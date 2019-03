Inhalt Seite 1 — Eltern klagen in Karlsruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ist die Schülerauslese verfassungswidrig?

Von Christian E. Lewalter

Mit einer Meinungsverschiedenheit über die Schullaufbahn eines zwölfjährigen Hamburger Jungen fing es vor vier Jahren an. Ein unwichtiger Vorfall, so schien es. Aber er erwies sich als Steinchen, das eine Lawine ins Rollen brachte. Eine Lawine allerdings, die aufwärts rollte und nunmehr beim Bundesverfassungsgericht angekommen ist. Von dort aus wird sie aber möglicherweise 1956 wieder abwärts stürzen und das gesamte Schulwesen der Bundesrepublik verschütten...

Da war also kurz vor Ostern 1952 folgendes geschehen: Ein Hamburger Vater hatte seinen Jungen am Ende von sechs Grundschuljahren für das Gymnasium (die "Wissenschaftliche Oberschule", wie es in Hamburg heißt) angemeldet. Der Prüfungsausschuß fand den Jungen zwar begabt genug für die höhere Schule, aber noch begabter für die "Technische Oberschule" (die der Mittelschule in anderen Bundesländern entspricht) und wies ihn in diese Schulgattung ein. Der Vater ließ sich das nicht gefallen und strengte eine Klage gegen die Hamburger Schulbehörde wegen Verletzung des Elternrechts an, das in Artikel 6 des Grundgesetzes verbrieft ist. Und sowohl das Verwaltungs- wie das Oberverwaltungsgericht entschieden gegen die Behörde zugunsten des Vaters. Maßgeblich bei der Auslese, so sagten die Urteilsbegründungen beider Instanzen, seien ausschließlich der Wunsch der Eltern und die Befähigung des Kindes, dem Unterricht in der höheren Schulart zu folgen. Nur wenn zu erwarten sei, daß ein Kind in der Oberschule durch mangelhafte Auffassungsgabe die Entwicklung seiner Klassenkameraden hemmen werde, dürfe der Antrag der Eltern abgelehnt werden. Der umstrittene Junge sei also in die Wissenschaftliche Oberschule aufzunehmen. Damit schien alles geklärt. Aber es kam nun, im Herbst 1953, der Wahlkampf zur Hamburger Bürgerschaft, und in diesem wurde die sogenannte "Schulreform" von 1949, das heißt die Einführung der sechsjährigen Grundschule, zum wichtigsten Kampfobjekt. Die Parteien des Hamburg-Blocks stellten, unter vorsichtiger Berufung auf das Elternrecht, die Rückkehr zur vierjährigen Grundschule und den ausdrücklichen Verzicht auf die vom Verwaltungsgericht für grundgesetzwidrig erklärte "positive Auslese" in Aussicht. Sie gewannen den Wahlkampf, und der neue Senat, in dem Bürgermeister Sieveking vorläufig selbst die Schulbehörde übernahm, löste alsbald sein Wahlversprechen ein. Eine neue Ordnung des Ausleseverfahrens überließ den Eltern die Wahl, ob sie ihre Kinder nach vier oder nach sechs Jahren zum Übergang in die höheren Schularten anmelden wollten, und regelte das Verfahren, das bei der Ausleseprüfung anzuwenden sei, nach den Vorschlägen einer aus Sachkennern bestehenden unabhängigen Kommission

Wiederum schien alles geklärt. Ali aber vor Ostern 1954 nun die ersten Ausleseprüfungen abgehalten worden waren, zeigte sich mit einemmal, daß gerade der Hauptpunkt nicht geklärt war. Eine Gruppe von Eltern, deren Kinder die Ausleseprüfung nicht bestanden hatten, warf dem Senat Bruch des Wahlversprechens vor. Sie gründeten unter der Führung des Arztes Dr. Swobodzinski, dessen Tochter auch bei einer Nachprüfung durchgefallen war, den "Hamburgs Elternbund e. V." Dieser setzte sich die völlige Abschaffung aller Ausleseprüfungen zum Ziel und rief die Hamburger Eltern zum Protest gegen die Maßnahmen der Schulbehörde auf, deren Leitung inzwischen der aus Tübingen berufene Pädagoge Professor Hans Wenke übernommen hüte.

Hamburger Test fall

Es half der Schulbehörde nichts, daß sie auf die Feststellung des Oberverwaltungsgerichts verwies, die Zurückweisung von der Schule sei zulässig, wenn der Schüler die Entwicklung seiner Kameraden hemme. Denn Dr. Swobodzinski bestritt, daß ein Prüfungsausschuß imstande sei, die Eignung von Zehn- oder Zwölfjährigen für die höhere Schule einwandfrei festzustellen und so unter Umständen eine rechtsgültige Entscheidung zu fällen, die dem Wunsch der betreffenden Eltern nicht gerecht werde. Wie vor zwei Jahren der Fall des Schülers B., so wurde jetzt der Fall der Schülerin Swobodzinski zum Testfall für das Hamburger Schulwesen – ja, mehr als das: für das gesamte Schulwesen der Bundesrepublik. Denn der "Hamburger Elternbund e. V." hat eine Feststellungsklage beim Bundesverfassungsgericht anhängig gemacht mit dem Verlangen, man möge in Karlsruhe den Artikel 6 des Grundgesetzes so auslegen, daß fortan den Eltern die alleinige Befugnis darüber zukomme, in welche Schulart sie ihre Kincer schicken wollen. Ob ein Kind auf seine Klassenkameraden in der höheren Schule einen "hemmenden Einfluß" ausübe oder nicht, das könne, so sagt die Klagebegründung, erst die Erfahrung zeigen, nicht aber eine Ausleseprüfung, die die Kinder seelisch über Gebühr belaste und zu viele Fehlerquellen habe, um es rechtfertigen zu können, daß einem Kind so früh der Weg zum Abitur blockiert wird.