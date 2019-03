Die Eigenkapitalbasis der westdeutschen Außenhandelswirtschaft ist recht schmal. Im reziproken Verhältnis dazu stehen – so möchte man sagen – die Aufgaben und auch die Risiken. Gerade auf die besonderen Risiken, die den Außenhandelfirmen heute erwachsen, kann, nicht oft genug hingewiesen werden. Das tat unlängst erst die Arbeitsgemeinschaft Außenhandel der deutschen Wirtschaft mit ihrem Vorschlag, die Bildung einer steuerfreien Rücklage sowie einer Selbstversicherungsrückstellung zuzulassen. Die Fragen der Risiken hat nun auch der Bremer Senator für Außenhandel, Helmken, eingehend in einem Memorandum "durchleuchtet", das zusammen mit einerzweiten Ausarbeitung ("Die Entwicklung der westdeutschen Ausfuhr") jetzt vorgelegt wurde. Anlaß für beide Schriften sind das Auslaufen des Exportförderungsgesetzes Ende dieses Jahres sowie die Beratungen über weitere Förderungsmaßnahmen. Der beste Weg ist nach der Denkschrift die Stärkung des Eigenkapitals, so daß die deutsche Außenwirtschaft in die Lage versetzt wird, aus eigener Kraft die besonderen Risiken zu tragen:

"Um in dem schärfer werdenden Kampf um die Absatzmärkte bestehen zu können, muß jede sich bietende Exportchance genutzt und müssen die errungenen Positionen nach Möglichkeit verteidigt werden ... Es ist zu befürchten, daß bei einem völligen Fortfall der Exportförderungsmaßnahmen weite Grenzgebiete der Ausfuhr – mit scharfen Ausfuhrrückgängen rechnen müssen. Dies wäre aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gründen um so weniger zu rechtfertigen, als andere Industrieländer (z. B. Frankreich) zur Behauptung ihres Exports Förderungsmaßnahmen durchführen, die über die bisher geleisteten Hilfestellungen für den Export in Deutschland weit hinausgehen und bei denen nicht die Absicht besteht, sie abzubauen."

Diesen drei Sätzen aus der Denkschrift fehlt nichts an Deutlichkeit, und sie sollten die Bonner Parlamentarier zum Nachdenken zwingen. Denn was bisher als "Ersatzlösung" von Bonn vorgeschlagen wurde, ist recht kläglich... W. S.