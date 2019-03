In dem Streit darüber, ob es aus konjunkturpolitischen Gründen möglich sei, jetzt schon die Steuern kräftig zu senken – also über die von Minister Schäffer konzedierten 1,4 Mrd. DM hinausgehend – hat sich während der letzten drei Monate ein bemerkenswerter Umschwung vollzogen. Die zunächst erheblichen Widerstände gegen eine allgemeine oder "lineare" Tarifsenkung bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer sind Schritt für Schritt zurückgedrängt worden. Noch nicht einmal Schäffer hält an seiner – ursprünglich auch von Prof. Erhard unterstützten – These fest, daß ein solcher Steuerabbau bedenklich erscheine, weil davon ein verstärkter Investitionsanreiz mit preissteigernden Wirkungen ausgehen werde.

Somit wäre jetzt die Bahn für eine Bundestags-Initiative in Sachen Steuersenkung frei. Allerdings wird der Bundesfinanzminister dagegen geltend machen, daß der Etat für 1956/57 keinen nennenswerten Spielraum für derartige Wünsche mehr biete, zumal ja der Verteidigungshaushalt als "tabu" gelten müsse. Wenn aber erst einmal Einigkeit in den Schätzungen über das 1956/57 zu erwartende steuerliche Mehraufkommen geschaffen ist, ohne den Verteidigungshaushalt anzutasten, könnte an Steuersenkungen im Rahmen von ewa 3 Mrd. DM – für Bund, Länder, Gemeinden zusammengenommen – gedacht werden. ET