Die große Absatzflaute, von der die westdeutsche Zigarrenindustrie in den Nachkriegsjahren betroffen wurde, scheint endgültig vorüber zu sein. Die Zigarre ist wieder gesellschaftsfähig und – ganz besonders – zeitgerecht geworden. Nach den bisher vorliegenden Produktionszahlen dürfte in diesem Jahr die Vorjahreserzeugung, die bereits 4,32 Mrd. Stück erreichte und um 100 v. H. die Erzeugung von 1949 übertraf, weit überschritten werden. Im Oktober ergab sich eine Nachkriegs-Rekordproduktion von 410 Mill. Stück Zigarren, Zigarillos und Stumpen. Die Erzeugung im Oktober 1954 belief sich auf nur 389 Mill. Stück. Nach wie vor stellt die 10-Pf-Preislage mit 37 v. H. das Hauptkontingent. In der Bundesrepublik liegt der durchschnittliche Verkaufswert der Zigarren bei 18,8 Pf je Stück, während in Berlin etwas "teurer" geraucht wird: Westberlin hat einen durchschnittlichen Verkaufswert von 19,5 Pf.

Ähnliche Aufstiegstendenzen zeichnen sich auch im Zigarrenverbrauch anderer europäischer Länder ab, wie ein Bericht der Bundesstelle, für Außenhandelsinformation feststellt. In Belgien ist der Zigarrenabsatz von 1950 mit 81,3 Mill. Stück über 131,2 Mill. in 1953 auf 148,7 Mill. im Vorjahr angestiegen. Der Zigarillo-Absatz entwickelte sich in der Berichtszeit von 261,3 Mill. über 444,9 Mill. auf 510,4 Mill. Stück in 1954. In Holland hat der Zigarrenabsatz im vergangenen Jahr gegenüber 1953 eine Steigerung um 9 v. H. erfahren, während der Absatz von Zigarillos sogar um 29 v. H. anzog. Auch in der Schweiz hat der Absatz von Zigarren und Zigarillos spürbar zugenommen. W.

Osram In Griechenland. Die Osram-Gesellschaft hat nach langwierigen Verhandlungen eine Mehrheitsbeteiligung an der griechischen Glühlampengesellschaft Société Anonyme Hellenique des Lampes à Incandescence (S.A.H.) erworben. In der Zeit von 1938 bis 1945 bestand bereits eine solche Beteiligung, die jedoch bei Kriegsende unter Sequester gestellt wurde. Die Erzeugnisse der Société Anonyme Hellenique des Lampes à Incandescence werden in Griechenland nun wieder unter der Markenbezeichnung "Osram" vertrieben.

Fusion Nitag – Deutsche Gasolin. Die Wintershall AG und die Deutsche Erdöl AG sind übereingekommen, die bisher getrennt arbeitenden Vertriebsorganisationen für Treibstoffe und Schmieröle, die Nitag Deutsche Treibstoffe AG, Hamburg und die Deutsche Gasolin AG, Berlin/Hannover, zu verschmelzen. Damit wird eine zweckmäßigere Verteilung sichergestellt.

Hamburger Hafen- und Lagerhaus-AG, Hamburg. Der Schiffsverkehr an den Anlagen der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-AG, die sich im Besitz der Stadt Hamburg befindet, ist 1954 um 16 v. H. auf 18,949 Mill. Ncbm gleich 130 v. H. des Ergebnisses von 1936 gestiegen. Der Güterverkehr konnte erstmals das Ergebnis von 1936 erreichen. An der allgemeinen Verkehrsbelebung konnte der Lagerbetrieb nicht teilnehmen. Hier ergab sich ein Rückgang in der Warenbewegung von 5 v. H. und im Lagerbestand von 13 v. H. Die gesamten Umsätze der Gesellschaft erhöhten sich von 37 auf 43,6 Mill. DM