnte Jäger gegenüber dem Ministerium Blank einen Einfluß gewinnen, den sein Fraktionsfreund Franz Josef Strauß nicht durchsetzen konnte, obwohl auch er schon seit langem für eine ähnlich wirkende Ausbalancierung der Kräfte eintrat.