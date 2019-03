Inhalt Seite 1 — Englands Weg zur Weltmacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heinz Walz: "Das britische Kolonialreich." Verlag Curt E. Schwab, Stuttgart, 328 S., 16,80 DM.

Mit großer Gewissenhaftigkeit und intensivem Studium eines riesigen Quellenmaterials ist der Verfasser den Weg Englands vom kleinen Inselstaat bis zum weltumfassenden Kolonialreich nachgegangen. Er beschreibt genau die stark voneinander abweichenden, stets den herrschenden Verhältnissen angepaßten Praktiken früher Kolonisierung in den fünf Kontinenten, und er beweist an Hand historisch verbriefter Beispiele das tiefe Gerechtigkeitsgefühl des Mutterlandes den überseeischen Untertanen gegenüber. Bekannt ist in solchem Bezug der Prozeß, der Lord Clive, dem Eroberer Indiens, in London gemacht wurde, und später der gegen Warren Hastings aus ähnlichen Gründen. Die flammende Anklage Edmund Burkes: "Wir haben das Blut von Millionen Menschen für schmutziges Geld verkauft. Im ganzen ungeheuren Gebiet Indiens ißt kein Mensch eine Handvoll Reis ohne die Erlaubnis der Ostindischen Kompagnie", kostete diese ihre bisherige Vormachtstellung.

Immerhin begab sich das vor nahezu zweihundert Jahren. Indiens Entschluß, auch nach der feierlichen Unabhängigkeitserklärung vom 25. Januar 1950 freiwillig weiter im Verband des Commonwealth zu verbleiben, zeugt also bestimmt nicht von Versklavung seitens der Engländer in neuerer Zeit, wie Bulganin und Chruschtschow das jetzt behaupten.

Nannte doch selbst ein Winston Churchill die von Nehru vor der Nationalversammlung in Delhi proklamierte Entscheidung Indiens aus guten Gründen "eine der großzügigsten Gesten, die er in seiner ganzen, politischen Laufbahn erlebt habe".

Wesentlicher noch als die Historie ist dem Verfasser der gegenwärtige Status des britischen Kolonialreiche Der Leser wird durch ihn unterrichtet über verfassungsrechtliche Fragen in allen Teilen des Globus, über denen der Union Jack weht.

Heinz Höpfl: "Kleine Geschichte des Britischen Weltreiches." Verlag Heinrich Scheffler, Frankfurt am Main, 180 S., 6,80 DM.

Der Autor, dem wir auch die ausgezeichnete "Kleine Geschichte Englands" im gleichen Verlage verdanken, kann sich schon aus Raumgründen nicht mit wirtschaftlichen oder soziologischen Detailfragen befassen. Ihm geht es vor allem um die große Politik, um das faszinierende Spiel mit den Kontinenten dieser Erde, auf denen die Briten Fuß faßten, für Jahrhunderte oder, wie in Nordamerika und anderwärts, vorübergehend. Nur kurz wird mit einem Nachwort aus dem Konzentrat der Historie heraus die Gegenwartsituation angeschnitten. Ihre Deutung formuliert der Verfasser so: "Die Idee der Treuhänderschaft über die noch abhängigen Gebiete hat den Gedanken der imperialistischen Kolonialherrschaft abgelöst, wie der Commonwealth-Gedanke die alte Empire-Idee überwunden tat." Nicht unaufhaltsamem Verfall also geht das stolze Gebilde des britischen Weltreichs entgegen, sondern es steht inmitten eines Gärungsprozesses, der die überalterte Struktur der Kronkolonien zu selbständigen Staaten umformen wird, die damit dennoch ihrer Bindungen an das einstige Mutterland nicht verlieren werden.