Die aoHV der Erin Bergbau AG, Castrop-Rauxel – es war die erste Versammlung der Aktionäre seit der Neuordnung – genehmigte ohne Aussprache mit 214 143 gegen 12 Stimmen den Organschaftsvertrag mit der Gelsenkirchener Bergwerks AG (GBAG) und der August Thyssen-Hütte AG (ATH). Der Organschaftsvertrag verpflichtet die Erin Bergbau mit Wirkung ab Geschäftsbeginn (15. 7. 1954), ihren Gewinn an die beiden Obergesellschaften abzuführen, während andererseits die beiden Obergesellschaften etwaige Verluste der Erin übernehmen. Der Vertrag enthält ferner eine Dividendengarantie für die Minderheitsaktionäre, die etwa 15 v. H. des Kapitals haben, derart, daß die Minderheitsaktionäre das Doppelte der jeweils letzten Dividende der GBAG, jedoch mindestens 6 v. H. erhalten. Den Aktionären steht ein unmittelbarer Anspruch hierauf gegenüber der GBAG und der ATH als Gesamtschuldner zu, und zwar auch für den Fall, daß die Erin mit Verlust abschließt.

Die Dividendengarantie wird von der Erin-Verwaltung als ein „großzügiges Angebot der Großaktionäre bezeichnet. Dieser Beurteilung stimmt man im Revier allgemein zu, denn es gilt selbst für eine so gut fundierte Zeche wie Erin für sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich, eine so hohe Dividende herauszuwirtschaften. Von nom. 23 Mill. DM Erin-Kapital waren 21,4 Mill. DM = 93 v. H. auf der HV vertreten. Man schätzt, daß davon knapp nom. 2,0 Mill. DM Aktien auf die freien Aktionäre entfielen. V.

*

Das Präzisions-Kamera-Werk Linhof KG, München, eröffnete am 1. Dezember seinen neuen Vortragssaal, der zu einem Mittelpunkt der Photographie werden soll, in dem sich Fachleute aus aller Welt treffen werden. Das 1887 gegründete Unternehmen wurde im Kriege zu 50 V. H. ausgebombt. Mit vorbildlicher Initiative ging Nikolaus Karpf an den Wiederaufbau und an die Entwicklung eines umfangreichen Produktionsprogramms. Bald konnte das Unternehmen mit neuen Konstruktionen wieder den Weltmarkt erobern. Die Belegschaft, die 1949 nur aus 186 Mitarbeitern bestand, stieg auf 700. Außerhalb Münchens wurde ein Zweigwerk errichtet, in dem ein Teil der Stativ- und Kassettenproduktion vorgenommen wird, um im Hauptwerk Räume für die differenzierte Kameraproduktion freizubekommen.